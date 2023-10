House of The Macallan en Bogotá: la oportunidad de experimentar el origen y la composición del Whisky

The Macallan presentó en Colombia los días 20, 21 y 22 de septiembre, la experiencia multisensorial House Of The Macallan, epicentro donde los entusiastas del universo de los destilados pudieron descubrir y disfrutar de single malts únicos del portafolio de uno de los whiskies más aclamados por los expertos.

“Colombia es uno de los principales consumidores de scotch premium en la Región y desempeña un papel importantísimo en el futuro crecimiento de la marca a nivel global. Que una empresa con el prestigio de The Macallan seleccione Bogotá como una de las urbes latinoamericana para presentar un proyecto tan importante como House of The Macallan, nos habla del valor y potencial que vemos en el país como próximo gran mercado emergente para la marca”, asegura José Visón, Country Manager de The Macallan en Colombia.

El escenario elegido para este sorprendente viaje sensorial, fue el Museo El Chicó, una típica hacienda de la Sabana de Bogotá, casa colonial del siglo XVIII con toques republicanos, jardines y árboles centenarios, declarada bien de interés cultural del ámbito distrital en 1992 y hoy día da su nombre al barrio que lo rodea. Ubicada cerca de importantes instituciones culturales, galerías de arte y estudios de prestigiosos diseñadores.

Un viaje envolvente que da vida a la historia de excelencia, artesanía y creatividad de The Macallan.

The Macallan, por esta razón, desarrolló House of The Macallan. Esto, con el objetivo de mostrar al mundo cómo la maestría se une a la naturaleza a través de elementos creados por el hombre para representar la destilería.

La idea central se enfoca en transmitir dentro de un espacio, la sensación de complicidad cuando elementos como la innovación y el ambiente natural se unen y están presentes en los procesos de destilación, generando un whisky single malt de carácter atemporal e inigualable.

“Para crear esta experiencia multisensorial, trabajamos muy de cerca con pilares fundamentales para The Macallan. Nos inspiramos en la naturaleza y en los patrones orgánicos que forma, combinados con elementos modernos y llamativos para crear un enfoque armonioso y contemporáneo. Una culminación de los sentidos, la sensación de atemporalidad y la exploración a través de rituales y detalles minuciosamente practicados: la experiencia House of The Macallan es un evento inmersivo disponible durante tres días y que guió al público en un viaje a través de la naturaleza, el arte y la cultura, elementos que están presentes en cada una de nuestras expresiones”, explica Ramón Cardona, Brand Ambassador de The Macallan en Colombia.

Desde su llegada, los asistentes pudieron disfrutar de un recorrido por distintos spots dentro House of The Macallan, donde los pilares de la marca se hacen presentes como la madera, elemento muy importante en el añejamiento en barricas de roble sazonadas con jerez.

En distintas salas temáticas, los amantes del whisky, vivieron una experiencia inmersiva de iluminación y aromas, así como instalaciones artísticas, interacción con contenidos digitales, bar y un salón para catas y degustación. Además los consumidores acompañados de asesores profesionales adquirieron expresiones y ediciones limitadas de The Macallan.

Este año The Macallan trasladó esta experiencia a los consumidores en Miami, Nueva York, Los Ángeles, Aspen, São Paulo, Ciudad de México y ahora Bogotá, los días 20, 21 y 22 de septiembre.

Únete a este viaje de descubrimiento y se testigo del legado de The Macallan. Para más información visita themacallan.com.