Marcas de moda en Colombia: versatilidad en la aspiración

En la industria de la moda siempre hay posibilidad de crearse espacios que sean innovadores y que se ajusten a las tendencias actuales sin perder su esencia y que, por el contrario, le aporten un plus característico a esta misma.

En esta oportunidad, se pueden ver propuestas que son inspiradas en estrenos, estéticas genderless, propuestas clásicas y hasta piezas contrarias a la señorialidad tradicional que hacen parte del top of mind del consumidor. De esta manera, NUEVA MUJER COLOMBIA selecciona las marcas mas representativas en este aspecto.

Una marca clásica para la mujer trabajadora que tiene limpieza en sus propuestas, con la suficiente edición para combinar piezas de fondo de armario con accesorios en tendencia para aquellas usuarias mas expresivas. Con un amplio clúster en sobria interpretación de las tendencias, una de las marcas mas populares del país ofrece a las mujeres versatilidad, dando opciones para escenificarse de distintas formas en la cotidianidad.

El estreno del más reciente live action de Disney ‘La Sirenita’, terminó siendo una celebración por lo alto contrario a todo lo que se esperaba que fuese. Varias marcas se han sumado a la celebración del éxito en taquilla que representó este filme, y una de estas es la icónica marca ‘Pandora’, destacada por su minimalismo detallado. En un homenaje realizado a la adaptación del clásico animado de 1989 de la casa del ratón, y esta casa de joyería que no es para nada ajena a colaborar con la compañía que está en medio de la celebración de los 100 años, lanzaron en conjunto una colección de inspirada en Ariel y sus amigos.

Destacan charms que por medio de sus colores rojo anaranjado, violeta o azul aguamarina, representan a la villana Úrsula o al compañero y guía de la protagonista, el cangrejo Sebastián, y hasta la mismísima Ariel.

Los precios van desde $533.000 hasta $778.000 pesos colombianos.

Junio es el mes de la celebración del pride, y que mejor manera de continuar con la visibilización que hablando de una marca cuyas creadoras son parte de la comunidad LGBTIQA+. Se trata de Kupa, y que, por medio de sus diseños divertidos, coloridos y hasta psicodélicos en diferentes categorías como camisetas, buzos, chaquetas y hasta morrales o riñoneras, busca abrir conversaciones inclusivas y visibilizar al colectivo, así como con su eslogan ‘cambiando un color a la vez’.

En medio del mes con mayor importancia en la población LGBTIQA+, Kupa contó con la oportunidad de colaborar con Absolut Vodka para la conmemoración del mes del orgullo en una colección cápsula titulada “Por la familia que eliges”. Aquí, los protagonistas son los colores pastel formando el arcoíris representativo, en diferentes prendas como chaquetas impermeables y en accesorios o detalles como bordados y estampados.

“Cuento con la fortuna que en mi familia siempre aceptaron mis diferencias y me manera de expresar el amor, por eso es importante usar esas plataformas de privilegio que son por y para la comunidad. La colección justamente busca homenajear no solo a nuestras familias de sangre sino aquella que elegimos, la cual son los amigos que nos aceptan como somos.” Afirmó Ana María Nieto, una de las directoras creativa de Kupa a Nueva Mujer Colombia.

La perfumería es un infaltable, y la mejor forma de hablar de esto es ejemplificando connombres de grandísimo peso. Neeche es una boutique de alta perfumería que maneja una selección exclusiva y que va considerada a ser un escalón mas alto comparado con fragancias de altas casas de moda como Chanel o Dior. En su casa reposan marcas como Casamorati, Mancera, Parfums de Marly Paris, y algunos otros nombres que realmente hacen de la perfumería todo un arte. Justamente, esta ultima casa recientemente hizo el lanzamiento de una de sus mejores fragancias hasta la fecha, denominada ‘Valaya’. Se caracteriza por ser una fragancia floral y con notas de aldehídos, durazno blanco, mandarina y bergamota. flor de azahar del naranjo, lirio de los valles, pétalos, vetiver y vainilla.

“La belleza de nuestra línea es que logra abarcar un estilo y un aroma para cada personalidad. No importa que tipo de personalidad nuestro cliente maneje; puede ser fresca, complicada, atrevida o ligera, siempre hay una fragancia indicada para que todo el que se nos acerque, y ahora se le suma ‘Valaya’, que busca expandir el mercado en Colombia. El concepto de Neeche es bastante nuevo en Colombia y nuestra intención es traer propuestas que en verdad sean disruptivas con aromas deleitantes a todo tipo de olfato”, comentó en exclusiva a Nueva Mujer Colombia, Yvan Jacqueline, presidente de la región Américas de Marly París.

¿Qué tienen en común la marca de lujo artesanal, Vélez, y la diseñadora colombiana Danielle Lafaurie? Su impecable know how y su amor por uno de los seres vivos más importantes y mas infravalorados del ciclo natural: las abejas. La hija de la también reconocida diseñadora Olga Piedrahita y la reconocida marca colombiana, unieron fuerzas para rendirle un tributo por medio de la moda a este ser vivo que tanto aporta a la existencia humana, aunque no lo parezca. Además, inspirados en el proceso que se genera alrededor de la creación de la miel, se aprecian piezas trabajadas a partir de técnicas como los tejidos Usiacurí, con materiales como el mimbre y la técnica del baño de oro en los detalles de los accesorios como las hebillas de los cinturones o bolsos, y una paleta en tonos neutros, ambas marcas continúan enalteciendo la labor artesanal del país.

“Esta colección se llama ‘historias de abejas hechas a mano’, y tomamos 3 conceptos de diseño sobre estos animalitos, uno de ellos fue el que las abejas son superorganismos; es decir que ellas se organizan entre sí para lograr fines comunes como mantener la colmena viva. Este no solo es el animal favorito y representativo de la marca Veléz sino que además es maravilloso por donde se le mire. Lo hecho a mano tiene un valor único e inexpicable”, señaló la diseñadora Danielle Lafaurie a Nueva Mujer.

Crocs es por excelencia la marca mas cómoda si de calzado se trata. Su estilo suele ser duramente criticado en ocasiones, pero es innegable que es uno de los zapatos multiuso que en definitiva revolucionó la industria. Buscando alejarse las siluetas y plataformas tradicionales, la marca suba apelar a una estética mas urbana con su nueva línea Crocs ECHO. El nuevo modelo Echo Clog, brinda un nuevo diseño que evoca una sensación de movimiento a través de formas rápidas y audaces. Su diseño fue pensado para aquellos que son fans de los sneakers, aman el estilo de las siluetas deportivas y deciden marcar tendencias.

“Como marca siempre queremos aumentar el portafolio, pero de manera que haga sentido con el consumidor. Quisimos aventurarnos a inspirarnos en siluetas urbanas, así como en otras líneas de productos existentes dentro de la marca y tienen una fuerte conexión con la estética urbana. Las crocs ECHO se inspiran en las ondas de sonido y que rompen completamente el molde con su altura y plataforma, con sus siluetas audaces. Además, se mantiene para darle propuestas nuevas a los clientes sin perder la juventud y relevancia. A futuro se agregarán siluetas para niños y se introducirá aun mas la línea ECHO a las diversas líneas de Crocs”, comentó Jorge Piris, Brand Manager de Crocs, en entrevista exclusiva Nueva Mujer Colombia.