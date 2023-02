Horóscopo de hoy: martes 28 de febrero para cada signo del zodiaco

Aries

Esta es la oportunidad que estabas esperando para cambiar de trabajo y andas con pajaritos en el aire. Recuerda que el tren pasa solo una vez y que debes aprovechar para darle un giro a tu vida profesional. Las cosas no están bien y necesitas mejorar tus finanzas para sentirte desahogada. En el amor, no pienses que todo lo puedes hacer tu sola. No es así. Tu pareja está para apoyarte y ayudarte, así que no temas ni te de pena pedir ayuda.

Tauro

Acepta el consejo que te da un compañero de trabajo para resolver ese tema que les está causando mucho estrés. Recuerda que estás luchando por alcanzar un mejor cargo para tu evolución profesional. Te siente muy presionada porque hay asuntos económicos en el que la familia cuenta solo contigo. Lleva la cosa con mucha calma porque tu salud puede terminar comprometida. En el amor, tendrás un encuentro con una persona con la que sentirás una fuerte conexión. Haz todo para conocerlo, entabla conversación.

Géminis

Hay una crisis laboral que te tiene muy preocupada y que no encuentras la manera de resolver. Lo primero es estar tranquila para pensar con cabeza fría cuál será la mejor estrategia y que no cause el más mínimo daño. Lo segundo es buscar mantener la armonía entre el equipo para evitar que la desmotivación y el desánimo se apodere de ellos. En el amor, tu relación pasa por un momento muy crítico, pero no pienses en la ruptura porque esta situación es pasajera y tiene solución. Ambos deben poner de su parte.

Cáncer

Debes tener más confianza en ti y apreciar tu talento. Lo más importante es que te sientas segura del paso profesional que estás dando, sin importar el qué dirán. Las finanzas van mejorando poco a poco en la medida que reduzcas algunos gastos de cosas que no necesitas. En el amor, si tienes algo en tu vida que dejaste a medias por dar prioridad a otras cosas, hoy es el momento de concluirlo. Cierra este ciclo para que las cosas funcionen y llegue esa persona especial a tu vida.

Leo

No te quejes si las cosas no funcionan a diario como tú desearías. Tienes que tomar decisiones en el plano laboral que van a afectar a todo el equipo pero que son necesarias para seguir adelante. Busca una actividad extra que te ayude a bajarle al estrés, ejercicios, meditación. Necesitas hacerlo para mejorar tu salud. En el amor, necesitas salir, divertirte, estar con tus amigas, conversar de eso que te tiene preocupada. Debes hacerlo para luego retomar tu rumbo.

Virgo

Si te sientes frustrada porque el negocio no está prosperando como esperabas, guarda la frustración para ti y no la proyectes en la gente que está a tu alrededor. Tú eres la líder de eso y necesitas reflejar confianza y optimismo de que las cosas van a mejorar. Esto pasará y verás que pronto todo toma su rumbo. En el amor, tu familia necesita que le demuestres lo importante que son en tu vida. Comparte con ellos esa situación que te tiene preocupada. Ellos te darán el mejor consejo.

Libra

Estás en un momento en que necesitas abrirte al mundo, tener nuevas experiencias. Así que es hora de tomar la decisión de irte a ese nuevo proyecto laboral y que estabas dudosa de tomar. Todo está a tu favor. Eso hará que tu economía se estabilice y puedas saldar algunas deudas que te preocupan. En el amor, te llegan noticias de una persona que te marcó la vida y por el que has suspirado a diario. Recuerda que el tiempo ha pasado y tú ahora eres otra.

Escorpio

Tus compañeros esperan mucho de ti, así que el hecho de que tu ánimo esté experimentando un bajón, hace que se refleje en ellos. Así que busca el equilibrio y retoma el buen humor que te caracteriza. Depende de ti y de tu liderazgo que los negocios tomen un mejor rumbo. En el amor, Estas preocupada porque quieres hacer un cambio radical a tu vida, No temas, adelante con lo que quieres hacer.

Sagitario

Se están generando cambios muy importantes en el plano laboral y los estás percibiendo negativamente. Aleja los temores que te invaden. Los cambios siempre son positivos y cualquier momento es bueno para la transformación. Con el tiempo te darás cuenta que las decisiones que tomaste fueron las más acertadas. En el amor, date cuenta de esas cosas esenciales de la vida y empieza a hacer cambios también en lo sentimental porque estás perdiendo oportunidades muy valiosas.

Capricornio

Debes concentrarte más a diario en lo que quieres alcanzar, en tus objetivos, y no tanto en lo que estás haciendo ahora, que funciona por inercia. Más adelante te llegará la recompensa y probablemente la posibilidad de cambiar en el plano laboral. Las finanzas van bien, pero podrían mejorar si te esfuerzas más en sacar adelante los proyectos. En el amor, necesitas de un tiempo de reflexión y de tranquilidad, así que cierra ese teléfono y date un tiempo para ti.

Acuario

Hoy es un buen momento para tomar decisiones importantes en el terreno profesional. Estás pasando por una buena época y a lo largo de esta jornada lo vas a sentir más que nunca. Eso te dará alas. Mucha prudencia con lo que dices y cuentas a quienes están a tu alrededor, a veces las malas vibras vienen de dónde no te lo imaginas. En el amor, es posible que una persona nueva esté entrando en tu corazón. Estás ilusionada pero mucho cuidado que puedes llevarte una sorpresa.

Piscis

Llega a tu vida una excelente noticia que tiene que ver con el plano laboral. Piensa bien lo que vas a decidir, pero sea lo que sea, tiene las mejores perspectivas y con cambios económicos muy favorables. No te preocupes por cosas que no tienen sentido, ocúpate por resolver tu situación personal. En el amor, hoy saca fuerzas de donde no la tienes para conversar con tu pareja de esas cosas que te molestan y poner los puntos claros en la relación.