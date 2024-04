Destinos nacionales e internacionales que ofrecen joyas extraordinarias y cotidianas

ANATO es una de las ferias de turismo más grandes de Latinoamérica. Reúne destinos de los cinco continentes, y muestra a los colombianos (no en plan de hippie de Instagram), posibilidades más accesibles y más específicas para viajar.

Este año tuvieron 50 mil visitantes y tuvieron más de 22 mil citas de negocios. Además, Colombia, tanto como destino como punto de partida, está en su mejor momento: tres destinos del país quedaron en el Top 10 de la categoría Best of the Best de los Traveler’s Choice Awards.

Es por eso que en NUEVA MUJER presentamos algunos de los destinos más fascinantes para este año.

Recomendados

Colombia : el contraste de sus joyas escondidas

Nariño

Hay que decir que más allá de las monstruosas y apoteósicas carrozas del Carnaval que ostentaron con orgullo en el último Carnaval de Blancos y Negros 2024 ( y que llegaron hasta la China), del talento de sus artesanos y de una democrática fiesta interminable, el departamento tiene mar, montaña y también productos gastronómicos en demasía para ofrecer, como el café y el ají de maní, que desde su producción artesanal ahora se incluyen en la comida gourmet.

Ahora bien: para este año pretenden ampliar su cobertura habitacional y de operadores en vistas del próximo Carnaval y mientras tanto, han dividido el departamento en Cinco Mundos: el costero, el que limita con el Chocó, el del Litoral, el de los Andes y el Amazonas.

Esto, con el fin de abordar temas de desarrollo humano sostenible y de propiciar rutas de turismo más allá de una de las mejores celebraciones de Suramérica.

Huila

Neiva, aparte de tener una incipiente y fuerte industria de moda y gastronomía, tiene uno de los mayores tesoros de Colombia: San Agustín, capital arqueológica y uno de los mayores tesoros en este tipo del continente.

Alrededor hay glampings y otro tipo de alojamientos adecuados para todo presupuesto, además de las comidas tradicionales como el asado huilense. Además, hay lugares cercanos en los qué hacer turismo de aventura, como Los Tres Chorros, el Salto de los Bordones, o el Salto de Mortiño, así como el Salto de Puracé.

Mompox

Detenido en el tiempo debido a un accidente geológico de la Colonia, es un pueblo hecho para los amantes de la moda, gastronomía y los paisajes idílicos. El pueblo mantiene su estructura colonial y está especializado en talleres de filigrana que tienen toques de diseño y en los que involucran también al turista, que puede hacer su propia joya de la mano de los orfebres tradicionales de una población que cuenta con maravillosas haciendas y casas al lado del Magdalena que recuerdan y mantienen tiempos esplendorosos.

Mompox es sede del Festival Internacional de Jazz y a veces, el diseñador Hernán Zajar hace sus colecciones. Reboza historia, con sus reliquias religiosas, pero también modernidad, con sus propuestas gourmet a la ribera del Magdalena, a donde puede ir navegando, recordando ‘El amor en los tiempos del cólera’. Y ahora es más fácil ir por tierra, gracias a la mejora de las vías que llevan directamente desde Sucre hasta el pueblo.

Estados Unidos y Latinoamérica: siempre hay algo que uno no ha mirado

Guanajuato

El corazón de México ha logrado un trabajo enorme con el turismo (son ahora el quinto destino del país) debido a que han hecho un trabajo de continuidad y especialización en los intereses del visitante.

Curiosamente, el número de colombianos ha incrementado el último año y tendría que serlo: con ciudades tan oníricas como Guanajuato Capital o San Miguel de Allende, que chifla por sus vistas y por sus diseñadores, el destino se vende solo, pero hay mucho más que ofrecer: rutas del tequila, como la de Pénjamo, donde se encuentra una de las grandes destilerías como la de Corralejo, o del cuero, entre otras, los municipios están encontrando rutas de visibilidad.

“Con base en las encuestas que hemos hecho de los turistas, con base en nuestros estudios, hemos determinado qué necesidades cubrir a medida que vamos encontrando sus intereses y así crear nuevas rutas operativas”, le dijo a NUEVA MUJER COLOMBIA el Secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel. “Esto es lo que nos ha llevado a potenciar el turismo de Guanajuato, con bastante competencia y en un destino que no tiene playa.

Pero es un trabajo de continuidad a través de las sucesivas gobernaciones”, enfatizó. Les ha funcionado: rutas como las del tequila y el turismo cultural son atractivas para un mercado como el de Colombia, con afinidad sentimental hacia México.

Miami y Orlando: un destino tradicional con más experiencias que nunca

Como colombianos y como una persona con un corazón de niño, ¿quién no ha soñado nunca con ir a Disney? ¿Con ir a Miami a ver sus coloridos edificios y rememorar esa estética de los 90 con Gloria Estefan y Gianni Versace? pero este año ambos destinos ofrecen mucho más.

Y esto se ve en los gastos anuales: con 6,1 millones de visitantes para el año pasado, hubo una derrama de 20. 800 millones de dólares. Colombia tiene el primer destino de pernoctaciones con 432000 visitantes.

Con campañas como ‘Encuentra Tu Miami y Miami Beach: Encuentra Tu Ola’, hay visitas con operadores diseñadas para la personalidad del turista. Hay por ejemplo vecindarios de arte como el Wynwood o el Distrito de Arte, así como varios museos dedicados al tema. En cuanto a gastronomía, Tampa y Orlando tienen doce restaurantes de estrellas Michelin.

Por su parte, Disney ha aumentado su capacidad habitacional y las experiencias en sus parques que van para toda la familia, además de expandir presupuestos y planes para el mercado colombiano.

Caribe Mexicano

Quintana Roo es uno de los destinos favoritos de los colombianos. Colombia es el cuarto destino que les visita: recibió a más de 430 mil turistas de Colombia, representando un 2.05 por ciento del total de visitantes en el estado.

Hay 12 destinos dentro del Estado para buscar experiencias diversas. Hay destinos como Holbox y Costa Mujeres, así como Cozumel, que son populares, pero hay otros como Maya Ka´an, y Chetumal que pueden ser accesibles a través del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum, que inició operaciones en diciembre con una operación de 57 vuelos en el primer mes.

Ahora bien, hay que recordar que Quintana Roo tiene conectividad con Wingo y Avianca, con 40 vuelos semanales y tiene bellezas como el Hotel Xcaret y su maravilloso parque, que ha recibido 5 premios en su totalidad.