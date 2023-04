Horóscopo de hoy: sábado 1 de abril para cada signo del zodiaco

Aries

Tienes que aprovechar estos días para poner en orden las ideas y resolver algunos problemas que han generado retrasos en el plano laboral. Pronto llegará esa propuesta que estás esperando. Descansa el tiempo que puedas porque vienen días de arduo trabajo. En el amor, llénate de valor y termina esa relación que te tiene ahogada. De tu estado de ánimo, también depende tu salud.

Tauro

Estas tan estresada por el trabajo que necesitas con urgencia unos buenos días de descanso. Plantea las vacaciones y date la oportunidad de hacer un viaje para relajarte. En el amor, no te mortifiques por los errores cometidos en el pasado. Pasa la página y sigue adelante. Ya llegará la persona ideal que te valore y te haga sentir que eres importante.

Géminis

Estás en el momento ideal para invertir ese dinero que ahorraste por muchos años. El universo conspira para que todo salga como lo planeaste, así que adelante. En el amor, tendrás una reunión familiar en la que te encontrarás con alguien del pasado y tendrás la oportunidad de aclarar situaciones que quedaron en el aire.

Cáncer

Tienes pendientes algunos papeles legales que debes resolver lo más pronto posible. Van a requerir de todo tu profesionalismo para sacar adelante un proyecto, así que demuestra de qué madera estás hecha. En el amor, una noticia muy buena llega desde tierras lejanas y te cambiará la vida del cielo a la tierra.

Leo

La buena comunicación con tus jefes, despiertan en tus compañeros envidia y habladurías. No hagas caso de lo que digan y hagan, tú sigue adelante que vas por buen camino. En el amor, tu familia pasa por un momento difícil y necesitan de tu apoyo. Acércate y ayúdalos porque de lo contrario van a colapsar y los conflictos van a incrementarse. Busca un punto de negociación.

Virgo

Estás a punto de lograr el ascenso que tanto quieres, pero debes tener un poco de paciencia y cuidar mucho de no hacer movimientos que puedan empañar tu desempeño en el plano profesional. No le hagas caso a las habladurías, eso también puede generar descontrol y peleas. En el amor, andas ilusionada, en la nubes por esa persona que desde hace un tiempo te está cortejando. Define de una vez qué quiere para que no te lleves una decepción.

Libra

La solidaridad con el equipo pondrá tu nombre muy en alto delante de tus jefes, quienes valorarán todo el esfuerzo y las ganas que le han puesto a los nuevos proyectos. En el amor, tu relación es estable, han superado miles de obstáculos y se encuentra en una etapa de plenitud. Aprovecha para consolidarla aún más.

Escorpio

Se precavida con el dinero y no gastes en cosas innecesaria porque lo vas a necesitar para cualquier emergencia. Si te organizas, lograrás sacar adelante todo el trabajo atrasado. En el amor, tienes que ser prudente con lo que dices porque tu pareja lo puede tomar a mal y eso generará malos entendidos.

Sagitario

Tu entusiasmo y dedicación a los proyectos traerán los frutos para que el negocio salga adelante. Ten paciencia, poco a poco saldrás airosa de este mal momento. En el amor, tu vida sentimental está pasando por un huracán de emociones que debes tener la inteligencia suficiente para pasar esta etapa. Todo estará bien.

Capricornio

Resolverás en tiempo récord una situación que tenía estancado los negocios. A partir de ahora las cosas van a fluir y podrás sacar adelante las finanzas de la empresa. En el amor, vienen cambios que empezarán cuando tomes la decisión de terminar con algo que tiene tu vida patas arriba. Lo que no funciona se le dice adiós.

Acuario

La prudencia es tu mejor arma para pasar esta etapa difícil en el plano laboral. Cuidado con el dinero que gastas porque lo puedes necesitar a futuro para invertir en una propiedad. En el amor, deja que el tiempo cure las heridas de una relación que no podía funcionar por la distancia.

Piscis

Hay un proyecto que estaba estancado y que lo vas a poder sacar adelante con mucha paciencia. Un dinero que no esperabas llega a tus manos. Piensa muy bien dónde invertirlo. En el amor, busca a la familia que es la que siempre te espera con los brazos abiertos y te brindará el apoyo que tanto necesitas en estos momentos.