“Flores para primavera, groundbreaking”: así cambió este concepto el decorador colombiano de la gala del MET

Ya legendaria es la frase de Miranda Priestly, la visionaria pero temible editora de ‘Runway’ en la película ‘El diablo viste a la moda’ (2006) cuando están en consejo de redacción y una de las editoras le propone la fórmula de siempre para la temporada de primavera. A lo que ella responde, tajante, definitoria, lacónica: “Flores para Primavera. Qué original”.

Pero en el caso de su contraparte de la vida real, Anna Wintour (en quien se inspiraron los dos libros que dieron paso a la película), esto no resulta ser un problema ya en otoño, y menos de la mano del legendario decorador colombiano Raúl Ávila, que ha decorado pasarelas y por supuesto, el evento más grande de la moda.

Y para celebrar precisamente la moda colombiana estuvo de mano de Don Julio en el evento ‘Primavera Don Julio by Vogue’, donde en compañía de su decoración se expuso el talento de creadores colombianos como Paula Mendoza, Johanna Ortiz, Daniella Batlle, Jorge Duque, Andrea Landa y Camilo Franco.

NUEVA MUJER COLOMBIA lo entrevistó a propósito de su carrera y su visión de la moda y belleza.

Mucha gente decora en el mundo. Pero, ¿en qué radica la clave para ser alguien excepcional?

Yo creo que es esto es muy personal. Creo que va en cada persona y en cómo manipula el arte y cómo manipula una flor para que se convierta en arte. Cuando yo hago algo, quiero que la gente sienta, experimente algo que jamás ha sentido en su vida.

A Anna Wintour le fascinan las flores, y cuando me contrató para hacer la gala del MET, me dice: “Raúl, quiero que las uses”. Entonces comencé a usarlas todavía más, y aproveché también para traer la flor colombiana, porque nosotros tenemos una posición ecológica que nos da flores espectaculares. Y así comenzamos a traerlas y a manipularlas de una forma más artística.

¿Cuál es el desafío que te presenta cada flor en tu trabajo?

Yo voy por el color y cuando hago un matrimonio, una fiesta personal, voy por el color y el olor. Pero el color y la forma de la flor son lo que uso únicamente. No me gusta combinar todo junto. Aquí en Colombia hacen unas cosas hermosas con las flores combinadas, pero no es mi estilo, claro. Entonces, hago lo que me representa.

¿Cómo te inspiras en la moda para aplicarla en tu trabajo?

Tengo la oportunidad de trabajar con Anna Wintour, lo que me da la oportunidad de asistir a shows en Europa y en Nueva York. Gracias a ella me contratan para hacer muchas pasarelas y ver lo que la gente usa, así como lo que proponen las grandes firmas. Y ver todo eso me abre los ojos. Actualmente, me han contratado para una gala que hacen los Oscars, y pienso usar flores, claro, pero manipularlas de una forma gigante. Entonces, quiero hacerlas de telas colombianas o hacer unas con estampados increíbles. Porque todo lo que yo hago o a donde voy, todo me inspira.

Yo amo la moda, la decoración de interiores y la arquitectura. Pero sabía que viniendo de donde vengo, no tendría la oportunidad de hacerlo en el país. Por eso decidí mudarme desde muy pequeño para el exterior y aprender.

¿Cómo manipular algo tan efímero como una flor?

A mí me gusta usar una flor cuando ya está completamente abierta, y para eso hay que condicionarla. La trabajo en Nueva York con mis chicos, le echamos líquidos para que dure bastante tiempo.

Esto, porque tú sabes que hay veces que no se puede usar agua en los museos. Por eso usamos un líquido especial que mantiene la flor viva por 24 horas.

¿Menos es más, o más es más?

Menos es más.

¿Por qué?

Es chistoso, porque acabo de venir de un matrimonio que hice en Beirut y en la cultura árabe todo es exuberancia. Y a mí lo que me gusta es usar una flor con diferentes tamaños y órdenes. Entonces menos es más, porque me gusta usar menos de una forma desarrollada.

Esto, para que la gente disfrute la flor, la huela y sienta su belleza. Una rosa, una peonía totalmente abierta, que la gente disfrute eso de una forma desarrollada es muy importante.

¿Qué diseñadores colombianos te inspiran?

No conozco muchos, he conozco a mucha gente, a Johanna Ortiz, es una mujer que ha salido adelante en USA por su ropa, estampado, cortes, estilo, es una cosa que a las chicas jòvenes se les ve muy bien y a Esteban (Cortazar), porque ha llevado a conocer el talento de Colombia.

Hablando de ‘latinidad’. ¿Cómo definirías ese término?

Fuerza. Espíritu. Como latinos, trabajamos del corazón. Del sentimiento. No somos máquinas, estamos conectados con nuestro corazón y forma de ser. Y eso me ha llevado a donde estoy. En eso tiene que ver la forma en que mis padres me educaron: para ver la naturaleza de una forma más desde el sentimiento.

Y, ¿cuál flor contaría la historia de tu vida?

La peonía. Por la forma como empieza a nacer y el color empieza a cambiar su forma. Si lo ves roja y lo dejas mucho tiempo, cambia el color. Me encanta su transición. Y el lirio del valle, claro. La uso en arreglos florales, porque es una fragancia muy elegante, bonita, sexy y tiene una delicadeza increíble.