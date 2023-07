Tres marcas de moda y belleza con verdaderas iniciativas sociales en Colombia

En una época en la que empoderar se usa hasta para vender papel higiénico, y en la que muchas marcas usan el término para mostrar toda su mediocridad y condescendencia, hay personas y empresas, que, por el contrario, quieren ir más allá de la mera transacción capitalista.

De esta manera, a través de iniciativas y visiones que quieren cambiar realidades, NUEVA MUJER Colombia presenta tres marcas que están avanzando para hacer país en este sentido.

L’Oreal: 25 años apostándole a la ciencia

Es un hecho que en Latinoamérica hay una brecha grande de género en las ciencias STEM. Es por eso que L’Oréal y la Unesco celebran los premios ‘For Women in Science’ a nivel mundial, donde premian a las mujeres científicas más innovadoras. Y este año ya hay cerca de 110 países participando.

“En Colombia estamos desde 2014 y desarrollamos el programa en toda la región Andina, compuesta particularmente por Colombia, Perú y Panamá. Otorgaremos 12 premios a nivel regional, de los cuales 10 de ellos están aquí en Colombia. Cuando empezamos en 1998, había cerca de un 27% de representación de carreras científicas por parte de las mujeres. Hoy estamos un poco por encima del 33%. Igual, sigue siendo muy bajo. Necesitamos motivar y visibilizar qué pasa con las mujeres en cada uno de los campos en los que se desempeñan. Y esa brecha continúa, y no es por falta de interés”, expresa Nicolás Vanegas, Director de Asuntos Corporativos de la marca, quien opina que esto se debe poner en la voz pública.

La convocatoria se hace en las universidades y el año pasado se tuvieron cerca de siete premios en el país. Se han hecho investigaciones sobre virus e incluso sobre aguas termales y lo que la marca hace es dar recursos para adelantar esas investigaciones.

Yanbal: empoderando con Daniella Álvarez

Quién mejor que la ex señorita Colombia y presentadora para hablar de resiliencia. Es por eso que se unió con Yanbal, marca referente en visibilizar la latinidad, para fomentar la autoestima de las mujeres con el programa ‘Mujer es Poder’.

“Las marcas me llamaban, pero yo quería trabajar con las que hicieran casi lo mismo que yo, que tuviesen un propósito. Yanbal busca que las mujeres tengan visión y sean emprendedoras y que creen comunidad. Y este programa me llamó la atención porque es lo que yo hago en redes sociales, que es autoconfianza y resiliencia”, le cuenta Álvarez a NUEVA MUJER COLOMBIA:

Daniella creó con la marca un perfume llamado Osadía Infinita y las ganancias fueron dadas al programa, que se ha expandido en los países andinos en donde la marca tiene influencia.

Además, esta reconoce que amarse no es sólo decirlo: “El amor propio es muy frágil. Todos los días que nos levantamos y cada nuevo día en el que vivimos tenemos que volver a trabajar en nuestra autoestima. Y quería trabajar por mujeres poderosas. A veces no nos damos cuenta de eso y por eso creamos esta comunidad, para saber que no estamos solas”, narra la ex reina, que ha conocido a varias de las beneficiarias a través de encuentros con mujeres de Cartagena, a las que les ha hablado de su vida.

“Yo me empodero todos los días de mi vida, todos los días que me levanto y me miro al espejo y me digo a mi misma: ‘,yo valgo, yo soy increíble’ y son palabras que me sirven incluso cuando estoy en un mal momento. Por ejemplo, si estoy frustrada porque algo me pasa con mi prótesis y estoy un poco cansada o tengo calambres en el muñón, (a mí me pasan muchas cosas con mi condición) me recuerdo siempre que yo puedo. Y agradezco tener esta condición para poder hacer ‘match’ con mujeres vulnerables y participar de este programa que está cambiando vidas”, afirma.

Kika Comas: repensando el Caribe desde la decolonialidad

Kika Comas es una mujer afro y plus size, diseñadora de vestuario, coronas y turbantes que ha creado la exuberante marca ‘Somos las Reinas del Caribe’ en un espacio tan multicultural e incluyente como Caribbean House, multimarca de 30 diseñadores donde se narra un Caribe más allá del paraíso blanco y gentrificado para extranjeros que ha triunfado en las imágenes de moda actual.

Así, a través de su ropa y su corporalidad, y por supuesto, de su espacio, construye moda en Colombia de una manera inclusiva de verdad. Tanto así que ha vestido a referentes trans de la música afro como ‘La Morena del Chicamocha’.

“Al crecer con el Caribe en Bogotá me mostraban un colorido y un brillante que me llevó a conocer a mujeres robustas de la diáspora africana y su modo de expresión. Pensé entonces que cuando tuviese más visibilidad quería crear una marca que resaltara mis raíces, el color sin miedo y donde cualquier mujer se sintiera cómoda con mis prendas o con mis turbantes en mi cabeza. En mi marca todo esto es estatus y poder”.

“Quiero mostrar aquí en Colombia esos colores, exuberancia, esa manera de portar la ropa, por eso me pongo mis vestidos gigantes, ya que es una clase de resistencia política que respeten la manera de vestir de las personas. Lo veo en Bogotá, cuando me cuestionan, ahora me empodero y me siento cómoda resaltando la cultura a través de todo esto. Al principio no fue fácil, pero cuando tú eres auténtico, todos te ven más y cuentan más historias”, le dice Kika a NUEVA MUJER COLOMBIA.

Kika también reafirma su corporalidad, afirmando que le gusta ser plus, ya que rompe estereotipos. Esto, a través de su cuerpo vestido. " Si en África se premia a la mujer más gorda por su abundancia de carnes y no es romantizar el sobrepeso. Es respetar el querer ser como uno es.”

“Quiero un cuerpo gordo vestido de una manera absolutamente divina y no como la misma gente quiere que nos vistamos. Quiero también seguir abriendo mi mente para poder crear cosas distintas para que la gente pueda usar en todo momento”, afirma la diseñadora, quien crea coronas bordadas, turbantes bellísimos y exuberantes, y vestuario con retazos que captura la mirada. Ahora se está especializando en vestuario para tarima.

“Somos diversidad dentro del Caribe y acá promovemos el amor propio. Y quiero quitar ese Caribbean Chic que nos constriñe, a mí me gusta verme exuberante y que la gente admire mis polleras y se conecte con Colombia, con las comunidades que las comunidades afro nos heredaron. Pongo una herencia que mujeres afro e indígenas no se podían poner. Así cuento ese Caribe poderosísimo, a través de las mujeres que deben recuperar su trono”, expresa la reina de un Caribe poderoso más allá de esa ya tirana, aburridísima y predecible blanquitud.