“El peor susto de mi vida”: joven narra experiencia paranormal que vivió al estar solo en su oficina

Esto sucedió en Colombia. Un joven fue víctima de una experiencia paranormal al encontrarse solo en su trabajo. Al no encontrar explicación a lo sucedido, el usuario calificó a lo sucedido como “el peor susto de mi vida”.

El momento escalofriante quedó captado y grabado por las cámaras de seguridad del lugar. David Pineda se encontraba sentado en su escritorio cuando sucedió el extraño acontecimiento.

Aunque el hubiese deseado que lo que pasó fuese mentira, la escena dejó a todos quienes son parte de la comunidad de TikTok con una gran incertidumbre, debido a que lo que se observa en el clip sería un supuesto fantasma.

Momento en que David se encontraba en su trabajo. Imagen: captura de pantalla de TikTok

En el video se puede observar al joven trabajando. De pronto, se percata de una presencia paranormal. Escuchó como una taza se cae, por lo que fue en busca de una escoba para recoger los pedazos.

Fue tan impresionante el momento que se viralizó en al red social china, incluso David expresó la sensación de escalofrío, diciendo: “ya no quiero volver a trabajar solo hasta tan tarde”.

“Miren bien el video completo: me tiran la taza de café y me mueven la silla. Intenté encontrar una explicación lógica, pero después de ver el video me volvió a dar escalofríos”, aseguró.