Horóscopo de Los Ángeles para llenarte de valor y asumir retos este jueves 6 de junio

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Hanael

Las causas perdidas son las únicas por las que vale la pena luchar. Así que esfuérzate, corrige y avanza para que a tu vida lleguen bendiciones. El ángel Hanael está a tu lado para iluminarte en tus decisiones.

Tauro

Arcángel Gabriel

Tú estás en paz con las decisiones que tomaste y lograste la armonía que necesitabas. Ahora toca procurar el amor y la hermandad entre los tuyos. El ángel Gabriel estará para protegerte y ayudarte en las decisiones que necesitas tomar.

Géminis

Arcángel Barachiel

Estás en un momento que te reconforta espiritualmente y que te lleva a tomar las mejores decisiones para lograr la prosperidad. Barachiel es el ángel que estará a tu lado para que encuentres tu centro.

Cáncer

Arcángel Verchiel

Cuando todo parezca ir en tu contra, tu sigue adelante y sin mirar atrás, recuerda que el avión despega contra el viento y se eleva. Invoca al ángel Verchiel para que te llenes de energía positiva para seguir.

Leo

Arcángel Requiel

Si no puedes volar, corre; si no puedes correr, camina; si no puedes caminar, gatea, pero sigue avanzando hacia tu meta. Invoca al ángel Requiel para que te ilumine y te ayude con su sabiduría.

Virgo

Arcángel Omael

Tienes que dejar que a tu corazón entre el amor y salgan los rencores porque es lo que te permitirá cerrar esos ciclos que no has podido. El ángel Omael está a tu lado para ayudarte e iluminarte.

Libra

Arcángel Ofaniel

Necesitas un cambio en tu vida que te llene de entusiasmo para procesar todo aquello que te ha hecho daño y sanar el corazón. Ofaniel es el ángel que te protege y te da sabiduría para continuar.

Escorpio

Arcángel Jariel

Llena tu corazón de mucho sentimiento y espiritualidad para seguir adelante y poder ayudar con tu generosidad y paciencia a todo el que la necesite. Pide al ángel Jariel que te ilumine para seguir adelante.

Sagitario

Arcángel Akaia

Tienes que conectarte con tu ser interior para buscar la paciencia y la tolerancia para enfrentar las situaciones difíciles que hay en el camino. Invoca al ángel Akaia quien te sostendrá para que consigas la verdad.

Capricornio

Arcángel Malchedael

Tienes que tener confianza y valor para salir de momentos difíciles. La vida te compensará por la generosidad y el amor. Malchedael es el ángel que estará a tu lado para enfrentar todo ese camino difícil de recorrer.

Acuario

Arcángel Ambriel

Tú eres nobleza y sentimiento, así que no permitas que el odio y el rencor invadan tu corazón por una mala experiencia. Ambriel es el ángel que estará a tu lado para llenarte de amor y sabiduría.

Piscis

Arcángel Muriel

Tienes que dejar la depresión a un lado, lo que pasó quedó atrás. Sube el ánimo, llénate de fuerza que tienes el amor de todos para seguir adelante. El ángel Muriel te ayuda a encontrar la armonía y la paz que necesitas.