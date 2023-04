Conoce tu carta del tarot para la semana del lunes 24 al domingo 30 de abril de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

La Fuerza invertida

Mercurio retrógrado llegó y hay que tener mucho cuidado con todo lo que tienes planificado. Tienes retrasos en los emprendimientos que desde hace tiempo estás llevando adelante. Lo que debes tener en cuenta es que es solo una etapa que vas a superar con mayor esfuerzo y dedicación. Además, permitiendo que tu familia y tu pareja te apoyen para que los negocios fluyan. La carta también te indica que estás es un momento de debilidad y con inseguridades que debes canalizar y hacerles frente.

Tauro

La Templanza

Evita caer en situaciones que te lleven a los extremos y, además, a tomar decisiones que pueden ser muy negativa para tus avances. Toma con calma las cosas y ármate de paciencia y tolerancia para que quites del camino los obstáculos que no te dejan seguir adelante. Mercurio retrógrado está afectando tu relación sentimental y te lleva a ser más cuidadosa, que lo que tienes en tu vida lo debes mantener con armonía y paz.

Géminis

El Colgado invertido

No te resistas a ponerle pausa a tu vida profesional porque el estrés está generando en ti un problema de salud que puede a largo plazo traer consecuencias. Mercurio retrógrado te advierte que es hora de darle prioridad a tu vida personal, dedicarte más a ti y solucionar situaciones que te generan preocupación. La carta te indica que debes ser paciente y calmar tus impulsos ante cualquier situación que debas enfrentar.

Cáncer

El Carro

Hay alguien dentro de tu vida profesional que hace todo para ponerte obstáculos y evitar que brilles como lo has hecho hasta ahora. No permitas que nadie te robe tu actitud positiva, tu estrella y sobre todo tu fuerza para echar adelante en cada una de las metas que te has trazado. En el plano sentimental te vas a ver un poco afectada por la llegada de Mercurio retrógrado porque tienes una necesidad espiritual inmensa y que debes buscarla para avanzar en los planes que tienes a futuro.

Leo

El Hierofante invertido

Estás pasando por un momento de inconformidad en el plano profesional que no te deja avanzar. Necesitas con urgencia meditar sobre esta situación y buscar salidas porque estás estancada y eso no es buen augurio para todo lo que quieres hacer para el futuro. Los negocios estarán muy lentos, así que debes tener mucha paciencia para sacarlos adelante. En esta semana de Mercurio retrógrado debes tener prudencia con tus sentimientos, no desbocarte y sabiduría para tomar decisiones acertadas.

Virgo

El Juicio

Estás en una encrucijada para tomar una decisión que puede significar avanzar en lo profesional o quedarte estancada en el lugar donde estás. Nadie más te puede ayudar en ese paso que estás a punto de dar si no tu misma. Tu intuición e intelecto son las armas poderosas para reflexionar. Mercurio retrógrado te advierte que dejes la indecisión y la apatía porque eso no te ayuda a avanzar en los objetivos trazados. Prudencia a la hora de plantear diferencias a tu pareja porque puedes herir susceptibilidades.

Libra

El Diablo

Estás comprometida con tu trabajo, pero hay algo que sientes que falta y que te hace tomar la determinación de cerrar este capítulo profesional y abrir otro. Pues debes esperar un poco para hacer ese cambio. Eres inteligente, decidida, arriesgada, así que date una pausa en estos momentos para que luego avances con pie firme a los que quieres para tu futuro. La carta te indica que estás a punto de colapsar en el plano sentimental y que solo tú puedes evitarlo, teniendo la fortaleza suficiente para afrontar cualquier decisión.

Escorpio

La Luna invertida

Tienes las emociones a flor de piel porque no sabes cómo enfrentar una situación que te tiene atrapada. Pero tienes que salir, tienes que actuar, tomar acciones porque quedarte solo pensando no trae soluciones. Así que agarra el toro por los cachos y resuelve pronto todo lo que está estancado. La carta te está indicando que vienen cambios a tu vida que te van a descontrolar y que la mejor forma de sobrellevarlos es con mucha entereza.

Sagitario

El Mago invertido

No te dejes envolver por alguien que regresa del pasado. Cuando se toman decisiones que cambian nuestro rumbo no se puede echar para atrás, hay que seguir con todas sus consecuencias, así que mira hacia adelante y sigue tu camino para que avances en otros aspectos de tu vida. La carta te indica que estás descontrolada, apasionada y obsesionada con alguien muy cercano. Tienes que bajarles a los impulsos y saber esperar el momento.

Capricornio

La justicia

Hay una situación personal que sabes muy bien que no actuaste de buena fe y que tienes que enmendar en el corto plazo. Los rencores no llevan a nada y lo mejor es pasar la página del pasado y seguir adelante, pero con la plena convicción que buscaste el momento oportuno para resolver y asumir el error. La carta te indica que vas por el camino correcto para iniciar algo nuevo en tu vida personal. El pasado quedó atrás y eso es un logro que debes celebrar.

Acuario

La Rueda de la Fortuna

Los cambios están a la orden del día en tu vida personal y profesional y debes aceptar que aun cuando algunas cosas no te gusten son necesarias para poder avanzar. Será una semana de cambios radicales muy necesarios porque hay situaciones que necesitan ajustarse para que marchen bien. Cuando tomas la decisión de la convivencia en pareja sabes muy bien que no todo es amor y pasión, que hay diferencias que a veces se vuelven irreconciliables. La carta te indica que estás evolucionando y que no debes perder el rumbo por tus impulsividades.

Piscis

El Mundo invertido

Hay un proyecto que no terminas de concretar porque no has logrado engranar las piezas para saber cuál es la raíz que no lo deja avanzar. Habrá retrasos, pero es cuestión de tiempo para que todo fluya. No hables de tus estrategias o de los negocios que tienes en mente sacar adelante. Mantén para ti lo que quieres a futuro. La carta también te indica que estás estancada y que debes buscar la manera de salir de ese laberinto de sentimientos que no te dejan tomar una decisión. El amor está cerca, solo tienes que estar segura de lo que quieres.