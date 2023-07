¿Cómo saber si mamá es testaruda? Descúbralo

Una mamá testaruda no es una persona con un fuerte carácter como se le suele definir. Es una persona con una voluntad de hierro, pero sustentada en pensamientos rígidos, muy poco apegada a los factores de cambio e innovación.

Existen personas que son flexibles, que escuchan las opiniones de los demás, intentan tener en cuenta los consejos que otras personas le proporcionan. Sin embargo, hay quienes están convencidas de tener la verdad absoluta.

Incluso, una mamá testaruda suele diseñar el entorno en función de sus creencias sin considerar que pueden estar equivocada.

Se le hace difícil aceptar que existen criterios diferentes a los de ella y lucha por imponer su idea sobre la de los demás. Por eso, se siente muy vulnerable y cree que en cualquier momento puede ser señalada por otra persona, de manera que discute a la mínima. De hecho, antes de iniciar la conversación.

Mamá testaruda: señales

Prefiere pasar por arrogante que hacerlo por vulnerable, porque significa mostrar debilidad. La vida para una mamá testaruda es una lucha permanente con los demás y consigo misma, opta por aplicar sus esquemas rígidos en su propia vida.

Tiene dificultad para adaptarse al cambio, por lo que tiene una vida muy estable; vive cerrada al mundo, se adapta lento y mal a las exigencias del entorno. Suele ser de visión dicotómica: yo y mi opuesto. Al otro lo percibe como contrincante y como un cuestionamiento a su ser, a su identidad como persona.

No obstante, la mamá testaruda quiere tener siempre la razón, cree que tiene la razón y aunque no la tenga, se empeña en imponer que, si la tiene, así como también le cuesta escuchar al otro: no conversa, sino que discute.

Hasta pensar de una manera diferente supone cuestionarle como persona: es capaz de atacar en lo personal cuando su argumento no es suficientemente sólido. Aparte, repite diversos patrones y tiene dificultades para aprender nuevos paradigmas.

Momento de un cambio

Al ser un rasgo de personalidad, es más sencillo refinarse y, en este caso, resulta difícil. Y es que la voluntad de cambio y adaptación de la mamá testaruda es el criterio más significativo, lo más peculiar: el principal obstáculo es ella misma.

Sin embargo, el ser más empático, romper el orden, escuchar más y pedir disculpas muestran un reflejo más asertivo de lo que una persona con pensamientos firmes puede llegar a experimentar.