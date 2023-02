Hombre pierde la vida dentro de gimnasio y lo encuentran hasta el otro día

El ejercicio es una actividad que ayuda a prevenir enfermedades, asimismo, hay personas que dedican tiempo a la activación física para lograr un cuerpo estético. Por eso, existen muchas cadenas de gimnasios que brindan sus servicios para que los clientes realicen las actividades necesarias y así tener una vida más sana.

En las últimas horas se comenzó a viralizar el caso de una persona que perdió la vida dentro de un gym , mas los encargados no notaron el deceso hasta el día siguiente. De acuerdo con el reportero de nota roja Carlos Jiménez, David Zamudio murió al interior de un baño. Sus familiares, al notar que no llegó a casa, comenzaron a buscarlo e intentaron contactarlo, mas no encontraron alguna respuesta.

MURIÓ en @sportcity_mx …Y NADIE lo NOTÓ

Es David Zamudio

Ahí quedó sin vida dentro de un baño

Su familia lo buscó anoche en ese gimnasio, pero el personal les aseguró q no había nadie.

Acusan q lo escondieron. Hoy notaron q sí estaba.

La @FiscaliaCDMX en @Alcaldia_Coy indaga. pic.twitter.com/DeHFXTEPIe — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 15, 2023

Preocupados de qué le ocurrió, los seres queridos del occiso acudieron al gimnasio para preguntar por él e investigar si no se encontraba en el interior del lugar. Los encargados del centro aseguraron que el hombre no estaba en las instalaciones, mas la mañana siguiente hallaron el cuerpo.

El periodista explicó: “Acusan que lo escondieron. Hoy notaron que sí estaba” . Para realizar las investigaciones correspondientes, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Alcaldía Coyoacán ya indagan lo ocurrido para determinar qué fue lo que sucedió y por qué no notaron el deceso del sujeto.

