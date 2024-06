Pride: ¿Qué significa ser una persona no binaria?

Durante el mes de junio se conmemora la celebración del Orgullo Gay. Esto pone en conversación a nuevas tendencias de identidad de género que para muchos son desconocidas. Una de las preguntas más recurrentes está relacionada con ser una persona no binaria.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la ONG ACDI, una persona no binaria es aquella que no necesariamente se identifica como hombre o mujer. El término no binario responde a que socialmente solo están estipuladas dos identidades de género y con ninguno de estos se identifican.

Las personas no binarias suelen usar sus propios pronombres como ‘elle’, aunque dependiendo el proceso, para algunos usar él o ella también puede ser una alternativa.

¿Cómo no estigmatizar a las personas no binarias?

Primero hay que entender que el afirmar ser no binario no es una moda. Por eso, el proceso de acompañamiento para el desarrollo de la identidad de la persona es fundamental. Para eso, hay que entender cómo referirse a elle sin caer en las categorías tradicionales.

En Colombia, la sentencia T033 de 2022 de la Corte Constitucional, reconoce el derecho a la personalidad jurídica e identidad de género no binaria en todos los documentos: cédula de ciudadanía, pasaporte, licencia de conducción y documentos institucionales.

Otra de las recomendaciones para evitar estigmatizar a las personas no binarias a la hora de presentarse es preguntar nombre y pronombre, con esto la conversación fluirá con mayor respeto.