Horóscopo de hoy: la suerte y el dinero este miércoles 23 de agosto para cada signo del zodiaco

Aries

En el plano laboral, tienes que poner orden a tus ideas y concentrarte en lo que verdaderamente es importante, sacar los proyectos adelante. En el amor, busca un tiempo para dedicarlo a tu pareja para que enciendan la llama de la pasión. No todo puede ser trabajo.

Tauro

Una nueva oferta te pone a pensar, porque en realidad mal no te ha ido en el plano profesional, pero cuando uno llega a un techo, es mejor buscar otros horizontes, así que piénsalo. En el amor, deja que la creatividad te invada y vete con tu pareja a un lugar donde puedan estar juntos y vivir un momento romántico. Se lo deben.

Géminis

Necesitas que los proyectos arranquen para poder generar mejores finanzas, así que está en tus manos motivarlos a todos para que puedan avanzar. En el amor, deja la tristeza porque esa persona se fue de tu vida. Piensa que fue la mejor decisión y que vienen cosas buenas para ti.

Cáncer

No te distraigas de tus objetivos, busca la manera de organizarte y sacar nuevas estrategias que te permitan avanzar en los negocios. En el amor, recuerda que el trabajo no lo es todo en la vida y que necesitas recargar tus energías con la familia. Allí consigues el apoyo necesario para salir adelante.

Leo

Evalúa con cabeza fría el cambio que te proponen en el plano laboral, lo que decidas tiene muy buenas perspectivas. Adelante que todo estará muy bien y será un buen aprendizaje. En el amor, cuida mucho esa persona que tienes a tu lado, porque a veces tienes actitudes negativas que lo alejan.

Virgo

Si estás pensando en cambiar de empleo, es el momento de moverte para hacerlo porque los astros están a tu favor. Pero no dejes lo que tienes si no tienes otro en tus manos. En el amor, mucho cuidado con hacerle caso a comentarios en contra de tu pareja. Las diferencias que tengan las resuelven los dos.

Libra

Hay oportunidades que no se pueden dejar pasar, así que es necesario que reflexiones y aceptes esa propuesta con la que vas a crecer profesionalmente. En el amor, la rutina puede acabar con una relación, así que ponte creativa que estás a tiempo de recuperarla.

Escorpio

Con imposiciones no vas a lograr que el equipo se ponga a tono. Debes ser más tolerante y buscar un mecanismo diferente para que todo avance. En el amor, si no te sientes bien con esa persona, no sigas alimentando sus ilusiones. Pasa la página y a otra cosa en tu vida.

Sagitario

Tendrás momentos de mucha tensión porque estás a punto de entregar un proyecto que puede ser el que te permita el cargo que aspiras desde hace mucho tiempo. En el amor, busca la manera de ponerle creatividad y sorpresa a tu relación para que salgan de la monotonía en la que están inmerso.

Capricornio

Estás pasando por un momento de mucha dificultad económica, pero alguien te ofrece la oportunidad de mejorar en otro lugar. Toma la decisión. En el amor, tu familia está preocupada con tu situación y quieren ayudarte, así que permíteles tener esa delicadeza contigo.

Acuario

Te llega un dinero que no esperabas y que debes aprovechar para hacer esa inversión que tanto deseas. Vas a poder con ella porque los negocios van marchando muy bien. En el amor, estás muy vulnerable emocionalmente, así que no permitas que el pasado regrese a ti. Pasa esa página por muy sola que te sientas.

Piscis

Todo está muy convulsionado en el plano laboral, pero tienes dos elementos a favor, la intuición para detectar donde están las fallas y tu inteligencia para enmendar los errores. En el amor, sabes que cometiste un error y que eso costó la relación. Es hora de reflexionar y de buscar a esa persona y decirle que te ofrezca una oportunidad.