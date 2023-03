Horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 3 al 5 de marzo del 2023

Nuestra vidente favorita, Mhoni Vidente, te dice qué es lo que habrá para ti en los temas del amor, la salud y la fortuna con sus mejores predicciones para este fin de semana del 3 al 5 de marzo del 2023.

Aries

Viernes de tomar una decisión importante que te hará crecer en lo laboral, solo recuerda que no debes platicar tus planes antes de tiempo para que no te los ‘salen’. Le festejarás a un familiar su cumpleaños. Te buscará un amor del pasado del signo Capricornio o Leo para volver, ten en cuenta que las segundas oportunidades se presentan. Te pondrás al corriente con tus pagos de tarjeta y deudas de tu carro. Comprarás boletos de avión de última hora para visitar a tu familia y tendrás un golpe de suerte el 5 de marzo con los números 01 y 99. No seas tan bueno y ordena tus sentimientos, recuerda que si das amor, recibes amor. En la carta del tarot te salió “El Diablo” y significa que debes tener cuidado con amigos o personas de tu trabajo, se disfrazan de buenas personas pero no lo son, así que mucha prudencia y no prestes tu dinero ni bienes.

Tauro

Tendrás un viernes de pagos de tu tarjeta y deudas del pasado, recuerda que es muy importante siempre estar al día con tu economía y saber administrarte más en todos tus gastos. Cuídate de problemas del intestino o el riñón, toma más agua y haz ejercicio, pero no tan pesado. Un nuevo amor te buscará este fin de semana, así que estarás muy apasionado y cariñoso; los más compatibles para ti son Acuario y Virgo. Será un sábado de trabajar en un proyecto nuevo. Recibirá de última hora la noticia de que un familiar se casa. En la carta del tarot obtuviste “El Emperador” y eso significa que llegarás muy lejos en cuestiones laborales, solo evita los chismes o polémicas y debes ser muy astuto y cauteloso con tus triunfos; lograrás un puesto mejor pagado. Tus números de la suerte son 05 y 77, tu color es el rojo.

Géminis

Será un fin de semana de estar en paz contigo mismo y tu familia, recuerda que a tu signo le gusta mucha la compañía de sus seres queridos y estos tres días serán así, disfrútalos mucho. Este viernes harás el trámite de un crédito para un carro o el pago de tu tarjeta, también recibirás un reconocimiento en tu trabajo que te dará mucha alegría. No olvides que eres el gemelo del Zodiaco y eso te hace tener astucia e inteligencia, así que ponlo en práctica e instala un negocio los fines de semana, te irá muy bien. Un amor se irá de tu lado por problemas de celos. Tendrás un golpe de suerte el día 4 de marzo con los números 06 y 44, no tengas miedo a jugar la lotería. En la carta del tarot te salió “El Sumo Sacerdote”, por lo que tendrás en estos días mucha ayuda espiritual. Tú pide, se te dará lo que necesites.

Cáncer

Este viernes tendrás un golpe de suerte con los números 14 y 50, y podrás ver realizado también un proyecto laboral que tenías pendiente. Recuerda que tu signo es muy dedicado en todo lo que hace y hasta que logra sus objetivos, se siente bien. También se te darán los proyectos de trabajo. Cuídate de problemas de estrés y te recomiendo llevar una buena dieta y una rutina de ejercicio para que no te presiones tanto. Llegará un amor de fuera y decidirá estar contigo unos días de vacaciones. Te buscará un amigo para reclamarte sobre un problema de chismes. Trata de no darle tanta importancia. En la carta del tarot te salió “El As de oros” y eso significa que tendrás mucha suerte en todo lo que emprendas. No dudes, la suerte estará de tu lado en estos días y atrévete a tomar riesgos en tu vida y en tu trabajo.

Leo

Será un viernes de estar con muchos problemas en tu trabajo y tu vida, recuerda que tu signo es de un carácter muy temperamental y eso hace que no midas tus palabras, por eso te recomiendo pensar más de dos veces lo que vas a decir y resuelve todo lo que te pueda molestar. Recibirás una invitación para ir a un día de campo este domingo. Arreglarás tu casa y decidirás pintarla para vivir mejor. Cuídate de problemas de intestino o estómago, trata de controlar el alcohol y grasas en la comida. Ya no busques a ese amor que se fue, recuerda que es mejor conocer a personas más compatibles con tu signo, como Aries y Sagitario. Tendrás un golpe de suerte con los números 23 y 40. Te salió la carta de “El Sol” en el tarot, lo que significa que siempre necesitas del astro rey para que tu energía positiva se multiplique.

Virgo

Analizarás este viernes un cambio radical en tu trabajo, recuerda que estás en el mejor momento de crecer económicamente, más porque este mes de marzo serás el líder empresarial, no lo pienses más y hazlo, en todo te irá excelente. Cuídate de dolores de cabeza y migraña, trata de salir a caminar y mantener una dieta lejos del café y refrescos. Te buscará un amor del pasado para reclamarte una situación de chisme, trata de resolverlo y sé más prudente en tu vida. Recibirás una invitación para salir de viaje en estas vacaciones de Semana Santa, así que prepara tu maleta. Tendrás la oportunidad de reunirte con familiares que hace mucho que no veías. Tus números de la suerte son 07 y 33, y en las cartas del tarot te salió “El Ermitaño”, significa que el amor llegará a tu vida para quedarse y ese tiempo que vivías solo se terminó.

