Horóscopo de Los Ángeles: Cuál es el consejo para cada signo que te ayudará este sábado 17 de junio

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino

Aries

Arcángel Sabrael

No temas a estar sola, eso puede ayudarte a meditar, a reflexionar de los errores cometidos y a buscar la manera de enmendarlos. El ángel Sabrael estará a tu lado para darte fortaleza.

Tauro

Arcángel Jofiel

Usa el tiempo que sea necesario para encontrar la calma y la paz mental que necesitas para poder avanzar. Pide al ángel Jofiel que te ilumine y te llene de sabiduría para seguir adelante.

Géminis

Arcángel Simiel

Tienes que estar preparada para dar ese salto en tu camino que te llevará a la prosperidad y el éxito, no temas a tomar la decisión. El ángel Simiel estará contigo para tomarte de la mano y darte fortaleza.

Cáncer

Arcángel Orifiel

Lo que pienses y hagas con tu vida será parte de lo que obtendrás en el futuro. Que tus pensamientos sean positivos y tu accionar sea el bien. El ángel Orifiel te ilumina con su luz divina para seguir adelante.

Leo

Arcángel Zafkiel

Si quieres avanzar en tu relación tienes que comprender como quisieras que la otra te comprendiera. La reciprocidad ayuda. Pide al ángel Zafkiel que esté a tu lado para llenarte de amor y fortaleza.

Virgo

Arcángel Muriel

No pierdas tu tiempo en odios y rencores, por el contrario, llénate de esperanza, de amor y generosidad para sentirte bien contigo misma. Invoca al ángel Muriel para que te ayude a comprender el mundo que te rodea

Libra

Arcángel Zachariel

Sientes que has cometido errores y que no encuentras el camino para enmendarlos. Busca el amor en tu corazón y entenderás que muchas cosas tienen solución. Pídele al ángel Zachariel que esté a tu lado para que no sientas soledad en el camino.

Escorpio

Arcángel Suriel

Tus pensamientos no pueden ser negativos porque alejas las cosas buenas de tu vida. Con el ángel Suriel busca esa paz mental que necesitas para sobrellevar momentos difíciles.

Sagitario

Arcángel Amael

No te ofusque por algo que no se pudo dar, no era el momento. Piensa en que debes hacer para lograr el objetivo. El ángel Amael con su luz dorada te ilumina y te da confianza para seguir.

Capricornio

El arcángel Nathaniel

Deja a un lado tantas preocupaciones y piensa que tu mereces estar bien, que te comprendan y que te hagan sentir importante. Invoca al ángel Nathaniel para que la desesperación y el desamor salgan de tu vida.

Acuario

Arcángel Fanuel

No dejes que el pasado te robe el futuro. Date la oportunidad de amar de nuevo, de sentir que eres valorada. El ángel Fanuel estará a tu lado para ayudarte a avanzar con firmeza y determinación.

Piscis

Arcángel Kafziel

No sientas que porque las cosas no salen bien es tu culpa. Por el contrario, revisa y si cometiste errores, reflexionas y sigues adelante. Pide al ángel Kafziel te ilumine con su luz para que el miedo salga de tu vida.