Horóscopo de hoy: jueves 3 de agosto para cada signo del zodiaco

Aries

Te sientes muy bien donde estás, pero hay la posibilidad de un cambio que pondrá en la balanza tus prioridades económicas. La decisión que tomes será favorable para ti. En el amor, trata de acercarte más a la familia ellos te necesitan en estos momentos de dificultades. Prosigue tu buena racha con tu relación de pareja, pero deberás dejar atrás el pasado y no recrearte en traumas que ya superaste.

Tauro

No dejes que los negocios se te escapen de las manos por descuido. Recuerda que no puedes darte ese lujo porque las finanzas no están muy bien. Debes aprender que a veces tus acciones no tienen marcha atrás. En el amor, tienes la ayuda de tu pareja, pero eso no será suficiente, necesitas tu misma enfocarte para avanzar.

Géminis

Estarás en una reunión donde brillarás presentando tus estrategias para futuros proyectos que vienen con muy buenas perspectivas. Alguien cercano puede estar un poquito celoso de tu éxito. Pasa de hacer comentarios triunfales, porque generarás envidia. En el amor, no permitas que controlen tu vida, lo que haces y lo que quieres para ti. Cada quien merece su espacio. La confianza y el respeto son claves en una pareja.

Cáncer

No permitas que se te acumule el trabajo porque después viene el estrés y la angustia de que las cosas no salen bien y con ello los problemas de salud. Controla tus gastos porque sabes perfectamente que hay algunos que no son vitales ni necesarios. En el amor, estás en un momento maravilloso con tu pareja que debes aprovechar para consolidarse y avivar la llama de la pasión.

Leo

Estás en el mejor momento de tu carrera profesional, aprovecha para organizarte en un emprendimiento que te permita mejorar tu economía. En el amor, tienes que ser comprensiva con tu pareja y los problemas que tiene con su familia. Recuerda que tú eres su apoyo incondicional. Tendrás hoy una energía imparable, pero no la inviertas únicamente en tus obligaciones. Resérvate tiempo para hacer las cosas que te gustan

Virgo

Estás a punto de recibir un dinero que te ayudará a realizar varias inversiones para hacer crecer los negocios. Pero mucho cuidado con lo que firmas. En el amor, si llevas meses valorando seriamente poner fin a tu relación, ya es el momento de hacerlo. Hay alguien que está muy cerca de ti y quiere confesarte lo mucho que le gustas.

Libra

Tienes que aprender a controlar la ira cuando las cosas no salen bien en tu trabajo. Recuerda que tú eres la líder del equipo y no puedes perder el control. Hay un plan de futuro que va a requerir una pequeña inversión, piénsalo bien y revisa las finanzas. En el amor, estás ilusionada con esta persona que llegó a tu vida de la nada. Cuidado porque esto puede ser muy pasajero.

Escorpio

Debes tener mucha paciencia porque los negocios no se van a producir de la noche a la mañana. Por más esfuerzo que le pongas las cosas se darán a su tiempo. En el amor, no te sientas sola, porque el universo pronto te pondrá al frente esa persona con la que siempre has soñado. Es importante que te animes a hacer alguna actividad que te ayude a serenar tu ánimo y a alcanzar la plenitud.

Sagitario

Aprovecha este momento para pedirle a tus jefes ese ascenso que te deben por todas las ganas que le echaste a los negocios y que han generado buenos dividendos. En el amor, tu actitud positiva y tu carisma son claves para conquistar a esa persona que tanto te gusta. Tienes que ventilarte y salir y, por otra, te conviene ejercitar el esqueleto.

Capricornio

En lo profesional vas a tener muchas satisfacciones, aprovecha para presentar nuevas ideas que ayuden a sacar varios proyectos que están estancados. En el amor, deja que el pasado se vaya de tu vida de una vez por todas y vive el presente. Trabaja el merecimiento. Una confesión íntima por parte de alguien a quien quieres mucho aportará una mayor complicidad, esto puede terminar en una relación si tú lo deseas.

Acuario

Las cosas van marchando viento en popa con el emprendimiento familiar, mientras todos estén trabajando y con el mismo objetivo el éxito está seguro. En el amor, desconéctate de la rutina y busquen formas de devolverle a la relación esa magia que les hace latir el corazón. Aprovecha para hacer algo con tus amistades y no te límites solo a trabajar.

Piscis

Debes resolver todos los problemas que están generando en el equipo algunas molestias. Sigue tu intuición y verás que todo se arregla. No permitas que te presionen para tomar una decisión, todo a su tiempo. En el amor, no dejes que otros opinen sobre lo que sucede con tu pareja. Los problemas son de dos, los demás son mirones.