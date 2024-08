Selymar Colón es nombrada como nueva directora general de Platea Media

Selymar Colón fue nombrada como la nueva directora general de de Platea Media, una plataforma digital de gran crecimiento en Puerto Rico. Colón es una periodista con más de 18 años de experiencia en televisión, video y plataformas digitales. En 2022, se unió a la Junta de Asesores del Centro para la Integridad de Medios de las Américas. Durante el año académico 2019-2020, fue Fellow de la Fundación Nieman para el Periodismo en Harvard, donde se enfocó en liderazgo y estrategias comerciales. En 2023 y 2024, Colón se desempeñó como directora ejecutiva de Digital para GFR Media en San Juan, Puerto Rico. Antes de su cargo en GFR Media, Colón fue editora en jefe de noticias digitales en Univision y productora del programa «Al Punto» de Univision, presentado por Jorge Ramos. Promovió el uso de redes sociales en la sala de redacción, lo que la llevó a ser directora de integración digital, donde creó un equipo de productores multimedia.

Sus esfuerzos han sido reconocidos con varios premios, incluyendo dos Edward R. Murrow, tres Emmy de Noticias y Documentales, el Premio Gabo de Imagen y el Premio Internacional de Periodismo Rey de España.

“Este proyecto me entusiasma y acerca a mi compromiso con el periodismo y la innovación, en el cual a través de historias periodísticas buscamos construir vínculos entre los Puerto Ricos que habitamos e imaginamos posibles. Mi objetivo es continuar innovando en la manera en que informamos y conectamos a nuestra audiencia. Platea Media tiene un potencial increíble y estoy emocionada de ser parte de su gran equipo, crecimiento y evolución”, afirmó Colón, la nueva directora de Platea Media, una plataforma digital creada por locales para todos, dedicada a la innovación constante y comprometida con informar, destacar a las comunidades y fomentar ideas que impulsen el avance. Desde su fundación en 2021, Platea Media ha logrado crear una audiencia importante y una marca reconocida en Puerto Rico y la diáspora.

Por su parte, Tony Navarro-Sertich, presidente de Red Ventures Puerto Rico, expresó que “Platea busca cambiar el panorama mediático en Puerto Rico. Esto requiere innovación, conocimiento profundo de la industria y un fuerte espíritu empresarial. En Selymar nos hemos encontrado con todos estos rasgos y una ejecutiva única de calibre global que llevará a Platea a su próximo nivel”.

Con su incorporación a Red Ventures Puerto Rico y Platea Media, Colón contribuirá significativamente a transformar el panorama mediático local. En Platea Media, la narración y las conexiones genuinas son esenciales para crear contenido de profundidad que ofrezca a locales y visitantes conocimientos completos sobre Puerto Rico.

Platea forma parte integral de la Plataforma Forward (www.fwdpr.com), una plataforma empresarial que incluye a Red Ventures Puerto Rico, Nave Bank, Xtillion y Connect Assist. Las empresas que conforman Forward comparten una profunda convicción en el potencial de Puerto Rico para forjar un futuro próspero. Su filosofía se basa en el principio de “hacer el bien mientras se hace negocio” (“doing well by doing good”), buscando no solo el éxito empresarial sino también un impacto positivo en la sociedad puertorriqueña.