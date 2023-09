The Wellbeing Summit: ‘vibrar alto’ involucra una mirada más allá del privilegio

Siempre que se habla de wellness, (a pesar de que tiene un instituto en California desde los años 70), se piensa en mucha gente que “vibra alto”, pero que vibra tan alto, que se le olvida la realidad social en la que vive. Y eso es lo que plantea cambiar The Wellbeing Summit en Colombia.

Así, con la participación de más de 120 expertos entre ponentes y artistas, el encuentro incluye, talleres, experiencias ancestrales de bienestar, prácticas de bienestar en las empresas e instituciones, paneles sobre salud mental y emocional, neurociencia y bienestar social.

Esto, además de exhibiciones artísticas y un vibrante programa de conciertos con músicos que han transformado el bienestar de sus comunidades a través del arte y la cultura.

¿Es un evento más de wellness o en qué consiste The Wellbeing Project?

Este es el primer summit realizado en alianza con The Wellbeing Project en América Latina, y forma parte de una iniciativa que llevará experiencias similares a New York, Sao Paulo, Bruselas y Dakar para generar una nueva consciencia sobre el bienestar físico, social, emocional, cultural y organizacional.

Por esta razón, entre los ponentes y artistas participantes están el Dr. Richard J. Davidson quien ha realizado estudios sobre las bases neurológicas de la emoción, el estilo emocional y métodos para promover la prosperidad humana; la reconocida periodista que ganó un Pulitzer por su trabajo cubriendo los Panamá Papers, Mar Cabra ; el aclamado escritor, guionista, periodista y crítico de cine con más de 25 años de trayectoria y 24 obras publicadas.

También estará el icónico escritor colombiano Ricardo Silva; así como Antonio Briceño, prestigioso artista plástico cuyas obras han sido expuestas en La Colonie en París, y Fonseca, artista y agente de cambio que transforma realidades a través de la música y de su Fundación Gratitud.

¿Quienes patrocinan The Wellbeing Summit?

La Fundación Gratitud, de Fonseca, Coimpacta, la Fundación TAAP (Taller de Aprendizaje para las Artes y el Pensamiento), Aid for Aids, la Fundación Mi Sangre, de Juanes y Catalina Cock, Unidos en Red y Riaño Producciones, son los co creadores de The Wellbeing Summit en alianza con The Wellbeing Project y con el apoyo de la Universidad de la Salle, Colsubsidio, Panta Rhea Foundation, Fundación Technoglass, The Self-Investigation, Colombia Cuida Colombia, Movilizatorio, Catalyst 2030, Art Hunter, Latimpacto, Marcas que Enamoran, Acumen, y Ashoka.

¿Cuándo se realiza?

Del 13 al 16 de septiembre de 2023 emprendedores, científicos, representantes gubernamentales, artistas y empresarios que trabajan para fomentar el bienestar colectivo de las sociedades que habitan, se darán cita en un encuentro de aprendizaje y cambio de consciencia profundo en muchos aspectos.

De esta manera, los participantes vivirán una experiencia interactiva en la que podrán explorar cómo el cambio social evoluciona cuando el bienestar está en su centro. Las charlas y los talleres dictados por más de 90 ponentes unirán a los participantes quienes explorarán una amplia gama de temas, como la neurociencia, la salud mental, el bienestar emocional, el bienestar físico, trauma intergeneracional, espiritualidad, migración, educación, longevidad, seguridad alimentaria, bienestar en las organizaciones, bienestar en las empresas, clima, y tecnología para el bienestar.

