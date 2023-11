Con este tip podrá descubrir si su cadena es de plata o si lo estafaron

Las cadenas de plata son un clásico atemporal que nunca pasa de moda, es un complemento versátil que puede elevar cualquier outfit, ya sea casual o elegante. Su brillo y su aspecto elegante la convierten en la pieza perfecta para lucir siempre a la moda. Además, su tono plateado combina con cualquier color y estilo, lo que la convierte en un accesorio imprescindible en la colección de cualquier persona.

Cadena de plata

A continuación, les explicaremos algunos tips para que descubran si su cadena es de plata o no:

1. Lo primero que deben hacer es buscar un imán. Esto es porque la plata no es magnética, así que, si su cadena se adhiere al imán, eso significa que no es de plata genuina. Si el imán no tiene ningún efecto en su cadena, entonces hay una buena posibilidad de que sea auténtica.

2. El siguiente paso es observar el color de la cadena. La plata genuina tiene un brillo blanco y plateado, mientras que las imitaciones o las cadenas de acero inoxidable pueden tener un tono más grisáceo. Si la cadena tiene un color diferente al plateado brillante característico de la plata, es probable que no sea auténtica.

3. Otro truco importante es verificar los sellos o marcas en la cadena. La mayoría de las joyas de plata genuina tienen un sello que indica el porcentaje de plata que contienen. Busquen marcas como “925″ o “Sterling Silver”, ya que estas son señales de autenticidad. Si no encuentran ningún sello o si hay marcas como “EPNS” o “Alpaca”, esto significa que la cadena no es de plata real.

4. Finalmente, pueden probar el famoso truco del olor. La plata genuina no tiene olor, si detectan algún olor metálico fuerte o desagradable, eso es una señal de que la cadena no es de plata verdadera.

Recuerden, estos trucos son solo una guía y no siempre son 100% precisos. Si desean estar completamente seguros de la autenticidad de su cadena, lo mejor es llevarla a un joyero profesional para que la evalúe.