Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 5 al domingo 11 de junio de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Emperador

Es una semana algo complicada en el tema económico porque estás esperando un dinero que no llega. Tranquila porque todo va a fluir y vas a obtener lo que necesitas para avanzar. El Emperador en la representación de la vitalidad y la fuerza, así que estás en un buen momento para planificar y ejecutar con confianza, porque todo está a tu favor. Asimismo, te indica que estás en el mejor momento para iniciar una relación amorosa. Es algo que puede llegar a consolidarse, tanto que llegará a la convivencia.

Tauro

Rey de Copas

Decisiones que tomes en esta semana deben ser acertadas porque no estás para flaquear, sino para resolver. Tienes que abordar varios asuntos para poder estar tranquila y avanzar en otros proyectos. Esta carta te advierte de la llegada de algo importante, de cambios positivos en el plano profesional. En lo emocional vas a crear un vínculo con quien menos te lo esperas y es una persona que está bastante cerca. Te esperan días muy favorables para la intimidad y la pasión. Disfruta.

Géminis

As de Copas

Les sale una carta muy positiva a los nativos de este signo que habla de felicidad, de armonía, de bienestar en lo familiar y en lo laboral. Te indica que estás en un momento espiritual que te permite vibrar en las emociones y expandirte en la creatividad. Además, de tiempos que debes aprovechar para lograr algunas metas y para ello debes dar más de tus talentos y habilidades. También es el momento para comprometerte en esa relación que con tanto esfuerzo han construido y buscar momentos para avivar la pasión.

Cáncer

El Carro

Muchos cambios van a llegar a tu vida esta semana que harán cambiar tu rumbo profesional ara bien. Te proponen un negocio lejos y debes evaluar los pros y los contras porque significará alejarte de los tuyos. La carta te advierte que de las experiencias malas y buenas se debe aprender y que debes hacerle caso a tu intuición, para que cuando sientas que ese no es el camino, pues tomes decisiones. Esta semana descubrirás, además, que hay una persona que gusta fuertemente de ti. Te sentirás querida, valorada y eso te subirá la autoestima. La atracción será maravillosa y diferente.

Leo

La Fuerza

Es tu semana para cambios que serán trascendentales para tu futuro. La primera mitad de la semana tendrás días muy afortunados y de muchas relaciones con personas de poder. Esta carta tiene al León y tú eres esa fuerza que representa ese animal. Así que te sentirás poderosa, positiva y con una vibra inmensa para todos los retos que te vienen en el futuro. También te indica que debes mirar a los lados porque la persona que deseas para ti, está más cerca de lo que te imaginas. Tú sabes quién es, así que te toca dar el paso.

Virgo

La Reina de Espada

Esta carta es muy poderosa y te indica que no puedes andar por las ramas, ni mucho menos ablandarte porque tienes que tomar decisiones muy duras en tu vida personal para poder salir de un atolladero donde estás metida. Vienes de días difíciles en el plano profesional, pero tu intuición y firmeza harán que las cosas mejoren. Ante todo, debes tener actitud positiva para que puedas encaminar tus metas con éxito. Alguien del pasado, aparece y te va a descontrolar emocionalmente. Es pasajero, así que de eso bueno, disfrútalo.

Libra

La Justicia

Es la carta que representa tu personalidad en todos los sentidos. Descubrirás que la verdad no es tan blanca y negra como originalmente has pensado, que hay cosas que, aunque no sean justas, tienen que suceder para hacernos reflexionar. Tienes bajones emocionales y estados más o menos melancólicos, a veces incluso sin que haya motivos realmente sólidos para ello. Busca la manera de equilibrarte y lograra la armonía y la paz mental que mereces. No dejes que la familia se meta en tu relación de pareja. Mantén tu posición firme y no permitas opiniones de nadie.

Escorpio

La Muerte

No es una carta de mal augurio; por el contrario, es un cambio positivo, una transformación que necesitas hacer para evolucionar en los negocios y en lo personal. Te dice que el dinero, después de tantos contratiempos va a empezar a fluir. Busca la manera de resolver esas deudas que te mantienen angustiada. También habla de que una relación que no estaba funcionando y que termina en los mejores términos. Estás en un buen momento para llevar adelante alguna iniciativa en relación con el amor y los sentimientos. Lucha por una vida más feliz.

Sagitario

Sota de Bastos

Esta carta te indica que no debes subestimar absolutamente nada de lo que sucede a tu alrededor y que debes ponerle atención a cada paso que das. Tu intuición será la clave para las decisiones que vas a tomar en función de un cambio laboral e incluso de definición de tus sentimientos hacia otra persona. Esta semana te llama a pensar y reflexionar. Antes de cualquier cosa respira profundo y adelante. No permitas que tu carácter te haga perder el foco de lo que quieres lograr.

Capricornio

La Torre

Es una carta muy temida porque implica que inicias un período muy difícil en el plano personal, que debes salir de un problema lo más pronto posible para poder sentirte tranquila. Tienes que andar con mucho cuidado en el trabajo porque cualquier error, cualquier tropezón, puede traer consecuencias y eso va a repercutir en tu economía. En lo emocional te tienes que controlar, dejar esos celos enfermizos, porque al final del camino tú eres la perjudicada. La persona que está a tu lado espera más de ti, enfócate en cambiar para bien.

Acuario

La Estrella

Es una carta positiva y de mucha luz que marca el comienzo de algo que vas a iniciar y que viene con mucho éxito en lo profesional y en lo personal. Tendrás unos días muy convulsos, pero que se van a solucionar si eres determinante en las decisiones. Estás en un proceso de aprendizaje porque no todo puede ser como tú quieres o como tú lo impones. Hay matices que hay que aceptar, sobre todo si se trata de tu relación de pareja. Recuerda que hay momentos o circunstancias en las que tienes que ceder para tener armonía y equilibrio.

Piscis

La Luna

Deja el miedo a un lado y enfrenta con valentía los problemas que se presentan en la familia porque tú tienes el temple y la fortaleza para cualquier adversidad que se te presente. Además, todos cuentan contigo. Pero también debes cuidar tus emociones, porque mereces tu propia tranquilidad. No dejes que el pasado regrese a ti, por el contrario, pasa la página y trabaja el merecimiento para que te sientas en paz y armonía. Desplegarás una gran actividad y estarás en constante movimiento, pero en realidad lo que necesitas es solucionar para estar bien económicamente.