Lo que no debes hacer en redes sociales cuando tienes pareja

Ana María y José Antonio se enamoraron perdidamente y lo demostraban a cada instantes en sus redes sociales publicando fotos y escribiéndose mensajes.

Pero Ana María revisaba el perfil de su novio, le reclamaba en muchas oportunidades que no escribía cosas sobre ella. Los celos porque le daba ‘like’ a otras personas, hizo de la relación de pareja un infierno.

En la actualidad todo se mueve a través de las redes sociales, incluso el amor. En muchas oportunidades nos obsesionamos con ellas y toda nuestra vida privada la hacemos publica y muchas veces eso juega una mala pasada.

Cuando tienes pareja, hay cosas que no debes hacer en las redes sociales porque, que a ti te parezca algo gracioso y lo más normal del mundo, no quiere decir que a tu novio también.

Muchas parejas hablan abiertamente sobre su relación en sus cuentas, pero muchas otras prefieren mantenerla al margen, bien sea por motivos de trabajo o personales, así que lo más correcto sería consultar con tu pareja si quieres hacer la relación “oficial” en las redes y actuar correctamente.

Lo más importante es que una vez que decidan que quieren iniciar una relación, dejen claro como lo van a abordar en las redes sociales o si prefieren mantenerla al margen. Lo importante es que sea un consenso de ambos.

Sigue estas recomendaciones y verás que la relación fluye en armonía:

No mostrar la intimidad

Si hay consentimiento de ambas partes de mostrarse como pareja y profesarse amor en las redes sociales, lo pueden hacer, pero eso no significa que ventilen su intimidad y sus problemas en ella.

Internet es un lugar público al que pueden acceder millones de personas y en el que deben compartirse únicamente publicaciones correctas y aceptables. Los secretos e intimidades entre ustedes no tienen porque ser divulgadas porque eso puede jugar en contra de la relación.

No agotes a los amigos con tu relación

Con una solo foto anunciando que están juntos es suficiente, pero no llenar tus redes sociales con lo mucho que se quieren o lo bien que se llevan. No quieres más a tu pareja porque se lo digas públicamente.

No seas posesivo/a

No marques territorio de manera posesiva. Aun en la distancia y a través de las redes, puedes ser posesiva con tu pareja, pero no caigas en el error. No comentes todo lo que hace o le des a “me gusta” en cada publicación. Puedes parecer a los ojos de sus amigos, una novia posesiva y pesada.

No lo espíes

Si hay algo que los hombres no soportan es que espíes todo lo que hacen. Ya no solo en su vida diaria, sino también en las redes sociales. Si no confías en él, házselo saber, será lo mejor. Además, cuando entras en su cuenta en busca de cosas que no te van a gustar, corres el riesgo de encontrarlas. Si te engaña, te acabarás enterando, el tiempo pone a cada uno en su lugar. Mejor habla con él y soluciona de la mejor manera.

No llenes tu perfil con fotos de tu pareja

Es el tuyo propio y tus “amigos” quieren verte a ti, no a él. En ocasiones, puede resultar hasta ridículo que aparezca un nombre en el perfil que no se corresponda con la fotografía.