Cinco restaurantes temáticos fuera de Bogotá para disfrutar con niños

Hoy en día, la industria gastronómica considera varios factores al momento de ofertar experiencias, poniendo como prioridad no solo los sabores, los platos e incluso las bebidas, sino que los restaurantes temáticos han optado por lograr espacios para todos los miembros de la familia, donde los adultos, niños y mascotas, tienen lugares de esparcimiento, diversión e incluso spots perfectos para tomarse una buena fotografía para compartir en redes sociales.

Cuando llegan esos días de descanso y disfrute familiar, muchos bogotanos buscan espacios para salir de la rutina y respirar aire fresco mientras disfrutan de un día de diversión y rica gastronomía.

Acá le traemos algunos restaurantes temáticos para disfrutar con los niños cerca de Bogotá.

Rancho MX:

A tan solo 30 minutos de Bogotá, ubicado en Cajicá, Rancho Mx cuenta con diversidad gastronómica; su temática inspirada en la cultura Mexicana, te llevará por un recorrido desde shows musicales en vivo, acrobacias sobre caballos de paso fino, manualidades y recreación para los más pequeños hasta su conocido All you can eat de desayuno y brunch. Un lugar en donde todos tienen actividades para realizar durante todo el día; hasta las mascotas disfrutarán de los espacios diseñados para ellos.

La Granja:

En Tenjo Cundinamarca, a 40 minutos de la capital, se encuentra este restaurante familiar, pet friendly, el cual cuenta con diversidad de comida típica, bebidas y postres. Su granja, golfito y actividades campestres son un gran atractivo para las familias que buscan una experiencia completa sin ir muy lejos de Bogotá.

Faunáticos:

Este parque temático, se encuentra ubicado a 45 minutos de Bogotá, en el municipio de Tenjo. Sus expediciones guiadas, paseos 4x4, visitas a la granja y vista a la peña de Juaica, son el inicio de una experiencia fuera de la rutina. Sus restaurantes conservan el estilo Faunático y sus paquetes permiten disfrutar de diversos planes, celebraciones y eventos empresariales.

El Transportador:

En el kilómetro 2 vía Cota- Chía, se encuentra este restaurante cuya temática automovilística conquista no solo el paladar de sus visitantes, su experiencia envuelve a las familias en un ambiente de velocidad y diversión. Comer en carros de diversos modelos, jugar karts, paintball, buggies y mini retroescavadoras son solo algunas de las experiencias que disfrutan las familias sin importar la edad de sus integrantes.

La Jira:

Trampolines, inflables, granja, recreación y exquisita comida en un espacio campestre, son algunos de los llamativos que ofrece este restaurante ubicado a tan solo 30 minutos de Bogotá, en el municipio de Tenjo, acá hasta los más pequeños tienen plan para disfrutar, al ser petfriendly, toda la familia es bienvenida.

Así que no esperes más para ir a conocer estos restaurantes temáticos con tu familia.