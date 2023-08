Conoce la carta del tarot para la suerte y el dinero la semana del 21 al 27 de agosto de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Caballero de Espada

Serán días un poco complicado porque debes sacar adelnate el trabajo acumulado, pero con fuerza de voluntad y delegando funciones lo vas a lograr. Sigue adelante por el camino que te has trazado para que logres con éxito el reto que te han propuesto. Estás en una etapa de mucho conflicto con tu pareja, traten de reconciliarse y salven la relación que vale la pena. Busca una forma de canalizar tus energías con ejercicio o meditación para que puedas tener armonía y paz mental.

Tauro

El Cinco de Bastos

No dejes que las rivalidades te desvíen del camino del éxito y la abundancia. Haz caso omiso a las habladurías y a los chismes porque tienes el comrom8iso esta semana de sacar adelante lo que te pidieron. No hay más tiempo y será la única forma de ganarte la confianza para una mejora profesional. La carta te habla de celos, agresividad y de decisiones impulsivas. Cuidado, a veces es mejor tomar la decisión de separarse que arriesgarse a algo peor. Disfruta de la naturaleza para que puedas encontrar calma y paciencia.

Géminis

El Cinco de Espadas

Deja el estrés a un lado y esfuérzate en sacar los compromisos que adquiriste en el menor tiempo posibles. Mientras más rápido resuelvas los conflictos, tendrás en tus manos ese dinero por el que estás luchando para definitivamente independizarte. Cuando dos personas ya no se respetan ni se aman, lo mejor es que cada quien haga su vida por su lado. Toca esa decisión por el bien de ambos. El yoga o la meditación te sacan de ese proceso de angustia que tienes.

Cáncer

El Mundo

Será una semana maravillosa y fructífera. Brillarás en los negocios y asistirás a algunas reuniones donde varias personas de poder te ofrecerán nuevas oportunidades que te las debes pensar para crecer profesionalmente. Tu vida en pareja está en su mejor momento, aviven la llama de la pasión con ese viaje que tienen en mente, los ayudará a consolidarse. Crea un espacio en tu hogar que esté a tu gusto y puedas pasar momentos de tranquilidad y reflexión.

Leo

El Rey de Espadas

Antes de emitir juicios sobre el desempeño de otros, tienes que mirar el tuyo propio, hacer una reflexión si realmente estás logrando los objetivos y trazarte estrategias que te permitan resolver y ser exitosa. Hay niveles para tratar las diferencias en la convivencia de pareja. Tienes que ser menos dominante y buscar puntos en común que les permita encontrarse desde el amor. Mantén una rutina de ejercicios para que liberes el estrés y mejores el carácter.

Virgo

El Nueve de Bastos

Esta semana será exigente para ti, por eso es recomendable tener mucha paciencia y no dejarte abatir por lo que pueda suceder. Recuerda que el estrés afecta la salud y debes cuidarte porque tu familia te necesita. Vienes de una desilusión amorosa y tienes que pasar la página. La vida no se acaba porque una relación no funciono. Trabaja el merecimiento. Tienes que reflexionar para que tengas paz mental en tu vida.

Libra

La Sota de Copas

Esta semana tienes que seguir tu intuición para lograr que los negocios avancen, de esa manera el éxito llegará a tus manos rápidamente. Donde sientas que debes meterte, allí tienes que estar. No te dejes llevar por lo que digan los demás. Eres tú, tu experiencia y tus corazonadas. Bendiciones llegan a tu vida personal. La carta te habla de una noticia que alegrará a la familia. Busca actividades que te ayuden a liberar el estrés y a mantenerte saludable y en buena forma. Lo necesitas.

Escorpio

El Ocho de Oros

Será una semana donde resolverás muchas cosas en el plano labora, donde debes trazarte estrategias que te permitan lograr los objetivos que te propusiste alcanzar. Que ningún tropiezo te haga claudicar porque el éxito y la prosperidad están muy cercas si te lo propones. Foco en lo que haces es la recomendación de esta carta. Estás en una relación que comenzó como un juego y que con el tiempo ya se ha consolidado. El compromiso es de ambos y van muy bien. Tienes que equilibrar tus energías y con ejercicio y el descanso adecuado los vas a lograr

Sagitario

El Seis de Bastos

Te sentirás complacida por las tareas echa en equipo para sacar adelante varios proyectos que colocaron en tus manos. El éxito está en tus manos, aprovecha esta buena racha para ahorrar. Tienes una relación estable, pero que pasa por un momento muy difícil en el que debes buscar la manera de llegar a acuerdos para que ambos se beneficien. No dejes que los celos la dañen. Cuida tu salud porque el estrés está haciendo estragos, busca una rutina de ejercicios y meditación.

Capricornio

El Dos de Espadas

la paciencia y la calma son grandes aliados para alcanzar las metas laborales, hacer las cosas bien es algo que trae beneficios, pero estos surgen en el momento en que debe ser, no cuando más se desee. Así que el esfuerzo debe seguir y darle tiempo al tiempo. Para alcanzar el éxito y la prosperidad se necesita más esfuerzos y tú puedes lograrlo. La felicidad no está solo en tener pareja, está en lo que haces, en lo que te gusta, en la libertad de hacer lo que quieres. Desconéctate de vez en cuando de la rutina y disfrutas de otros placeres de la vida.

Acuario

El Rey de Bastos

Esta semana te asignarán grandes responsabilidades que tendrás que ponerle todo tu empeño y dedicación para quedar muy bien con tus superiores. Organiza y planifica las estrategias a seguir. Debes poner de tu parte para fortalecer la relación. Los reclamos, los celos no te llevan a nada, así que busca la manera de conciliar y de disfrutas de los pocos momentos que les deja la rutina. Debes buscar una actividad diferente a tu trabajo para liberar el estrés y relajarte.

Piscis

El Ocho de Batos

Esta semana hay que tomarse las cosas más en serio que nunca y esforzarse al máximo por cuidar los negocios porque vienen tiempos difíciles y hay que ser comedido con las finanzas. Administra tus recursos de manera prudente y considere la posibilidad de invertir a largo plazo. Los conflictos con tu pareja pasarán en la medida en que ambos pongan de su parte para resolver las diferencias. El yoga y la meditación son dos elementos que debes tomar en cuenta para tener un tiempo para relajar tu cuerpo y tu mente.