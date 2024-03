Conoce la carta del tarot que te dará el poder y la riqueza para avanzar en el trabajo y el amor del 18 al 24 de marzo

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Siete de Oros

Esta semana será para ti de grandes momentos profesionales porque todo lo que planificaste para avanzar, se te dará con mucha facilidad. Algunos proyectos familiares también comienzan una etapa de consolidación, así que las decisiones que tomes de aquí en adelante serán cruciales para tu futuro. Esta carta te habla de que tu relación sentimental está en su mejor momento, que han superado obstáculos y se consolidan paso a paso.

Tauro

El Caballero de Oros

Serán unos días muy complicados y con algunos conflictos que superarás muy bien. Ten mucha paciencia para que no se desborden las cosas y puedas avanzar hacia el equilibrio y la estabilidad económica que estás buscando. La carta te indica que una persona especial aparece en tu vida para alegrarte el corazón. Será una etapa de disfrute entre ambos y de probar si funciona ir más allá de una amistad. En esta etapa debe existir equilibrio, comprensión y mucho amor de parte y parte.

Recomendados

Géminis

El Nueve de Bastos

La circunstancias que te rodean en estos momentos no son las mejores, pero si mantienes una actitud positiva y trabajas por organizarte y planificar, todo se arreglará con el pasar de los días. La carta habla de pasar la página y empezar de nuevo. Seguir en una relación donde los celos y la desconfianza siempre están presentes, no vale la pena. Busca otros horizontes que ya pronto llegará alguien especial que te moverá el piso.

Cáncer

La Reina de Espadas

La carta te recomienda que digas las cosas tal cual son para que te cuides las espaldas en el ámbito laboral. Tú tienes un liderazgo que cuidar y debes ejercerlo con mucha precisión. Será una semana de desafíos en la que debes mantener la calma y tener tolerancia. Tienes que dejar de pensar en el pasado. Eso no te deja avanzar en el plano emocional y cualquier persona que se quiera acercar, lo evita porque estás anclada en eso.

Leo

El As de Oros

Esta semana recibirás todas las recompensas por todo el esfuerzo que por meses fuiste construyendo en el ámbito laboral. El dinero va a fluir y con él debes ser consciente de ahorrar y de invertir en otros negocios que te permitan crecer. Estás en una muy buena racha. La carta te habla de un encuentro con alguien del pasado que viene a decirte lo que siente por ti y a pedirte una oportunidad. Es una nueva etapa que la debes reflexionar para disfrutarla y no cometer los errores del pasado. Los astros están a tu favor.

Virgo

La Templanza

Desde siempre has estado clara en los objetivos que quieres cumplir y eso te da una ventaja sobre los demás, así que esta semana organízate muy bien para que todo salga con mucho éxito. La carta te indica que debes mantener la calma y ser paciente con tu pareja y su familia. Para nadie es fácil asumir diferencias. Tomar decisiones es sano, o salvas lo que tienes o cada quien sigue su camino. Es difícil, pero necesario cuando las cosas no funcionan.

Libra

El Rey de Copas

Será una semana en la que verás cumplidos tus objetivos profesionales y verás el avance por el que tanto luchaste. Aprovecha que tu liderazgo está en su mejor momento y llena a todo el que está a tu alrededor de energía positiva. La carta te indica que alguien llega a tu vida en estos momentos y viene con todo para conquistarte. Apuesto, galante, educado y muy formal. No te vas a poder escapar de sus encantos.

Escorpio

La Sota de Copas

Será una semana para sentirte aliviada tras varios días de mucho conflicto en el ámbito laboral. La experiencia del pasado te llevo a lograr la solución para que lo que estaba estancado avanzara con éxito. Seguir adelante es la premisa y aprender de los errores te deja una gran enseñanza que aplicarás de aquí en adelante. Si estás soltera, prepárate porque esta semana alguien tocará las puertas de tu corazón. No te niegues a esa nueva oportunidad y deja los prejuicios.

Sagitario

La Rueda de la Fortuna

Tienes que tener presente que los cambios que se están presentando en tu vida en estos momentos son necesarios. No temas a lo que viene esta semana, por el contrario, camina en función de lograr los objetivos y de no distraerte en otras cosas. La carta advierte que no se puede vivir anclada en el pasado. Mereces que alguien te ame por lo que eres y lo vas a lograr si cambias esa actitud negativa que te hace estar mal emocionalmente.

Capricornio

La Reina de Copas

Es el momento de recuperarte económicamente porque todos los astros están a tu favor. Tienes ese don del liderazgo que te permitirá organizar el trabajo en función de sacarle el mejor provecho y lograr que las finanzas crezcan aún más. La carta te dice que esa persona que se convirtió en tu amigo, quiere algo más. No pierdas esta oportunidad de experimentar lo que podría tener un futuro prometedor y que viene desde los más profundo del corazón.

Acuario

El Rey de Espadas

Esta semana que inicia debe ser crucial para corregir errores y enrumbar el trabajo para alcanzar los objetivos propuestos. Muchos desafíos te encontrarás, pero eso te hará crecer y tener más experiencia. La carta te advierte que tienes que dejar de ser tan dominante con tu pareja porque eso puede generar una ruptura. Recuerda que ustedes se apoyan mutuamente y la desconfianza no entra en el amor.

Piscis

El Cinco de Espadas

Tu intuición esta semana debe estar al 100 por ciento para que tomes las decisiones acertadas y logres cumplir con cada reto en tu vida. Tienes la responsabilidad de echar adelante los negocios que colocaron en tus manos porque todos confían en ti. La carta te advierte que la distancia hizo de las suyas en tu relación que terminó por romperse y eso te tiene emocionalmente muy afectada. Tranquila que pronto saldrás de esta situación.