Libra

No pienses lo que no es, recuerda que la imaginación de tu signo es muy rápida y eso te causa muchos problemas en la vida; cuando tengas una duda de cualquier situación, ya sea laboral o amorosa, es mejor preguntar, porque eso te ayudará a estar más tranquilo. Este viernes te invitan a salir a cenar con unos amigos, te compras ropa y cambias el guardarropa. Recibes un premio por lotería con los números 13 y 71, tus colores de la abundancia son azul y naranja. Recuerda que son tiempos de sanación espiritual, así que te recomiendo estar en paz contigo mismo y con los demás. En las cartas del tarot te salió “La Rueda de la Fortuna”, significa que los tiempos de escasez y problemas se van a quedar atrás, iniciarás una buena racha en lo económico, debes aprovechar este tiempo para hacer inversiones.

Escorpión

El viernes es el día de triunfo para tu signo, las energías positivas estarán a tu favor y verás cómo empieza a fluir lo que tanto deseas. Si tienes problemas legales, se resolverán a tu favor. Tramitas un crédito para comprar una casa. Te busca un amor del pasado solo para tener sexo, recuerda que es mejor cerrar capítulos de tu vida que ya no son para ti. No seas tan terco en tus decisiones, recuerda que es bueno pedir opciones y analizar ese cambio que tanto necesitas. Cuídate de problemas del estomago e intestino, trata de comer más saludable. Tus números de la suerte son 05 y 21. En las cartas del tarot te salió “La Templanza”, significa que verás realizarse lo que tanto deseas y que tu ángel de la guarda te ayudará a estar en paz; te recomiendo meditar este fin de semana y hacer ejercicio.

Sagitario

Fin de semana para cambiar todo lo que está a tu alrededor, recuerda que tu signo es de fuego y eso hace que siempre te sientas aburrido de lo mismo. Estos días estarás inspirado, te llegan buenas ideas para remodelar tu casa. Te invitan a salir a un día de campo en el que te vas a divertir mucho, no olvides que el contacto con la naturaleza te ayuda mucho. Déjate querer porque es momento de entregarte al amor. Te buscan unos amigos para invitarte a salir en Semana Santa, te recomiendo decir que sí para que te relajes. Cuidado con andar con dos amores o más, recuerda que a tu signo lo domina el sexo y eso te puede causar muchos problemas. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 01 y 23. En las cartas del tarot te salió “As de Copas”, es muy importante hacerte de una casa para que crezca tu patrimonio.

Capricornio

Viernes con muchos exámenes en tu escuela y revisiones en tu trabajo, recuerda que necesitas controlar tus nervios para que todo te salga mejor. Te invitan a salir de antro o a cenar. Un amor te busca para estar contigo estos días. Trata de estar más cerca de tu familia y no tomes a mal los consejos que te dan, ellos siempre van a querer lo mejor para ti. Tendrás un golpe de suerte con los números 20 y 30, usa mucho el color azul para que atraigas la abundancia. No te canses de hacer ejercicio y de llevar una dieta, que ya te estas viendo de lo mejor. En las cartas del tarot te salió “El Loco”, significa que tu punto débil son los vicios y la comida, necesitas tener más carácter y trata de controlarlos para que ellos no lo hagan contigo. Te busca un amor de Aries o Libra para establecer una relación formal.

Acuario

Durante este fin de semana actualizarás tus papeles personales y tomarás un curso de idiomas, estás en tiempo de crecer en lo personal, así que empléate en lo que más puedas. Te busca un amor de Tauro o Virgo para hablarte otra vez de romance, pero recuerda que si ya te traicionó, te lo volverá a hacer, mejor trata de cerrar ese círculo y enfócate en nuevos amores. Cambias tu carro por uno más reciente. Te invitan a salir de viaje estos días, debes ir porque a tu signo le gusta estar en contacto con la naturaleza. Tendrás un golpe de suerte con los números 15 y 27. En las cartas del tarot te salió “Dos de Espadas”, es el ángel protector que dice que tendrás una fortaleza casi indestructible para hacer cualquier cosa, si tenías trámites legales vendrá la resolución de éxito a tu favor.

Piscis

Viernes para estar muy pensativo por la situación que vives, recuerda que tu signo es agua y eso te hace pensar mucho en todo. Te recomiendo que te salgas a caminar, medites y sueltes lo que no era para ti, es mejor que se vaya de tu vida, recuerda que estás viviendo cambios positivos en tu entorno. Te buscan para festejarte, recibes muchos regalos, así como dinero extra por el pago de una deuda. Cuidado con lo que comes, trata de seguir una alimentación sana porque tu punto débil es el estómago. Tus números de la suerte son 08 y 70. En las cartas del tarot te salió “El Mundo”, significa que tendrás una sorpresa económica en estos días. Te invitan a salir de viaje para que tus energías positivas crezcan, recuerda que tu signo es uno de los más viajeros y siempre buscan vivir fuera de su lugar de nacimiento.