Moda y tecnología: cómo fue que los celulares vieron a Latinoamérica en su narrativa de moda

La pospandemia se enfocó en la tecnología. En las cosas que inciden para que esta no solamente fuera una herramienta, sino una forma de expresión. Esto, al lo cotidiano centrarse en detalles otrora insignificantes, como la imagen que se proyecta digitalmente 24/7, colores, siluetas y texturas limitadas al uso interior, que en pos confinamiento se trasladaron a entre el minimalismo y maximalismo.

Así, no solo la ropa, sino el espacio mismo, incluidos los dispositivos, tenían que expresar la identidad del consumidor. Práctica normalizada tres años después, con nichos cada vez más especializados. Pero en el de moda y tecnología, con accesos y visiones distintas para un grueso del consumidor que tiene muchas opciones y sabe más que nadie de diseñadores en su propio continente, era perentorio hacer un cambio.

Así, de los colores pasteles, expresivos pero no agresivos, las compañías de tecnología crearon sus propias investigaciones en regiones que tienen fuerte identidad, como Latinoamérica, industria periférica que ha logrado cimentar globalmente su propio clúster. Incluso, se han aliado de instituciones de tendencias para mostrar expresividad donde solo había monotonía.

Ha pasado con Motorola y su celular para este año, Edge 40, con el color Pantone Peach Fuzz. Una opción rompedora entre el mar de azules que dominan el mercado. HONOR, por su parte, lanzó el Magic 6 Lite en un innovador naranja, con cuero sostenible, difuminando a nivel estético y tecnológico las barreras entre gamas y presentando al celular como un accesorio imprescindible de moda.

Cosa que, claro, se extiende a otros gadgets. Huawei tiene sus Free Clips, asemejados a los cuffs tan dominantes en los estilismos latinoamericanos de moda (desde Cubel en adelante, por ejemplo). Sin contar los materiales de sus relojes inteligentes. Pero, si se habla de una investigación centrada en la región, el Vivo V30 Lite se enfocó en los rasgos más determinantes de origen e historia latina para sacar su celular en versión Oro Rosa y azul, mostrando cómo la tecnología se adapta a narrativas de moda más cercanas, consonantes con el mood cambiante de los colores y sentires (a destacar ese pop de color en medio de la frialdad edgy del nuevo Y2K) y crear un ejercicio que puede generar muchas más.

Por esta razón, Nueva Mujer habló con Angelica Nieves, gerente de Relaciones Públicas de Vivo.

¿Cómo investigar para determinar el dorado como un color que define no solo la tendencia de este año sino la identificación con LATAM?



Vivo tiene varios centros de investigación y desarrollo a nivel mundial. Si bien la empresa sí nació en China, hoy en día los centros de investigación ya se han expandido a Estados Unidos, a San Diego, en California, a la India y a la Indonesia. Asimismo, tenemos unos laboratorios, y uno de ellos está en Shenzhen.

10 diseñadores de estos laboratorios hicieron un viaje por 10 meses, a varios países, incluyendo Colombia, Chile, Ecuador, Perú y México, para estudiar los colores más icónicos de cada cultura local.

De ahí nace propiamente el dorado rosa, y eso que tuvieron al final casi 100 opciones de color.

Y, ¿Cómo llegan a este? Por algunos frutos de las regiones, o algunas frutas, por algunos colores arenosos, también por algunos desiertos que visitaron, por algunas flores, y también ellos nos contaban que lo recogieron porque es un color que se repite mucho en la arquitectura de estos países.

Entonces, tuvieron casi 100 opciones de colores y vieron que este es un color transversal en la cultura latinoamericana.

Aparte del color: cómo mediar entre lo estético y lo práctico en cuanto a caídas, agua y por supuesto: la cámara?

Los investigadores estudiaron los cambios en el brillo, en el tono y en la saturación. Así fue como llegaron ahí. Además, el material es en cristal fluorita antirreflejo, lo que quiere decir que si le quitas la carcasa, tú lo puedes tocar y nunca te van a quedar las huellas dactilares.

Este también tiene bordes metálicos. ¿Por qué se hicieron así? Porque esto fue una inspiración en relojes de alta gama y en frascos de perfumes exclusivos. Entonces, todo esto para que, una vez más, sea estético, pero también sea durable. Que si a la persona se le cae, pues no se le va a romper inmediatamente, a menos de que sea un golpe fuerte.

Lo otro es que este cristal fluorita también permite que no se hagan rayones en la carcasa. Si no tuvieras la funda y pasas la uña por ahí, pues no le va a quedar marcada, no van a quedar rayones y también es resistente pues a las salpicaduras de agua, de polvo y demás.

Además , este celular tiene esa característica que es única y exclusiva en el mercado y es el tema del aura de luz o el aro de luz integrado. Esto, porque un celular de cualquier otra marca lo que hace es tener un flash convencional, que es un disparo de luz. Añadido, tiene al menos tres leds. El flash convencional sólo tiene una led.

Entonces, de modo que si uno toma una foto, incluso en un escenario muy oscuro, los retratos siempre quedan de estudio.

Hay materiales, colores, formas de uso más accesibles que difuminan las gamas de los celulares. ¿Cómo han hecho ustedes para difuminar esas barreras?

Este celular hace parte de la gama B30 y esta es una gama media alta.

Entonces, justamente buscamos eso con estos celulares, que tengan un equilibrio no sólo con el diseño, sino también con la cámara, con la batería y con todo lo que integra, porque de nada nos sirve que sean celulares muy bonitos, pero que la batería no les dure nada. Tú lo experimentas de primera mano y sabes que lo puedes tener horas funcionando y no se te va a descargar. Entonces, es un celular lindo, pero es un celular además que tiene una cámara increíble.

Además, esta serie B se basa también en un estilo Bauhaus, corriente artística del siglo XX, que pues ya tiene mucha influencia en el diseño, que además tiene tres pilares: la practicidad, la funcionalidad y la limpieza. Y combina también el arte, la artesanía y la tecnología para crear productos de la forma más pura y sin decoración excesiva.

Entonces, aun cuando es un dorado rosa o, por ejemplo, el azul del B30 es un azul océano, aun cuando tiene esas tonalidades o esas ondas, estos son diseños muy limpios, muy puros y que no saturan tampoco la vista de la persona.

Por último, ¿cómo se dieron cuenta de que un celular no solamente era un celular, sino que para algunas personas es un accesorio más y que tiene que reflejar su estilo y su personalidad?

De hecho se han hecho muchas investigaciones cuantitativas en todos los países latinoamericanos y también en países europeos y asiáticos, y hay dos quejas fundamentales de las personas cuando se trata de celulares.

La primera es que la batería se agota muy rápido y la segunda es que las fotos en escenarios oscuros no quedan bien, que siempre hay que poner una luz extra, un aro de luz o prender alguna luz.

Entonces, recogimos estas inquietudes o estas problemáticas tan grandes que tienen las personas y decidimos transformarlas en una solución. Asimismo, cambiamos todo con el tema de la luz, que las personas ya no tengan que tener todo prendido para poder tomar una buena foto, sino que queremos solucionar el problema y llevarles además a las personas la mejor experiencia con un dispositivo.