Las más grandes expresiones culturales se caracterizan por estar llenas de matices, texturas, sabores, sonidos y talentos. Son las que permiten construir identidades y descubrir diferentes cualidades que engrandecen mucho más a las personas.

Por esta razón, en el mes de la mujer, Buchanan’s presenta “Las mujeres sí toman whisky” en el marco de la campaña ‘Vive y comparte lo mejor de ti’, una plataforma cultural que inspira e invita a los colombianos a descubrir y expresar todo lo que son a través de sus diferentes facetas y a vivir la cultura nacional de una manera inesperada y bastante especial.

Tres de las grandes exponentes de Buchanan’s —Claudia Bahamón, Diana Gamboa y Catalina García— nos comparten su secreto mejor guardado sobre el whisky y cómo prefieren tomarlo.

Claudia Bahamón

Presentadora, empresaria y embajadora de Buchanan’s

“Toda la vida pensé que el whisky era para hombres. Hace algunos años, cuando salía a compartir con mi esposo y con amigos, pedía whisky en copa de champaña pues sentía que estaba mal visto que una mujer lo tomara. ¡Gran error! El whisky es para todos, en especial Buchanan’s que, con su sabor suave y afrutado con notas de naranja y chocolate, hacen que mi manera favorita de tomarlo sea en las rocas con una rodaja de limón”.

RECETA BUCHANAN’S ON THE ROCKS

30ml de Buchanan’s Deluxe

Cáscara de naranja

Vaso globo on the rocks

Hielo en cubos

PREPARACIÓN:

Servir el whisky Buchanan’s 12 O Deluxe en un vaso on the rocks con hielo.

Decorar con cáscara de naranja.

Catalina García

Vocalista de Monsieur Periné y embajadora de Buchanan’s

“El whisky es un licor al que le he descubierto el gusto recientemente. Una de las cosas que más me gusta en la vida es poder disfrutar de un buen trago en calma y especialmente con el whisky Buchanan’s, encuentro un gran balance de sabores para acompañar una buena conversación. Me acompaña también casi siempre antes de subirme a un escenario a cantar, inspirándome a conectar con la gente haciendo lo que más amo. Cuando era pequeña siempre pensé que este era un trago exclusivo para hombres. Lo veía presente en las reuniones con mi papá y sus amigos. Creciendo entendí que no hay tragos de hombres ni de mujeres, aprender a apreciar un buen licor va en gustos y en las experiencias que involucra el trago en sí”

RECETA

1 oz de Buchanan’s Deluxe

½ oz de almíbar simple

Zumo de limón

Soda

Hielo

PREPARACIÓN:

En una cacerola poner cantidades iguales de agua y azúcar a fuego alto hasta que hierva y se disuelva el azúcar. Baja el fuego al mínimo y revuelve la mezcla por 3 a 5 minutos. Ponle hielo a tu vaso de whisky, añade el almíbar, el Buchanan’s, el zumo de limón y alarga la bebida con un poco de soda y ¡a disfrutar!

Diana Gamboa

Origamista internacional y embajadora de Buchanan’s

“Siempre he sido una gran amante de la gastronomía por mis raíces libanesas y he estado en constante búsqueda del maridaje perfecto para mis preparaciones. Con Buchanan’s he podido descubrir nuevos sabores que no sabía que podía combinar. Existe el imaginario de que no hay muchos cocteles con whisky, pero la realidad es que tras ensayar varias recetas finalmente descubrí mi manera favorita de tomarlo y se las comparto a continuación”.

RECETA

3 cubos de hielo

50 ml de Buchanan’s Deluxe

1 cucharadita de Zatar (condimento árabe)

5 aceitunas negras

1 cucharada sopera de limón natural

10 granos de pimienta negra

1 rodaja de kiwi

Preparación:

En un recipiente pequeño, idealmente un mixer, tomar las cinco aceitunas negras y agregarle la cucharada de limón natural recién exprimido. Luego, agregar la cucharadita de Zatar a ese mismo recipiente y sumarle los 10 granos de pimienta negra. Dejar reposar la mezcla por 10 minutos.

Posteriormente, vertir los 50 ml de Buchanan’s en ese mismo recipiente y agregar los tres cubos de hielo para agitar la mezcla.

Una vez esté lista, servir en un vaso corto y agregar la rodaja de kiwi para decorar y aportar un poco de sabor.

“Es un momento importante para derrumbar mitos que han venido de generación en generación y que hoy en día, todavía nos cohíben de disfrutar de esas pequeñas cosas que dejamos de hacer porque creemos que no están bien vistas. Una de ellas, por ejemplo, es que, como mujeres, optemos por tomar whisky. Lo realmente importante es vivir y compartir lo mejor de cada una dejando a un lado los imaginarios y los prejuicios” afirmó Ana María Vásquez, directora de Marketing e Innovación de Diageo Colombia.