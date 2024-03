Oración para hacer en Semana Santa para acabar con bloqueos a la vida laboral

Muchas personas creen que no tienen suerte en la vida laboral porque tienen algún tipo de bloqueo, por lo que se recomienda que aproveche la Semana Santa para hacerle la oración al arcángel san Miguel para que pueda eliminar cualquier limitación que se le esté presentando.

De acuerdo con Carla Guerrero, maestra Reiki, angeóloga y terapeuta holística, existe la poderosa oración al arcángel san Miguel con la que se podrá eliminar cualquier limitación.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Recomendados

Oración al arcángel san Miguel

Según la angeóloga esta oración le permitirá fluir en la parte económica o financiera y que para que tenga efecto debe hacerla con mucha fe y amor.

“Amado arcángel Miguel, te invoco en este momento para que me ayudes a liberar cualquier bloqueo que esté limitando la abundancia de mi vida, con tu espada de luz corta y disuelve cualquier energía negativa que obstaculice mi flujo de prosperidad, que tu protección y guía me acompañen, mientras me abro a recibir la abundancia divina en todas tus formas. Gracias arcángel Miguel por tu ayuda y amor incondicional. Amén”, dice la oración.

El arcángel san Miguel es el que tiene el más alto lugar entre los arcángeles de la Iglesia, donde se le llama ‘Príncipe de los espíritus celestiales’ o ‘Jefe de la milicia celestial’. Según la Arquidiócesis de Bogotá, desde el Antiguo Testamento aparece como el gran defensor del pueblo de Dios contra el diablo.

Además, para los cristianos es considerado como el protector de la Iglesia y abogado del pueblo elegido de Dios, es por esto que la Iglesia católica lo considera como patrono y protector de la Iglesia universal. La Iglesia lo considera el primero de los siete arcángeles, junto a Gabriel, Rafael y Uriel. En el caso de los testigos de Jehová, consideran que Miguel se encarnó como Jesucristo.