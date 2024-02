Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 05 al 08 de febrero

Mhoni Vidente llega con los horóscopos para la semana del 05 al 08 de febrero de 2024, en los que te indica cuál es la carta del tarot que te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Revisa también cuál es tu día de la suerte esta semana, los números con los que te llegará la fortuna o los colores que te favorecerán.

Ve cuáles son los signos con los que tienes mayor compatibilidad en el amor y si es momento de ver hacia el futuro en pareja.

La astróloga te comparte sus consejos para esta semana del 05 al 08 de febrero ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones para cuidar tu salud y puntos débiles.

Revisa lo que Mhoni dice para ti esta semana y también el horóscopo de las personas que te rodean, a fin de que todo fluya a tu favor.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En esta semana la carta del tarot que te guiará es “La Templanza”. Te pide prudencia y tranquilidad al tomar decisiones y que seas más sabio al aceptar un nuevo trabajo. Piensa dos veces antes de actuar para evitar errores. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 10 y 23, tus colores son el rojo y blanco, y tus signos compatibles son Cáncer, Sagitario y Capricornio. Recuerda que esta carta también significa la grandeza que eres como ser humano. También te indica que debes poner en su lugar a cada persona que te rodea. Serán unos días de transformación hacia lo positivo. En el amor, aunque extrañas a tu pareja, recuerda que cada vez que se separan el amor los une más. No estés triste, ya pronto estarán juntos. En cuestiones de salud, no dejes para otro día lo más importante de tu vida.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió “La Fuerza”, que significa que tu grandeza profesional crecerá de manera importante en estos días. Podrás realizar cualquier cambio positivo en tu ámbito laboral. Tu mejor día es el lunes, tus números son 06 y 20, tus signos compatibles son Libra, Capricornio y Virgo, y tus colores de abundancia son el azul fuerte y verde. Debes seguir con tus estudios. En cuestiones de familia, recuerda que eres el pilar y tendrás que ayudar a todos a salir de sus problemas.Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos. Ya no seas tan terco. Si esa situación de negocio o laboral no se da, trata de seguir adelante con otro proyecto. Recuerda que tu signo siempre tiene éxito y sabe hacer dinero. Te regalan una mascota y sales de viaje para visitar a unos familiares.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta del “As de Oros” en el horóscopo del tarot, que te indica que será una semana de triunfos en tu vida profesional y la llegada de un dinero que te debían. Recuerda que este mes es para progresar, no para frenarte a ti mismo en cualquier cosa que quieras realizar. Tus números mágicos son 08 y 30, tus colores son el rojo intenso y el amarillo, tus signos compatibles son Libra, Escorpión y Acuario, y tu día mágico es el jueves. Vas por buen camino en cuestiones amorosas con la persona que estás en este momento para formar una relación seria. Ten cuidado con algún problema de salud y sigue tu dieta y una rutina de ejercicio para verte de lo mejor. Son tiempos de renacer espiritualmente. Terminas con algunas amistades para que tu energía crezca más positivamente, es necesario renovarte, no lo olvides.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago”, que te anuncia una semana llena de cambios positivos en tu ambiente laboral. Podrás alcanzar anhelos como una casa o un coche nuevo, pero procura ser más discreto con tu vida personal para evitar atraer malas energías. Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos son el 26 y el 28. Tus signos compatibles son Sagitario, Piscis y Escorpión. Tus colores son el amarillo y el naranja. Recuerda que eres la inspiración de muchas personas y la fuente de confianza de otras. Te recomiendo mantener la calma y ser muy prudente con tus comentarios sobre los demás. Recuerda que tu signo se caracteriza por la sinceridad, pero trata de no opinar si no te lo piden. Tu buena racha en el amor continúa. Si estás en pareja, no dudes en formalizar la relación, ya que esta prosperará.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Obtuviste la carta de “El Mundo” en el horóscopo del tarot, que indica que es un buen momento para emprender viajes relacionados con nuevos proyectos de trabajo y tomar decisiones importantes para tu progreso. Esta carta también te recomienda retomar tus estudios, ya sea un idioma extranjero o un diplomado en administración. Tus números mágicos son el 05 y el 09. Tus signos compatibles son Aries, Leo y Sagitario. Tu mejor día es el viernes. Podrás atraer la abundancia a tu vida con mayor facilidad. Te recomienda no tomar los problemas con tanta obsesión y dejar que todo fluya en tu espacio. Si estás en pareja, es posible que tengas algunas dificultades por celos, por lo que te recomiendo no llevar la situación a más. En el ámbito laboral, recuerda que eres el rey de la selva, pero eso no significa que siempre tengas la razón, sé más diplomático.