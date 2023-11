El turismo se reactiva en Colombia y se disparan los viajes al exterior: ¡se mueve la economía nacional!

Con una ocupación superior al 70% en las principales plazas del país y unos ingresos totales que sobrepasaron los $65.000 millones durante la semana de receso de octubre, los colombianos reafirmaron su interés turístico y su atracción por programas hoteleros que les permiten disfrutar de los diferentes destinos y de programas de bienestar que se enfocan en la salud y la relajación de los viajeros. Así lo confirmó la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, según datos reportados por los establecimientos de alojamiento y hospedaje en el Sistema de Información Hotelero.

Las cifras destacan el aumento en el porcentaje de ocupación de este año que sobrepasa considerablemente el 58,35% reportado en 2021 ó el 26,63% registrado en 2020, años en los que las restricciones generadas por la COVID–19 afectaron fuertemente al sector promoviendo incluso la preferencia de los viajeros por plataformas y portales a la hora de ofrecer y buscar alojamiento con fines vacacionales, turísticos o culturales. Las nuevas cifras vislumbran que para el sector lo peor de la noche oscura ha pasado y que los viajeros están redescubriendo el placer y la seguridad que ofrecen los programas hoteleros.

En el panorama internacional, los colombianos mantienen esta tendencia. En Miami, destino por excelencia en el exterior para los nacionales, los viajeros han vuelto a preferir los planes que les permiten gozar de una hospitalidad sin igual al tiempo que disfrutan de experiencias de lujo. Para ello, han añadido en sus reservaciones un ingrediente en particular: buscan hospedarse en inmuebles que brindan la calidez de una propiedad particular al tiempo que aprovechan todas las comodidades y servicios propios de una cadena hotelera de alto nivel. De allí el auge que vive la figura de los Condo-Hoteles.

“Los colombianos siguen demostrando su gran atracción por la Florida tanto por motivos turísticos como de inversión y así lo demuestran los 432.000 visitantes que viajaron a Miami en el último año, cifra que posiciona a Colombia como el primer mercado internacional de pernoctaciones por segundo año consecutivo”, afirma Fernando de Núñez y Lugones, CEO & Partner de Vertical Developments. “Sin embargo, lo que más llama la atención es su interés específico por los Condo-Hoteles. Ahora se destaca el gusto de los viajeros colombianos por el espacio y la privacidad de los apartamentos que cuentan con los servicios que les brindan el confort que tanto buscan y por los cuales son reconocidos a nivel mundial”, asegura de Núñez y Lugones.

¿Qué es un Condo-Hotel?

La figura de los Condo-Hoteles es una fórmula de hospedaje en la que se combinan el alojamiento en una propiedad o establecimiento donde un particular es dueño de la habitación (o apartamento) pero ésta es gestionada de manera profesional por un Programa Hotelero con el fin de optimizar los resultados.

Para Robert Thorne, fundador de Urban Network Capital Group (UNCG) y desarrollador de Visions at Brickell Station, proyecto en Miami que reúne las características y últimas tendencias propias de este tipo de espacios, “estos apartamentos ofrecen servicios como recepción y seguridad las 24 horas, desayunos y limpieza de los departamentos y también permiten a los huéspedes cocinar y recibir servicios adicionales como transporte al aeropuerto o atención de conserjería”, afirma.

Otras de las características más representativas de estos modelos inmobiliarios son sus amenidades que incluyen piscinas infinitas en las terrazas de los edificios, desde donde es posible disfrutar de las diferentes vistas de las ciudades, gimnasios y gastrobares de último nivel, alianzas y convenios con otros operadores que permiten ampliar los beneficios y zonas de influencia o su ubicación en zonas estratégicas con fácil acceso a restaurantes, tiendas, parques y hoteles a poca distancia además de transporte público.

Para el caso de Miami, los colombianos están centrando sus búsquedas en el corazón de la ciudad en uno de los centros urbanos más codiciados de EE. UU. Brickell, además de su gran significado cultural, tiendas de lujo y restaurantes de alta cocina que atraen al viajero que busca visitar, trabajar y divertirse en el epicentro de Miami, también ofrece esas comodidades enfocadas en la salud y el bienestar, tendencia que ha marcado al sector turístico en los últimos años.

“Los colombianos han dado un paso adelante en sus requerimientos y además de las atracciones turísticas que buscan en sus destinos ahora van más allá y desean gozar de servicios enfocados en el bienestar en los lugares donde se hospedan”, asegura el creador de UNCG. “Desde Visions at Brickell Station hemos respondido a estos intereses y, a diferencia de otros inmuebles de este tipo, incluimos sistemas avanzados de calefacción y ventilación que brindan aire purificado y diseminan eco-desinfectantes (probióticos) para eliminar bacterias y virus en la atmósfera y las superficies, añadimos revestimientos no tóxicos a las paredes, ofrecemos agua filtrada, difusores de aromaterapia, duchas de terapia de vitamina C e implementamos iluminación para relajar y equilibrar la mente, entre otros”, asegura Robert Thorne.

Condo-Hoteles como inversión inmobiliaria

Otro gran atractivo que han identificado los colombianos por este tipo de inmuebles es su potencial como centro de inversión ante la incertidumbre política, la depreciación de sus monedas frente al dólar y los precios del mercado inmobiliario en la región, que hacen que fijen su mirada en bienes en el sur de la Florida donde se posicionan en el segundo puesto en el ranking de compradores internacionales con adquisiciones superiores a los USD 884 millones en 2022, según la Miami Association of Realtors (MIAMI) y la National Association of Realtors (NAR).

De acuerdo con Fernando de Núñez, quien también es un referente en el mercado inmobiliario, “La demanda por hoteles y departamentos de corta estadía en Miami, sector para el cual se prevé una ocupación que se mantendrá por encima del 77% durante el 2024, ha atraído la mirada de compradores latinoamericanos, quienes además resaltan la facilidad de disponer de las unidades en plazos establecidos, alquilarlas a través de múltiples plataformas o adherirse al programa hotelero para recibir rentas en dólares y seguir redescubriendo el placer y la seguridad que ofrece hospedarse en inmuebles de este tipo”, finaliza.