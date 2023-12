Estos son los signos que encontrarán nueva pareja en el próximo año

Las chicas nacidas en los signos de Tauro, Géminis, Leo, Sagitario y Acuario serán las afortunadas en este 2024 en el amor, ya que serán quienes conocerán a sus parejas, con quienes entablarán una relación basadas en el respeto, la confianza, la comunicación y los valores.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

En este próximo año, las mujeres de este signo, la rutina y el compartir constante con alguien muy cercano hará que ya no las miren de la misma manera. Despertarán en ellas una pasión, deseo, amor y ternura, que deberá exteriorizar porque no son las únicas en esa situación. Serán correspondidas y el coqueteo será protagonista en el primer trimestre del año. Es vital que desde un principio se establezcan los límites y se indica qué están dispuestas a negocia y qué no.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Ya han aprendido suficiente de sus experiencias amorosas anteriores. La soledad ya no será su mejor amiga y saldrán a buscar pareja. Lo ideal es que no caigan en las aplicaciones de citas, sino que se vayan por lo más tradicional, ya que allí están los prospectos que mayormente tienen las cualidades que buscan. Es vital que las expectativas no sean tan elevadas, para que la compañía llegue más pronto que tarde, posiblemente en el primer semestre.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Será un año un poco complicado en materia del amor, porque aunque ya cuenta con un hombre a su lado, realmente no es su alma gemela, a quien conocerá y la relación se comenzará a deteriorar rápidamente para finalmente darla por terminada y aventurarse con su “media naranja”, con quien se llevará de maravilla. Sentirán el gran cambio y que se conocen de toda la vida. Están destinados a estar juntos.

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Un amor del pasado regresará para poner a tambalear el presente de las mujeres de este signo, pero ya nada será como antes, sino mejor, ya que ambos han aprendido de sus errores y están dispuestos a hacer sacrificios y ceder con tal de vivir su idilio como se lo merecen. La comunicación y la confianza estarán muy fortalecidas y permitirán que esto dure muchos años.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

Las estrategias de seducción que usarán estás chicas rendirán sus frutos. Poco a poco se ganarán el corazón de se hombre lastimado y con la confiada resquebrajada. Ellas serán quienes les muestre el verdadero significado del amor, entonces, se permitirá conocer cada vez más. Será vital valorar todas las acciones que él haga, por pequeña que sea, por él hará su máximo esfuerzo para corresponderle