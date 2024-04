Horóscopo de hoy y el impacto de mala suerte que debes evitar este martes 16 de abril

Aries

Este martes tendrás un aura de mala suerte con lo que puedes atraer todo lo negativo. Trata de mantener la calma con tus compañeros en el trabajo. En el amor evita los conflictos con tu pareja por tonterías pues todo puede terminar muy mal.

Tauro

Si quieres evitar que todo te salga mal es mejor que andes con mucho cuidado este martes. En el amor es mejor que no acudas a la cita que tenías planeada pues las cosas pueden salir mal hoy, mejor pospón el encuentro para evitar lo peor.

Géminis

Las tensiones con ciertos familiares están aumentando y lo mejor para evitar la mala suerte este día es no encontrarte con estas personas. En el amor si quieres evitar las malas energías lo mejor es usar amuletos para protegerse y estar en paz.

Recomendados

Cáncer

Existen personas que quieren hacerte daño este martes y lo mejor es que lleves unos amuletos de protección para que nada te afecte. En el amor debes entender que cuando alguien no quiere estar contigo es mejor dejarlo ir y este será el día adecuado, pues si no te vas a hacer daño tú misma.

Leo

Si no quieres tener mala suerte este martes lo mejor es mantenerte alejada de quienes tienen malas vibras y sabes que solo te envidian pues te querrán enviar toda su mala energía. En el amor debes tener mucho cuidado con quien crees que es el amor de tu vida pues te puede dar una sorpresa nada grata.

Virgo

Alguien de tu familia quiere que te vaya muy mal y hoy será el día en el que llevará a cabo el plan para desacreditarte en el trabajo y perjudicarte así que debes estar alerta. En el amor debes evitar encontrarte con esa persona del pasado porque no te traerá nada bueno hoy.

Libra

Por mucho tiempo has estado trabajando para ganarte un ascenso y aunque creas que está a punto de llegar, una acción de un compañero te perjudicará por completo así que debes cuidarte. En el amor es mejor dejar ir esa relación tóxica que hoy puede llegar a su peor punto, así que lo mejor es estar sola.

Escorpio

La semana comenzó con un golpe de suerte pero todo se transformará en el trabajo cuando recibas un duro choque por parte de quien menos lo esperabas así que debes estar alerta. En el amor lo más sano es entender que aún el amor de tu vida no llegará así que no te conformes con lo que sea, y no desesperes que sí llegará, pero no será hoy.

Sagitario

Tienes muchas expectativas para este martes porque es un día crucial en la oficina, pero aunque las cosas no saldrán como esperabas, ten paciencia que todo va a mejorar. En el amor evita revisar el celular de tu pareja y ten más confianza pues eso puede llevar a la ruptura y sin razón alguna.

Capricornio

Los problemas con tus padres pueden empeorar este día así que lo mejor es tratar de llevar la fiesta en paz y dar el brazo a torcer para que las cosas mejoren. En el amor no seas tan posesiva o posesivo con tu pareja y dale el espacio que tanto te pide para que todo avance.

Acuario

Esa persona que tanto quiere que fracases en el trabajo te va a tender una trampa para hacerte quedar mal así que no confíes en nadie y está muy alerta. En el amor no te dejes manipular por esa persona que dice amarte, lo mejor es dejar atrás esa relación tóxica y buscar tu felicidad.

Piscis

Las tensiones en la familia y el trabajo aumentarán este martes, pero lo mejor que puedes hacer es dejar que todo fluya y que nada de lo malo te influya para que no te dejes vencer. En el amor te enterarás de una dolorosa traición por parte de tu pareja pero es lo mejor que te puede pasar, pues abrirás los ojos y sabrás que estás mejor sin esa persona.