Entrenamiento cognitivo: el verdadero secreto de la juventud

El cuidado del corazón y un programa de entrenamiento cognitivo estructurado se convierten en métodos claves para la preservación de la capacidad funcional y cognitiva del cerebro, especialmente para personas mayores de 50 años.Así lo planteó la médica argentina Carol Kotliar en sus diferentes charlas con la comunidad médica de Bogotá.

La investigadora, invitada por el laboratorio Legrand, especializado en prevención y cuidado cardio metabólico, tuvo encuentros con la comunidad científica de las clínicas Fundación Santa Fe y Clínica Shaio, además de otros grupos de médicos especialistas, en los que dio a conocer cómo se ha desarrollado el programa Mental Training Tech 245, que a través de un método de incorporación de datos al cerebro y técnicas de asimilación se entrenan las áreas cerebrales de memoria, atención, concentración y análisis, realizando evaluaciones pre y post entrenamiento para medir el progreso del paciente.

“Nosotros hicimos un estudio de investigación en mayores de 50 años, pero esto también podría suceder desde los 20 o los 30, que nuestros jóvenes también envejecen prematura o aceleradamente por un estilo de vida que no es tan saludable. El foco de la medicina, al menos en la cardiología, está puesto obviamente en el corazón. Por supuesto que hay un eje, como muy bien decís vos, que es corazón-cerebro. ¿Qué puedo hacer en mi vida para tener un cerebro saludable la mayor parte del tiempo posible, para seguir disfrutando las cosas que me gusta disfrutar?”, plantea la doctora Kotliar.

“Lo principal es darle el alimento que más le gusta: conocimientos nuevos. Así de fácil. Aprender cosas nuevas. El conocimiento explícitamente alimenta a tu cerebro. Te genera mejores sinapsis, que son las conexiones entre una neurona y la otra, y las fortalece”, explica.

“¿Por qué tengo áreas de mi cerebro que están en off, apagadas, y otras que están iluminadas y encendidas? Ahí parte el concepto de la neuroplasticidad”, reflexiona Kotliar, quien plantea su idea: “Nosotros desarrollamos un programa de entrenamiento cognitivo que está basado en la neuroplasticidad cerebral, que es la propiedad de tu cerebro para seguir cambiando hasta el último día de tu vida. Enseñamos a las personas desde los 50 años en adelante, inclusive a los jóvenes, a los universitarios y hasta el último día de tu vida. Eso es muy importante recordarlo. ¿Y qué les enseñamos? Un conjunto de 40 datos, nuevos conocimientos, pequeños datos, pequeñas cosas que no conocía antes, y eso a la vez lo practicas con dominios de tu cerebro que no los usas en tu vida cotidiana”.

Un ejemplo es el desarrollo de la parte no dominante del cerebro: “si sos diestro, escribir con la zurda, cruzar ambas manos para escribir como hacía Leonardo da Vinci, escribir dos conceptos con cada mano que sean totalmente diferentes, escribir de manera espejada y, uno de los principales es aprender a escribir y a leer 16 letras en código Braille, en alfabeto Braille”.

El acceso a este entrenamiento, el Mental Training Tech 245, está planteado “en un curso presencial que va a llevar 12 sesiones personales de una hora y media cada una a lo largo de 12 semanas. Pero se puede hacer también a través de una web app directamente desde cualquier computadora en su hogar, haciéndolo al ritmo que uno quiere: 24 horas los siete días de la semana cuando quiere, hasta ir completando todas las actividades”.

Kotliar hace especial énfasis en que el riesgo de deterioro cognitivo no sólo está asociado a la edad: “A medida que vamos cumpliendo años en nuestro calendario personal, vamos teniendo mayor deterioro cognitivo. Pero eso no debe ser más así, porque la neuroplasticidad, que fue Premio Nobel de Medicina en el año 2000, llegó para decirnos que nuestro cerebro se puede sembrar hasta el último día de vida. Todos mereceríamos seguir aprendiendo de igual manera que cuando éramos niños, que aprendíamos todo el tiempo”

Con el Mental Training Tech 245 ″se va a beneficiar la persona que tenga Parkinson, la persona que tenga un accidente cerebrovascular, el que tenga cualquier tipo de deterioro que puede ir desde estas enfermedades neurodegenerativas hasta, como dije antes, la vida misma. La rehabilitación cognitiva puede hacerse inclusive con esta metodología, probablemente que estamos investigando ahora en pacientes que ya tengan deterioro cognitivo más significativo”.

El principal consejo de la doctora Carol Kotliar es “recordar que el cerebro necesita los datos nuevos, conocimientos nuevos, diferentes a los que ya tenés, como cuando eras un niño que ya lo comenté. No necesita que sigamos haciendo sudoku, crucigramas, palabras cruzadas, porque eso si bien es positivo y nos puede dar una mayor confianza en cuanto a la memoria, solo vamos a estar ejercitando áreas que ya tenemos ejercitadas, áreas que están en ON, que las tenés iluminadas, las estás usando. ¿Qué necesitamos hacer para cuidar el cerebro? Iluminar y poner en ON las áreas que tenés en OFF, que son las que no usás pero que están dentro del cerebro. No las desechaste, están ahí enciéndelas y con eso, con esas áreas que hoy no te sirven para tu vida cotidiana, vas a poder tener un cerebro protegido y que dure más tiempo. Un cerebro joven para más y más años”.