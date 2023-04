Virales respuestas de ancianos cuando les preguntan de qué se arrepienten en su vida

Una entrevista del youtuber Royki a varios ancianos es viral en Youtube. Las respuestas de los adultos mayores a preguntas sobre sus vidas conmovieron a los usuarios.

Hay entrevistados de entre 65 y 90 años. Todos fueron captados, mientras caminaban en la calle. El joven les hizo varias interrogantes, tales como ¿Qué sienten a su edad? ¿Cuál es el peor error que han cometido? ¿Son felices?, pero una pregunta en particular llamó la atención: ¿Si se arrepienten de algo en su vida?

Hay quienes se conmueven dando sus respuestas hasta el punto de las lágrimas, tal es el caso de un señor que respondió que preguntas de este tipo le afectan porque quedó viudo hace tres años.

“A mí me hubiese gustado hacer derecho, pero mis padres como no tenían los medios, no pude hacerlo y tuve que hacer magisterio, que en aquellos tiempos había”, respondió otro de los ancianos.

Otro contestó riéndose que de lo que más se arrepiente es de “casarme”, mientras que otro entrevistado afirmó que le hubiera gustado ser un buscador de tesoros, de esos que buscan cosas antiguas y las llevan a los museos, ya que toda su vida la pasó encerrado trabajando en una oficina.

Una señora expresó que se arrepiente de muchas cosas. Una de las que lamenta es no haberse casado por cuidar a su madre enferma.

Una más dijo que “de no haber estado en el campo por más tiempo y haberme venido muy pronto a la ciudad, pero bueno, eran otros tiempos”.

No obstante, otros no se arrepienten de nada, como un hombre de 90 años que afirmó “me gustaría volver a tener 30 años y volver a hacer lo mismo”.

Consejos

Los entrevistados también dieron sus consejos a la juventud, como estudiar, esforzarse, ya que nada sin esfuerzo es posible, y respetar a los mayores.

La publicación del youtuber Royki superó las dos millones de vistas y tiene casi cinco mil comentarios.

Los usuarios le agradecieron por compartir testimonios de este tipo en su canal de Youtube.