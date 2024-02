5 señales claras de que tu pareja te fue infiel, aunque no lo hayas confirmado aún

Aunque intentan cuidarse lo más posible, hay señales claras de que tu pareja te fue infiel y quizás tú no lo has querido aceptar para creer en su palabra, no ‘perder’ a esa persona y evitar pasar por un corazón roto.

No obstante, no puedes pasar por alto que tu compañero sentimental está violando los acuerdos de la relación e irrespetándote, por lo que debes tomar cartas en el asunto, priorizando tu bienestar.

Señales claras de que tu pareja te fue infiel

Se ducha al llegar a casa

¿Por qué tu pareja inmediatamente que llega a casa corre al baño para ducharse? La jornada de trabajo o de juego con sus amigos pudo ser pesada y quiere relajarse, además de quitarse malos olores, pero este gesto puede delatar que no quiere que tú percibas que hay algo que no está bien y su comportamiento empieza a ser irregular.

Los hombres empiezan a ser más distantes o pasar más tiempo en el teléfono | (Darko/Freepik)

Protege demasiado su teléfono

Si hasta se asusta cuando estás cerca de su teléfono, jamás lo deja descuidado o sin clave y se comporta diferente cuando lo está usando, es una bandera roja que seguramente ya te empieza a inquietar. Si todo está normal y no hay nada qué esconder, ¿por qué ocultarte con quien habla en llamadas o se envía mensajes?

Está muy detallista y cariñoso

Esta es una manera de sentirse menos culpable, pues aunque la mayoría se muestra más distante con su pareja, hay otros que por el contrario se vuelven muy románticos para también evitar levantar sospechas. Tú sabrás cuándo empieza a ser sospechoso tanto bombardeo de amor.

Si tiene una actitud llena de seguridad en sí mismo, ahora se cuida más y hasta es detallista contigo, puede haber algo extraño | ( vjapratama/Pexels)

No te deja participar en una parcela de su vida

Tal como expresa Mejor con Salud, tienen una relación transparente en casi todas las áreas de sus vidas, pero hay una en la que no has podido trascender. Por ejemplo, no te deja compartir con sus amigos del trabajo o nunca quiere que le acompañes al gimnasio. Posiblemente, no quiere compartir contigo absolutamente nada que tenga que ver con el tema porque de ese círculo social es la persona con la que te engaña.

Encuentras ‘cosas’ raras

¿Pelos de mujer en su ropa? ¿Marcas de besos? ¿Una liga de coleta entre sus pertenencias? “Las pruebas físicas siempre destacan una mayor evidencia y dan claridad sobre una infidelidad o traición”, afirma la misma fuente, invitándote a estar alerta.