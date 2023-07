Inspiramais: el evento que refleja por qué Brasil es el país más vanguardista de moda Latinoamericana

Brasil, en términos latinoamericanos de moda, si bien comparte rasgos estéticos con la producción de la región hispanohablante como los estampados, la artesanía y la interpretación de lo artesanal, es otro planeta en sí mismo: con una unión de industrias creativas fuertes y con predominancia por lo propio, ha creado sus propios materiales y tendencias que muestra cada año, para los fabricantes y marcas, en su feria INSPIRAMAIS, que se realiza en su edición número 28 el 11 y 12 de Julio en Porto Alegre. Por Colombia representan Vélez, Bosi y Mario Hernandez, entre 150 expositores.

Assintecal, principal asociación que congrega a los creadores de materias primas e innovación, es la encargada de mostrar en un sistema de tendencias del 10% (consumidores de nicho), materiales e insumos para trendsetters. Ya luego se pasa a un 30% que intermedia entre el diseño de autor y la vanguardia para llegar a lo masivo, en el 60% de la escala.

Esta vez, el foco de la investigación que concentra mil materiales innovadores se llama ‘Homo Faber’, inspirada en el trabajo del sociólogo e historiador Richard Sennett, donde se pretende llegar al origen y se aboga la sostenibilidad. Esto, alrededor de tres conceptos, como el Pragmatismo, de precisión y calidad, Geometría y Poesía, a través de la artesanía. NUEVA MUJER entrevistó a Walter Rodrigues, diseñador y coordinador del Centro de Diseño e Investigación de Assintecal, sobre por qué Brasil lleva la delantera en Latinoamérica.

¿Cómo crean sus tendencias para 2024 en este sistema de 10/30/60 por ciento?

En Inspiramais estamos comprendiendo que comenzamos todos los procesos después de la pandemia con el deber ser de crearse mas sostenibles. Hablamos de las personas ahora, y de cómo ser conscientes de qué hacer con los desperdicios. Entonces, el diseño se torna extremamente importante para que construyamos productos mucho más redireccionados a esta idea. Y sobre todo, hacer que los materiales sean más sostenibles cada día. Hacemos casi mil materiales por edición de Inspiramais y el 40% ahora son sostenibles.

Por otro lado, a través de la concepción de Geometría traducimos todo en patrones, texturas y por último, en Latinoamérica tenemos una alta tradición manual que cuenta historias. Queríamos contar una historia con esas técnicas tan distintas que hay en Latinoamérica.

¿Cómo basaron su sistema de tendencias esta vez?

Tenemos bases más sostenibles y queremos comunicar nuestras innovaciones, en el 30% que oscila entre el nicho y el consumo masivo, para que conozca más moda sostenible. También miramos esto en la estética a través del estampado, la expresividad y la sensualidad. Otro de nuestros conceptos también se enfoca en el Metaverso y lo que podemos ser: esto lo mostramos con materiales inyectados con formas tridimensionales, creativas y divertidas y con materiales con luz y brillo.

Ya para el 60% nos inspiramos en la Tierra, en la naturaleza como todo. En los estampados que reflejan la naturaleza y con materiales ultramodernos. De igual manera, vemos que las marcas en Brasil trabajan seriamente con esto, porque los nuevos consumidores son conscientes y demandan que estas se posicionen de forma más correcta y transparente.

Ahora, nuestro desafío es seguir adelante con esta iniciativa.

¿Por qué cree que Brasil está a la vanguardia en Latinoamérica, más que los otros países?

Hay regulaciones que cumplimos y en las que nos especializamos cada vez más. Y así los gremios también certifican las empresas para que tengan estos sellos en materiales. Por otro lado hemos tenido grupos grandes de marcas cuyos accionistas revistan que todo esto sea transparente. Y es necesario en la industria. Sueño llegar a un espacio donde la sostenibilidad sea parte de toda la feria y no solamente un lugar más para visitar.

Por otro lado, con las importaciones de China, y sus dificultades, hacemos intercambios con los países de Latinoamérica en propósitos de cómo podemos cambiar el mercado para acero más sostenible y accesible. Pero hay que también cambiar el mindset e informar al consumidor.

¿Cómo Brasil logró hacer evolucionar su propio relato de tropicalismo, cuando apenas en países como Colombia se cimenta?

Somos potentes cuando hablamos de identidad latina: somos coloridos, vibrantes y a pesar de estar en latitudes distintas, todos los países tenemos una noción clara de colores y estampados que no se hallan en otros lugares. Cuando miramos las colecciones de invierno de las grandes capitales, lo hacen perfecto. La estación es más larga, donde se compra más producto y hay una vivencia y tradición para hacer esta temporada.

Pero para nosotros, en todo el hemisferio sur, todo cambia: tenemos identidades claras de verano. Así, pienso que Latam con su colorido puede aprovechar todo ese contexto de color y la tradición para hacer la diferencia.

El verano es importante en todos los lugares. Cuando veo colecciones así en Europa pienso que no hay encanto, porque realmente no lo viven todo el tiempo. No es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, Brasil tiene una enorme tradición en los trajes de baño. Tenemos ocho mil kilómetros de playa en el país: era imposible no tener ese expertise, porque se vende mucho.

Y cada vez que pienso que, por más que estemos en la periferia podemos posicionar el cuerpo de una manera en la que sólo los latinos lo sabemos hacer. Por eso Johanna Ortiz es tan exitosa, lo mismo que Óscar de la Renta, o Carolina Herrera. Ahora, precisamos renovar a los diseñadores latinos para consolidar esa visión.