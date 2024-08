Eligen las tres peores comidas de Colombia: las hormigas culonas lideran el ranking

Taste Atlas es un sitio especial de comida que define los mejores platos de cada país. Una consulta obligada para los amantes del arte culinario. Ranking de los mejores platos, los restaurantes más destacados, incluso, los ingredientes más populares de cada nación, son algunos de los aspectos destacados del sitio, pero también tienen la lista de los platos señalados como los peores.

PUBLICIDAD

Colombia es un país conocido por su diversidad cultural y gastronómica. Sin embargo, no todas sus delicias son del gusto de todos, y algunas incluso han sido señaladas como poco atractivas por Taste Atlas.

Hormigas culonas

La primera en la lista es la “hormiga culona”, un manjar exótico originario del departamento de Santander. Esta peculiar delicia consiste en hormigas de gran tamaño que son recolectadas durante la primavera.

En sus orígenes, las comunidades indígenas Guane las recolectaban como una fuente vital de proteínas. Hoy en día, su preparación implica sumergirlas en agua salada, freírlas durante aproximadamente 45 minutos y retirarles las alas manualmente.

Aunque este aperitivo puede encontrarse en numerosas esquinas y algunos restaurantes han creado versiones gourmet, su aceptación es dispar. Para algunos, es una experiencia culinaria única, mientras que para otros, la idea de comer insectos sigue siendo poco apetecible.

Changua

El segundo de los peores platos en Colombia, según Taste Atlas, es la **changua**, una sopa tradicional que suele servirse en el desayuno.

Originaria de las zonas más frías y montañosas del país, esta sopa se elabora con una mezcla de agua y leche hervidas, cebolla verde, cilantro y un huevo que se cocina directamente en el líquido.

PUBLICIDAD

La changua es conocida por su capacidad de calentar el cuerpo y, según se dice, es un remedio eficaz contra la resaca. No obstante, su textura cremosa y el sabor peculiar de la combinación de ingredientes no siempre son bien recibidos, especialmente por quienes no están familiarizados con la gastronomía colombiana. A pesar de su popularidad en algunas regiones, la changua sigue siendo un plato divisivo.

Bollo

En el tercer puesto parece el bollo. Este pan tradicional, elaborado a base de maíz, yuca o papas, es común en las costas colombianas y también en Panamá y España. En Colombia, el bollo es un alimento básico en el desayuno, generalmente acompañado de queso. Se cocina envuelto en hojas de maíz, lo que le da un sabor característico. Aunque es un producto popular y fácilmente accesible, con vendedores ambulantes ofreciendo bollos recién hechos, su textura densa y simple ha generado opiniones encontradas.

Para algunos, es un alimento básico y reconfortante, mientras que otros lo encuentran poco interesante en comparación con otras ofertas de la rica gastronomía colombiana.

Aunque estas comidas han sido destacadas por Taste Atlas como las menos atractivas, es importante recordar que la gastronomía es subjetiva y cada paladar es único. Lo que para unos puede ser un manjar, para otros puede resultar difícil de disfrutar.