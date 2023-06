Hombre se divorcia de su esposa y se enamora de su vecino

Durante algunos años, muchas parejas viven un hermoso matrimonio, sin embargo, algunos enamorados aseguran que todo deja de ser igual y deciden terminar con el compromiso por el bien de todos. Tal como lo hizo Marcelo quien, después de 26 años, comenzó una vida como soltero.

Te recomendamos: Ladrón no pudo con el estrés y muere de un infarto durante robo

Tras mudarse, El hombre conoció a Gustavo, su vecino del segundo piso, con el que charlaba de vez en cuando. Un día, el divorciado conoció a Pela , un locutor que estaba inmerso en el mundo del fútbol y era la voz de un club importante.

Después de varios meses de salida, Gustavo no pudo acudir a la reunión y la pareja decidió salir para cumplir con los planes, mas de regreso, Pela se sinceró con Marcelo y le confesó todo lo que sentía por él: “Dale, boludo, me estás jodiendo”, se burló el hombre pensando que todo se trataba de una broma.

Sigue leyendo: ¿Por el calor? Graban a hombre tomando caguama en Metro de la CDMX

Pela no lo pensó dos veces y besó a su amigo : “Es que si no lo hago ahora, no lo hago más”, se justificó para tomarlo de las dos manos y así evitar que se alejara. Marcelo se alejó y le dijo que él no había superado su divorcio y no estaba interesado en una relación “de esas”.

“El problema es que yo no quiero ser puto, este tipo me trastocó la cabeza y no sé cómo manejar la situación, pero yo tengo hijos”, eran algunas de las palabras que le decía Marcelo a su psicólogo.

Buenos dias, hoy mi saludo es especial para la persona que desde hace 18 meses me hizo volver a sonreír y creer. FELIZ CUMPLE @rodrilumie , te amo 🥂🎂. pic.twitter.com/YBcFw9N3Dh — @marcefavena (@marcefavena) April 28, 2023

Después de todo, Marcelo inició una relación con su vecino que fue de lo más perfecta, sin embargo, Pela perdió la vida debido a un infarto.

Luego de uno años, Marcelo pudo conocer a otra persona que compartía una historia similar a la de él, y la dificultad que tuvieron al salir del clóset, por lo que luego de un tiempo, se hicieron pareja y actualmente están juntos.