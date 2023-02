Fría venganza por infiel: dejó que su novio se tatuara su nombre y luego lo cortó

Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, y así lo hizo una joven mexicana que descubrió la infidelidad de su novio. En vez de encararlo y reclamarle de inmediato, ella prefirió aguantarse y callar, instándolo a que se tatuara su nombre, para luego terminar la relación.

La fría vengadora es Jennifer Romo, quien compartió su experiencia en su cuenta @jenn_romoo de TikTok. Su revancha fue dejarlo con su nombre tatuado.

“Storytime de cuando me enteré que me estaban engañando e hice que se tatuaran mi nombre”, comienza Jennifer en el video donde cuenta su caso.

Relató que todo fue en el 2020. Descubrió que su novio le era infiel cuando ambos fueron a un partido. Hubo un momento cuando tuvo que levantarse y le pidió a ella que le tuviera el teléfono.

Jennifer dijo que como ella había perdido todas las fotos juntos, entonces empezó a revisar las del teléfono de él para pasarlas al suyo. Fue allí cuando vio fotos del chico con otra. Le era infiel.

Ella aclara que se enteró por accidente, ya que su intención nunca fue revisar conversaciones, solo pasarse las fotos. Él llegó y se sentó nuevamente a su lado, pero ella optó por callar.

Dulce venganza

Mientras transcurría el juego, Jennifer fue planificando todo lo que iba a hacer. Fue así como pensó que él ya le había dicho que se quería tatuar el nombre de ella.

“Yo no iba a dejar que se tatuara, pero luego pensé: ‘Ahora te chingas’. Con todo el dolor de mi corazón, me guardé todo el pinche coraje y el sufrimiento que tenía adentro y no le dije porque en lo que duró el partido, tuve el suficiente tiempo para pensar y dije: ‘Pues ahora que se vaya a tatuar y después hablamos’”, contó Jennifer.

Prosiguió diciendo que “yo ya sabía que él lo quería hacer (tatuarse su nombre), pero si le decía (de terminar la relación), después ya no se iba a tatuar, así que esperé que el tatuaje estuviera totalmente terminado para poder enfrentarlo y mandarlo a la chingada y así sucedieron las cosas”.

Finaliza, recomendando “así que si a ustedes las van a engañar, por lo menos asegúrense que los cabrones tengan su nombre tatuado o algo de ustedes tatuado pa que se acuerden, y ya, quedamos separados”.

Jennifer recibió mensajes de apoyo de mujeres que la ovacionaron con mensajes sobre su desquite. “Te admito y te respeto hermana”, “inteligente de tu parte”, “soy tu fan jajaja”, fueron algunos de los mensajes que recibió.