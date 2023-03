Mujer se hace millonaria en OnlyFans por grabarse haciendo una actividad que todos hacen en las mañanas

En OnlyFans hay de todo. Muchos piensan que es una plataforma sólo para compartir fotos y videos eróticos o sexuales. Y si bien es cierto que eso fue lo que se popularizó en los últimos años, la realidad es que los creadores de contenido pueden ofrecer lo que quieran exponer.

Hay quienes publican sus exclusivas rutinas de ejercicios, dietas, obras de arte y cuestiones insólitas como la que vamos a hablar en esta reseña. Una mujer británica se está haciendo millonaria en OnlyFans desde hace años publicando una actividad que todos hacen en las mañanas.

En el servicio web se hace llamar Bambi Love y destaca por grabarse haciendo cosas totalmente fuera de lo convencional para OnlyFans.

“Constantemente me piden que me filme haciendo las tareas domésticas normales, como pasar la aspiradora y lavar los platos, a veces con un traje de sirvienta, a veces completamente vestida”, dice Bambi según un informe de Semana.

Mujer gana miles de dólares por cepillarse los dientes en OnlyFans.

Entre los más insólitos de sus pedidos está el de un cliente que le pagó por grabarse mientras se cepillaba los dientes. “Alguien, que supongo que tiene un fetiche con la pasta de dientes, me pagó 60 libras esterlinas (cerca de 1.400 pesos mexicanos) para enviarle un video de tres minutos de mí cepillándome los dientes”, comentó.

“Diría que soy bastante abierta de mente en general, pero a veces digo que no, porque me siento incómoda o porque lo que me piden es simplemente inviable”, añade Bambi, según el portal mencionado

“Desde que me uní, he tenido algunas solicitudes absolutamente extrañas de personas. Alguien también me pagó 100 libras esterlinas (unos 2.300 pesos mexicanos), por caminar descalza sobre rebanadas de pan, dijo que le gustaba la idea de la huella del pie”, señaló.

Entre otras extrañas solicitudes, Bambi Love cuenta que muchos le pagan por grabarse y fingir que no sabe que está siendo captada por una cámara.

Inició su pasantía en OnlyFans tras perder su trabajo como empleada administrativa en la pandemia. “Estaba aburrida durante el encierro y pensé que sería una buena manera de ganar algo de dinero extra”, detalló.