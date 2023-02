Visita a su padre de sorpresa, pero él ni se da cuenta que está allí

Cuando tienes tiempo sin ver a tus padres, solo te imaginas la gran emoción al momento del reencuentro. Esto fue lo que pensó Leidy Rubí, quien fue a visitar a su papá de sorpresa, pero él ni cuenta se dio de que ella estaba prácticamente frente a él.

“Como cuando visitas de sorpresa a tus papás”, es la leyenda del video publicado por Leidy. En la grabación se observa a la chica sentada en un sofá que está al lado de la puerta de la casa.

Ella se sienta con las piernas cruzadas esperando que su papá entre y ver su reacción de sorpresa, pero en lugar de eso, el hombre entra con unas bolsas en la mano, y ni cuenta se da que le pasó por al lado a su hija. Siguió de largo.

Colocó las bolsas en la mesa y empezó a acomodar, mientras Leidy, su hermano y otros que están en la casa, solo se ríen al ver que él no se ha percatado de que ella está allí.

De repente, el señor mira hacia donde está su hija, sin embargo no reacciona de una vez, sino que sigue acomodando las cosas en la mesa. De repente, se percata y vuelve a mirar, es allí cuando él se ríe y va a abrazarla.

Viral

El video del reencuentro entre padre e hija supera las 15 millones de reproducciones en su cuenta @Irubis de TikTok.

Los usuarios dejaron más de mil comentarios destacando sus bromas por la reacción del hombre.

“Si no la veo no tengo que alimentarla jajajajajaja”, “el papá: ni te topo wey, re distraído jajaja”, “ese hombre solo vive en su mundo jaja”, “el papá: haga de cuenta que no está ahí y se va rápido, yo sólo traje los panes de nosotros”, “la sorprendida fue ella que rápido la olvidaron”, “que distraído jaja”, “jajaja al papá no importa si está o no en casa me imagino que se cansó de esperarla cuando se iba siempre fines de semana jajaja”, fueron parte de los comentarios.

Leidy siguió publicando vivencias tras su visita, mostrando cómo es su familia en su casa durante su visita.