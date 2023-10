Conoce la carta del tarot para las nuevas oportunidades y el éxito la semana del 2 al 8 de octubre 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Emperador

Esta será una semana de mucha estabilidad económica, pero de mucho ajetreo para el último trimestre del año culmine con éxito en los negocios. Cuidado con malgastar los ahorros porque no estás para perder oportunidades de inversión cuando menos te lo esperes. Esta carta es la representación de la vitalidad y la fuerza, así que estás en un buen momento para planificar y que todo salga muy bien. Asimismo, te indica que una relación amorosa está en puerta y eso te tiene ilusionada, así que disfruta de esas mariposas en el estómago, pero siempre con cautela.

Tauro

Rey de Copas

La carta representa la llegada de algo importante, de cambios positivos en la vida, de movimiento en los negocios y de mucho dinero. Tienes que ser determinante y firme en las decisiones que tomes porque de ello depende tu futuro financiero inmediato, nada de malgastar ni perder dinero por no ser previsiva. La carta también te habla de un vínculo muy fuerte con alguien que no esperabas apareciera en tu vida y es una persona que está bastante cerca. Están en esa etapa de que quieren algo consolidado, pero les da como temor arriesgarse más. Probar no cuesta nada. Controla tus celos porque ese detalle te puede jugar una mala pasada.

Géminis

As de Copas

Felicidad, armonía y bienestar en lo familiar y en lo laboral. Debes aprovechar este hermoso momento para consolidarte profesionalmente porque estás en una muy buena racha. Cerrarás negocios y te abrirás a nuevos proyectos que tienen muy buenas perspectivas. Esta carta te indica, además, que estás espiritualmente muy bien y que vibras con emociones positivas, la expansión y la creatividad. También es el momento para el amor, para el compromiso, para la consolidación de esa relación que con tanto esfuerzo han construido.

Cáncer

El Carro

Es un mes que debes estar alerta porque vienen tiempos de cambios, muchos movimientos en tu vida personal y profesional que debes sobrellevar y reflexionar que son para tu bien. El miedo sácalo de tu vida porque tú eres capaz de asumir estos retos y muchos más. Tienes que ser firme al tomar decisiones porque te va a tocar en los próximos días momentos a los que debes ponerle carácter a quien lo necesite. Tienes que hacerle caso a tu intuición y cuando sientas que ese no es el camino, pues no lo es. En los próximos días descubrirás que hay una persona que gusta fuertemente de ti y que le cuesta tomar la iniciativa. Si tú te atreves pasará lo que tenga que pasar.

Leo

La Fuerza

Inicias una semana de cambios que serán trascendentales para tu futuro. Es el último trimestre del año y debes poner orden en las finanzas para estar bien y resolver compromisos. Estará reorganizando cosas, con mucha creatividad en el plano laboral. Esta carta está representada por un León que es la fuerza que debes tener. Poder y energía positiva te ayudará a pasar momentos difíciles. Las estrellas brillan más fuerte este mes, así que en los próximos días te beneficiará esa luz en el amor, estarás apasionada y seductora. Lista para la batalla y encontrara a ese ser especial.

Virgo

La Reina de Espada

No es momento de andar andar por las ramas, ni mucho menos ablandarte porque tienes que tomar decisiones muy duras en tu vida personal para salir airosa en lo profesional. Inteligencia, determinación y fuerza de voluntad son las claves para que saques de tu camino todos los obstáculos que se te atraviesen en los negocios. Alguien muy importante en el plano laboral te busca porque quiere algo contigo. Claridad mental, ante todo, entendiendo que debes ir con cuidado, conocerlo más y no precipitarte porque es un superior y deber estar ojo porque traerá comentarios y envidias.

Libra

La Justicia

Inicias una semana donde descubrirás que hay verdades que duelen y que hay cosas que, aunque no sean justas, tienen que suceder para hacernos reflexionar. Piensa muy bien el camino a seguir para resolver conflictos que te están afectando en lo profesional. Con tu inteligencia y buen juicio lo vas a resolver y te sentirás liberada de algunos compromisos. Estás muy ilusionada y debes tener presente que con esa persona debes andar con cuidado porque es algo pasajero. Pronto llegará a ti otra persona y te tocará ese proceso de las comparaciones. Una disyuntiva que deberás resolver.

Escorpio

La Muerte

No es mal augurio; por el contrario, es una carta de cambios positivos y necesarios en tu vida para avanzar en los negocios con éxito. Te dice que el dinero después de tantos retrasos y contratiempos va a empezar a fluir y que podrás resolver esos compromisos que te han mantenido angustiada por un tiempo. Pero ojo, la advertencia es que seas prudente a la hora de tomar decisiones. Habla también de que esa relación que desde hace tiempo no estaba funcionando, la vas a terminar en los mejores términos y te vas a preparar para recibir el amor de alguien que si te va a valorar como te lo mereces.

Sagitario

Sota de Bastos

Esta semana de inicio de mes te sale esta carta que te indica que no debes subestimar absolutamente nada de lo que sucede a tu alrededor y que debes ponerle atención a cada paso que das. Debes tomar decisiones en función de mejoras en el plano profesional, además de definir lo que quieres para el futuro y en función de eso, esforzarte para echar adelante y lograr el éxito. También debes reflexionar de lo que sientes hacia otra persona. Le has tratado muy mal y eso puede alejarlo, cuando estás clara que es alguien que bien vale la pena intentar una bonita relación. Bájale dos a tu carácter y verás que todo fluye.

Capricornio

La Torre

Esta carta es de armas tomar, implica que estás en un período muy difícil en el plano personal, que debes salir de un problema lo más pronto posible. Tienes que andar con pie de plomo en el plano profesional porque cualquier error puede traer consecuencias y eso va a repercutir en tu economía. Nuevas oportunidades te van a ofrecer, pero evalúalas bien y saca los negocios pendientes para quedar bien si tomas una decisión diferente. Controla los celos y esa actitud posesiva que tienes con tu pareja, porque puedes provocar una ruptura después que les ha costado tanto consolidar esta relación.

Acuario

La Estrella

Es una carta positiva que marca el inicio de un mes con mucho éxito en lo profesional y en lo personal. Saldrás de algunos compromisos en estos días porque los negocios fluyen tras un periodo de estancamiento y el dinero llega a tus manos para que lo administres con prudencia. Ahorra para que los próximos meses no te agarren de sorpresa. También entras en un proceso de aprendizaje porque no todo puede ser como tú quieres o como tú lo impones. En las relaciones de pareja hay matices que hay que aceptar. Así que deja a un lado los celos y disponte a disfrutar.

Piscis

La Luna

Deja el miedo a un lado y enfrenta con valentía los problemas que se presentan porque tú tienes el temple y la fortaleza para cualquier adversidad. Además, tu liderazgo que te ganaste con mucho esfuerzo hace que todos cuentan contigo. Aun cuando los negocios en días pasados han estado muy lentos, en lo venidero vas a notar que las cosas empiezan a fluir y es el momento que debes aprovechar para movilizarte porque entras en el último trimestre del año y hay que producir. No dejes que el pasado regrese a ti, que te llenen la cabeza de pajaritos y nubecitas. Enfócate, pasa la página, trabaja el merecimiento para que te sientas en paz y armonía.