¿Murió Óscar Curi? Tiktoker peruano habría fallecido tras comer en un puesto callejero en la India

Óscar Curi es un conocido generador de contenidos con potentes perfiles en TikTok, donde suma más de 443 mil seguidores; Instagram, 28,5 mil, y Youtube, 3,69 mil. El tiktoker peruano se convirtió en tendencia en la plataforma china cuando apareció el siguiente mensaje en su red: “NOTICIA: Lamentablemente Oscar Curi y su Mamá han fallecido”.

De inmediato, se encendieron los alertas de los fanáticos, quienes fueron los primeros en recopilar información sobre la supuesta muerte de Curi, quien se especializaba en la creación de contenido de viajes, recorriendo países exóticos y entregando consejos para los amantes del turismo poco convencional.

En las últimas horas se comenzó a popularizar el nombre de Óscar Curi tras el misterioso mensaje en su cuenta de TikTok. Según varios medios, el joven estaba de viaje en India, donde habría perdido la vida tras comer en un puesto callejero: “Me acabo de intoxicar fuerte; me duele la barriga pero fuerte. No vengan a la India, es un país bien contaminado”, son algunas de las palabras que dijo Óscar en sus últimas publicaciones en el portal chino.

Además, también se popularizó otro video: “No coman comida callejera en la India. Esa comida fue lo más extremo y horrible que comí en toda mi vida. Esa comida es la peor en todo el mundo, es una tontería y eso te da una sentencia al cielo. Te hace sentir débil, con sueño, espero recuperarme pronto”.

El mensaje, las palabras de Curi y su ausencia en redes sociales hizo que todos sus seguidores comenzaran a especular sobre su supuesta muerte. Hasta el momento no se ha hecho oficial, pero hay una gran cantidad de comentarios relacionados al hecho: “Acabo de ver el video donde esta en el hospital y dice que no vayan a la India”, “JAJAJAJAJAJAJA primero me salió el vídeo donde está en el hospital diciendo no vengan a la india” o “No entiendo porque son tan sucios y les parece normal”.

El tiktoker estaba en un extenso viaje que lo llevaría por diferentes países. Según el mismo Curi, recorrería Pakistán, Corea del Sur, Indonesia, Brasil, Sudáfrica, Kenia, Rusia y más países.