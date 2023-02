Queda en silla de ruedas por usar demasiado el teléfono

Muchas horas en cama usando el teléfono la dejaron sin caminar. Esto es lo que dice Fenella Foz, una modelo de Only Fans, que quedó en sillas de ruedas por el vértigo severo que le impedía avanzar sobre sus piernas.

El caso de la joven modelo, de 29 años, lo publicó el portal The Mirror que indicó que ella pasaba hasta 14 horas al día en línea con su iPonhe y iPad.

Sus síntomas comenzaron con dolores de cabeza y en el cuello, también sufría mareos constantes. No fue sino en noviembre del 2021 cuando la situación se tornó insoportable. En ese momento, residía en Portugal.

Una vez regresando de hacer compras “tuve que sentarme al costado del camino en este pequeño parche de sombra pensando que tenía que superar esto”, reseñó el mencionado portal británico.

Los mareos empeoraron tanto, que hubo un momento cuando ya no podía caminar correctamente. “Me sentía muy mal”, dijo. Además, se sentía confundida. Se veía obligada a seguir en la cama, y aprovechaba de seguir en línea por teléfono.

Fox estaba empeorando, pero no sabía que era por tanto tiempo en línea a través de teléfono.

“No sabía que mi teléfono lo estaba causando, pensé que había detectado un error, ¿Era Covid?”, expuso a The Mirror.

Descubrimiento

Fenella tuvo que regresar a casa de sus padres en Reino Unido para que ellos la cuidaran, incluso tenían que bañarla. Fue a muchos médicos, pero ninguno sabía qué le pasaba. No había un diagnóstico.

La silla de ruedas era la opción que tenía para poder desplazarse. Fueron seis meses enferma.

No supo lo que tenía hasta que su padre vio un artículo sobre cinetosis cibernética o vértigo digital. Notaron que el texto reflejaba todos los síntomas que ella tenía. La causa se relacionaba con el modo de vida que ella llevaba: pasar muchas horas frente al teléfono y hacerlo en cama. Su cuerpo se acostumbró tanto a esto, que al levantarse sentía vértigo.

Al leer el artículo, ella y sus padres no tuvieron duda de que eso era lo que le pasaba, esto la hizo decidir en hacer a un lado el teléfono por un buen tiempo, aunque no puede desconectarse totalmente porque su trabajo como modelo Only Fans es en línea.

Actualmente, ya puede caminar, pero empeora si vuelve a pasar muchas horas en línea.

¿Qué es la cinetosis digital?

La cinetosis también se conoce como mareo por movimiento. Ocurre cuando alguien está fijo en un sitio, pero ve movimiento por estar en un carro, en barco o por cualquier forma de viaje. Actualmente, también hay la cinetosis digital, ya que la persona ve movimiento digital por muchas horas y al estar fija en un sitio volviendo a su realidad, le afecta.