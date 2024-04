Los hermanos Casas: la masculinidad más deseada tiene su propio sentido de la moda

Lo clásico nunca pasa de moda, aunque sea con un toque de desenfadado minimalismo: ya desde la Antigua Grecia era probable que a hombres como Mario Casas y a su hermano Oscar los pintaran en los muros y los premiaran en los concursos.

Ambos, influencers, con millones de seguidores en redes sociales (y en cuya familia hay tanto talento como belleza) y con una ‘percha’ que enloquece a media Hispanoamérica, no es que necesiten de mucho para verse como quieren y como los desean. Pero poco a poco, en su ‘menos es más’, han encontrado su propio estilo siendo embajadores de la marca española Scalpers, que ha llegado hace poco al país.

Nueva Mujer Colombia les preguntó cómo ha sido su relación con la ropa, con el cuerpo y reinventando esa imagen de hombre contemporáneo que jamás dejará de celebrarse.

¿Cuál fue la primera prenda de Scalpers que deseaban antes de hacerse famosos?

Óscar Casas (OC): cuando era más joven, si llegabas con tu camisa Scalpers, eras muy Y esta fue la primera prenda que a mí me gustaba mucho,

Mario Casas (MC): podría ser uno de los primeros trajes que yo me puse para un evento.

Para un evento, una premier hace ya años, y de ahí ya nosotros tenemos una relación con ellos muy larga, los conocemos desde hace mucho tiempo.Pero yo creo que un traje así, como mi primer traje americano fue Scalpers.

Han causado un boom en Latinoamérica. ¿Cómo se sienten al ver el revuelo que causan como embajadores de la marca?

OC: no lo sé. Para nosotros es una sorpresa llegar en España a una tienda que haya esa gente apoyando, o ayer en México.

MC: siguen nuestras carreras desde hacía muchos años, los trabajos que hemos hecho. Eso es lo bonito para nosotros: cuando vienes a otros países, como México en este caso, o a Colombia. Ellos, para nosotros, desde las redes sociales, son la gente más cercana después de España. Esto, con los mensajes con más notas de cariño. es por eso: porque ya nos siguen de hace años.

De 1 a 10: ¿cuánto les importó la moda y cómo construyeron su estilo?

OC: A mí cada vez más. Es verdad que siempre me ha gustado bastante la moda y creo que es una muy buena manera de expresarte, de cómo estás, cómo te encuentras, cómo te sientes ese día. Y no sé, la disfruto mucho y me gusta jugar con ella. Espero seguir aprendiendo y cada vez entender un poco más, y si va a referentes que me gustan, sus tipos de estilo y seguirlos.

MC: yo antes era de mucha sudadera. De ir muy cómodo, pero cada vez es verdad que van pasando los años y me gusta más. Como dice un poco Oscar, hay algo en vestirte, en querer ponerte guapo, sentirte cómodo, que yo creo que habla mucho de en qué momento, como lo ha dicho muy bien, de tu vida estás. Entonces, desde hace unos años a mí me va gustando más.

¿Qué han aprendido al ser embajadores de marca con Scalpers?

OC: Yo creo que ya vestía mucho de Scalpers, porque como ha dicho Mario, llevamos ya tiempo con ellos trabajando. He seguido vistiendo como siempre y la verdad que lo que más me gusta de Sculpers es que tienen ciertas prendas que son más ajustadas y eso me gusta.

MC: es también conocer al jefe de la marca. Ver cómo funciona. Cómo es él. Nosotros hemos preguntado estos días bastantes cosas, y nos han contado un poco la historia de cómo ha sido Scalpers, de los buenos momentos que ahora están viviendo, pero a veces no tantos, de cómo luchar, sacar una marca.

Al ser íconos ahora en Latinoamérica y en España, ¿tomarían más riesgos con la moda?

MC: hay algo, como actor, cuando tú haces un personaje, que es que te empiezas a vestir de otra manera, te ponen otros tipos de prendas y entonces, cuando terminas ese proyecto, lo que te apetece es como volver a tu estilo y volver a reconectar contigo.

Entonces es verdad que no suelo, como al día de hoy, cambiar muy mucho, porque yo creo que me revolvería la cabeza. Me gusta volver a mi estilo y volver a reconectar conmigo y creo que la moda, sobre todo, es como una buena manera de conectar.

OC: sí, a mí, es de atreverme así y demás, cuando veo a los actores, ¿no? No todos: hay algunos que son más clásicos que yo los veo y me siento identificado más con eso.

Por último: ¿cuál pieza de Scalpers es su favorita ahora que no dejan por nada y que quieren conservar por muchos años?

MC: es cierto que a mí los pantalones siempre, o en mi caso, de hombres, siempre me han costado un poco, ¿no? Por las piernecitas. Soy como un pajarillo. Entonces, es verdad que el cargo, el pantalón cargo me gusta desde hace mucho y en la línea masculina hay ucho de ese pantalón.

OC: a mí los polos de Scalpers de verdad que me encantan. Como te he dicho, ajustan pequeño y se marca todo.