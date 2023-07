Conoce la carta del tarot para cada signo que activa la suerte y la prosperidad del 10 al 16 de julio

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Emperador

Esta será una semana de mucha estabilidad en lo económico, pero cuidado con una persona que te plantea de un negocio que puede terminar en una estafa. Tu tienes la intuición muy afinada y te vas a dar cuenta en el acto. Esta carta representa la vitalidad y la fuerza, así que es momento de planificar y organizar tu tiempo en función de lograr que en el plano profesional tengas unos días muy productivos. Además, te indica que iniciarás una relación amorosa que irá más allá de un momento. Es algo que se puede consolidar, pero no descartes pensar muy bien los pasos que vayas a dar.

Tauro

Rey de Copas

Eres una persona muy luchadora y valiente, así que las decisiones que tomes en los próximos días serán las que te garantizarán que el futuro en el plano laboral sea de éxito. Vienen cambios positivos y una entrada de dinero que te permitirá honrar compromisos. En lo sentimental vas a crear un vínculo con quien menos te lo esperas y es una persona que está bastante cerca. Controla los celos, porque eso te hace perder oportunidades y momentos maravillosos en pareja. Valora las bendiciones de la vida.

Géminis

As de Copas

Es una de las mejores cartas del tarot porque te habla de sentimientos hermosos que estás experimentando, felicidad, amor, prosperidad, armonía. Te indica que estás en un momento espiritual que te permite vibrar y expandirte en la creatividad. En lo profesional tus ideas brillan y te permiten avanzar con éxito a nuevas etapas. Te habla también de un momento agradable, pasional, en tu relación de pareja, donde ambos sienten que después de tanto esfuerzo están construyendo algo muy bonito y directo al compromiso.

Cáncer

El Carro

Esta semana estarás un poco agobiada por la cantidad de trabajo que te va a tocar sacar para lograr ese dinero necesario para salir de una deuda familiar que los ha tenido corriendo. Hay muchos movimientos en tu vida personal con algunos cambios a los que te resistes y que debes aceptar con paciencia y agradecimiento. Hazle caso a tu intuición, que cuando sientas que ese no es el camino, pue no lo es. Esta semana descubrirás, además, que hay una persona que gusta fuertemente de ti. Te sentirás muy halagada, recibirás muchas sorpresas, pero sobre todo te sentirás querida y muy privilegiada.

Leo

La Fuerza

Es tu semana de suerte, vas a hacer un viaje inesperado porque vas a enfrentar unos negocios que necesitas arrancar rápidamente. Esto traerá cambios que serán trascendentales para tu futuro. Esta carta tiene al León y tú eres esa fuerza que representa ese animal. Así que te sentirás poderosa, positiva y con una vibra inmensa. También te sentirás con mucha energía para afrontar algunas situaciones de conflicto con tu pareja que desde hace tiempo quieres conversar. Es el momento de hacerlo por tu salud emocional.

Virgo

La Reina de Espada

Hay algo que debes tener presente esta semana, no hables con nadie de tus proyectos profesionales. Resuelve, haz las diligencias que necesitas hacer, pero en silencio. Hay detalles en los que no puedes andar por las ramas, ni mucho menos ablandarte porque tienes que tomar decisiones muy duras en tu vida personal para poder avanzar y lograr ese emprendimiento que estás cocinando hace tiempo. Claridad mental, ante todo, pero con la certeza de que con actitud positiva las cosas se van a encaminar con éxito. Alguien quiere acercarse a ti con intenciones de conquistarte, pero estás metida en tu mundo. Sal, disfruta que de eso puede salir algo bueno.

Libra

La Justicia

Estás muy bien representada con esta carta, pero tienes que estar muy alerta con los pasos que vas a dar y las decisiones que tienes que tomar para hacer un cambio que beneficie tu vida profesional. Necesitas mejorar en lo económico con urgencia para salir de algunas deudas que te tienen angustiada. En lo emocional, descubrirás que la verdad no es tan blanca y negra como originalmente has pensado, que hay cosas que, aunque no sean justas, tienen que suceder para hacernos reflexionar y para indicar el camino a seguir con tu pareja. Así que tomate el tiempo de pensar qué quieres hacer en el futuro.

Escorpio

La Muerte

No te asustes, no hay nada malo con la carta, solo hay que ir paso a paso con algunas decisiones que le traerán cambios a tu vida, pero son positivos porque te permitirá avanzar en lo económico. El dinero después de tantos retrasos y contratiempos va a empezar a fluir y vas a poder resolver todo aquello que te tenía estancada. Vas a tomar una decisión importante con respecto a tu relación de pareja, porque no está funcionando y necesitas acabar con esta situación tóxica en los mejores términos.

Sagitario

Sota de Bastos

Esta carta te indica que no debes subestimar absolutamente nada de lo que sucede a tu alrededor y que debes ponerle atención a cada paso que das y a las decisiones que vas a tomar en función de un cambio laboral. La familia quiere que te encargues de negocio y eso será mayor responsabilidad y compromiso, pero todo va a salir muy bien. Esta semana te llama a pensar y reflexionar. Antes de hablar de algunas diferencias que tienes con tu pareja respira profundo, piensa cada palabra y luego procede para no herir susceptibilidades.

Capricornio

La Torre

Aun cuando es una carta muy pesada y negativa, para ti será lo contrario porque te van a ofrecer un nuevo trabajo y lo debes evaluar porque dónde estás no te sientes valorada. Lo que viene no será fácil de afrontar, pero siéntete tranquila porque vas a salir de todo lo que te ha generado intranquilidad y molestia. Todo se va a enderezar paso a paso. Tu vida sentimental ha pasado por algunos traspiés, pero son los celos, la actuación impulsiva que no te deja disfrutar de alguien que te quiere y que decidió estar contigo. Disfruta de la vida y la compañía que eso es una bendición.

Acuario

La Estrella

Será una semana para brillar y destacarte porque tienes un compromiso muy importante del que vas a salir airosa. Te van a observar y se van a dar cuenta el valor profesional que tienes. Te van a aprobar un proyecto por el que has estado esforzándote duramente. Así que siéntete satisfecha porque lo que viene para ti es avance económico vertiginoso. En las relaciones hay matices, hay caracteres que se deben compenetrar en lo bueno y en lo malo. No creas que todo lo bueno viene de ti, reconoce que esa persona que está a tu lado también ha puesto de su parte.

Piscis

La Luna

Es una semana donde ponen a prueba tu paciencia y tolerancia, pero tú eres fuerte, firme en tus decisiones y vas afrontar con mucha valentía todos esos conflictos que se te van a presentar. Todo se va a resolver con el pasar de los días y vas a imponer tu liderazgo. Cuidado que el pasado regrese a ti, porque si alguien se fue y te dejo el corazón roto, no merece estar a tu lado. Mereces alguien que te valore y te quiera tal cual eres. Trabaja en tus emociones y reflexiona que la persona más importante en tu vida eres tu misma.