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Juicio”, por lo que es un momento para madurar y crecer mentalmente. Enfócate en tu propio bienestar y alcanza la felicidad. Esta carta también te recomienda alejarte de las personas tóxicas que te rodean y que no te permiten avanzar en tu vida. Cualquier asunto legal en tu vida lo podrás resolver sin problemas. Tus números mágicos son el 16 y el 21. Tus signos compatibles son Piscis, Tauro y Géminis. Tu mejor día es el martes. Tus colores son el amarillo y el naranja. Esta semana será favorable para resolver cualquier asunto laboral pendiente. Recuerda que te encuentras en un periodo de renacimiento de tu energía cósmica, lo que aumenta tu energía positiva. Te llegará la invitación para salir de viaje y trabajar fuera del país. Te recomiendo aceptarla, ya que te ayudará a crecer económicamente.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“El As de Bastos” llegó para iluminar tu camino, esta semana es crucial para tomar decisiones que impulsarán tu crecimiento. Tienes el poder en tus manos para tomar las riendas de tu destino y alcanzar la grandeza. En el ámbito laboral, atrévete a pedir un ascenso o buscar un nuevo empleo. Tu potencial es ilimitado y te abre las puertas a la abundancia. Tus números mágicos 03 y 24. Géminis, Acuario y Leo son tus signos más compatibles para el amor. Rodéate de energías positivas que te impulsarán a alcanzar tus metas. El jueves será tu día de la suerte, vístete de naranja o azul para atraer la abundancia. Es tiempo de construir tu futuro, te invito a formar una familia, establecerte y crear un hogar sólido. Si estás en una relación con dos personas, elige a quien te haga sonreír y te llene de felicidad.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números mágicos son 18 y 25, te guiarán hacia el éxito. Rodéate de la energía compatible de Virgo, Cáncer y Piscis, disfruta de tu mejor día que será el miércoles. Vístete de verde y naranja para atraer la abundancia y la buena energía. La carta de “Los Amantes” te envuelve en una semana de pasión. Prepárate para disfrutar de un amor intenso con tu pareja actual o para conocer a nuevas personas que te cautivarán. Sin embargo, ten cuidado con los chismes, las traiciones y el amor prohibido que podrían rondar tu vida. En el ámbito profesional expandirás tu red de contactos y concretarás nuevos negocios. Tu capacidad de comunicación estará en su punto más alto, aprovéchala para destacar en tu trabajo y la escuela. Deja atrás las cargas negativas del pasado y enfócate en construir tu futuro con éxito.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Confía en tu intuición para tomar decisiones acertadas en tu vida personal y profesional. Acepta los cambios en el amor con una actitud positiva y conciliadora. Aprovecha toda tu energía para realizar cambios laborales que te beneficien. Para esta semana tu carta es “El Ermitaño”, te invita a la introspección y la búsqueda del equilibrio, así como apoyarte en tu familia y seres queridos. Recuerda que no estás solo y que juntos pueden superar cualquier obstáculo. El éxito está a la vuelta de la esquina para un proyecto que has impulsado durante mucho tiempo. En el amor se avecinan cambios positivos. Es posible que algunas relaciones lleguen a su fin, pero no te preocupes, nuevas oportunidades románticas están por llegar. Tus números de la suerte son 06 y 45, la abundancia llegará con los colores rojo y amarillo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El martes será tu mejor día para tomar decisiones importantes. Vístete de naranja y verde para atraer la abundancia y la buena energía. Aries, Tauro y Virgo serán tus signos más compatibles. La carta de “El Emperador” te corona con fuerza y sabiduría. Tu poder interior se intensifica, permitiéndote superar cualquier obstáculo. Sin embargo, recuerda mantener la calma y negociar con inteligencia en el ámbito laboral. La ira solo nublará tu juicio. En el amor, la carta te advierte sobre la infidelidad, si estás en una relación sé honesto y fiel. Si estás soltero, elige un solo camino y vive el romance con intensidad. Tus números mágicos son 07 y 17. Aprovecha esta energía positiva para alcanzar tus metas y mejorar tu vida en todos los aspectos. Cuídate de los chismes, no des tanta importancia a lo que te digan.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Carruaje” te impulsa hacia una semana de éxito y avance. No te detengas, sigue adelante con paso firme y determinación. Los tropiezos son lecciones que te fortalecen en tu camino profesional. Un regalo inesperado te sorprenderá de la mano de un nuevo amor. Disfruta de la magia y la alegría de esta nueva etapa en tu vida sentimental. Celebra tu cumpleaños con alegría y rodeado de tus seres queridos. Esta será una ocasión memorable llena de felicidad y buenos momentos. Tus números mágicos son 12 y 29 y te guiarán hacia la fortuna. Acuario, Tauro y Géminis serán tus signos más compatibles para la pasión. Vístete de amarillo y naranja para atraer la abundancia. La fuerza interior y el poder de convencimiento te acompañarán en todos los ámbitos de tu vida. Tu lado místico estará más elevado que nunca.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vístete de blanco y azul para atraer la abundancia y la energía positiva. Capricornio, Cáncer y Escorpión serán tus signos más compatibles para encontrar el amor. La carta de “La Estrella” te ilumina con éxito y reconocimiento, brillarás en tu ámbito laboral, recibiendo un ascenso que te impulsará a nuevos niveles. Es momento de aprovechar tu talento y demostrar tu potencial. En el amor, la carta te invita a fortalecer tus relaciones. Si estás soltero, es un buen momento para encontrar pareja. Si estás en una relación, dedica tiempo a tu familia y seres queridos. Avanzas en tu formación académica, tramitando tu título y considerando una maestría. Tu sed de conocimiento te abrirá nuevas oportunidades en el futuro. Tus números mágicos son 15 y 27. El jueves será tu mejor día para tomar decisiones importantes.