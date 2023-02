Conoce tu carta del tarot para la semana del amor del lunes 13 al domingo 19 de febrero de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Carro

Será una semana de compromisos, pero debes pensar cuánto estás dispuesta a sacrificar para conseguir el objetivo en el plano profesional. La velocidad con la que quieres hacer todo, lo que te puede dejar es disgusto y cansancio. Firmeza y determinación para no dejarte llevar por los impulsos. Hay una persona que gusta fuertemente de ti y avanza sin detenerse en la conquista, pero tu estás con muchas dudas. No dejes pasar esta oportunidad de compartir, de conocerlo, de ser amable. Puede que te lleves una muy buena sorpresa y termines sintiéndote a gusto con él.

Tauro

La Rueda de la Fortuna

Es una semana para activarte, cerrar ciclos y abrir otros, pero con prudencia y mucho cuidado a la hora de tomar decisiones en el plano laboral. Hay negocios que dependen solo de ti y necesitan de toda tu concentración para evitar las turbulencias que se puedan presentar en el camino. Los próximos días son para disfrutarlos al lado de esa persona que elegiste para estar toda la vida juntos. No dejes que la rutina te arruine un día lleno de sorpresa. La entrega y el amor es la felicidad que siempre has querido tener, así que agradece al universo por todo lo que tienes.

Géminis

La Estrella

Vienes de pasar días muy difíciles con muchas complicaciones profesionales y personales, pero hay un cambio para bien que hará que las cosas que estaban en su peor momento, arranquen, de tal manera que brillarás y todos los objetivos que te plateaste saldrán con éxito. Esta semana del amor será un periodo de armonía con tu pareja donde el romanticismo fluirá como un rio. La posibilidad de un embarazo es muy factible en estos momentos y eso va a consolidar la familia. Las solteras no se preocupen porque se acerca el gran amor, solo espéralo, ábrete a las posibilidades.

Cáncer

El Diablo

No es de preocuparse, la carta solo te advierte que, a la hora de tomar decisiones en los negocios, seas prudentes y analices todos los papeles que te van a entregar para evitar trampas. Esta semana debes estar reflexiva y mirar muy bien a tu alrededor quién es el que te quiere jugar mal. Lucharon mucho para estar juntos, para que la familia los aceptara. Ahora toca construir las bases de una convivencia en pareja desde el amor, la colaboración y la generosidad. La creatividad de ambos propiciará que la pasión crezca con el tiempo. Ya pasen la página de las adversidades y construyan su vida con mucha armonía y paz mental.

Leo

La Templanza

Estás muy ofuscada porque te están pasando muchas cosas a la vez. Por eso esta carta sale para advertirte que mantengas la cordura y el equilibrio en tu vida para que tus relaciones interpersonales no se vean afectada y los negocios puedan fluir como lo esperas esta semana. La comunicación es muy importante para resolver los conflictos que tienes con tu pareja. Todo se da por factores externos que ustedes tienen que hacer lo posible por sacar de la convivencia. No son días para conflictos, busquen momentos de intimidad, piensen en todo lo que lucharon para llegar hasta aquí y el amor que se profesaron.

Virgo

El Mago

Eres una persona muy inteligente y hábil, así que utiliza esos dos elementos para que no pierdas tus negocios. Trata de asociarte a personas de tu entera confianza y ten la prudencia suficiente para decir lo que se tiene que decir y reservarte lo que debas guardarte para tu beneficio. Esta es una semana que debes prepararte porque una persona te confesará que desde hace tiempo quiere conquistarte y tú no dejas. Ya dejaste el pasado atrás, así que acepta la invitación de esa persona que quiere algo serio contigo y te valora. Atrévete que les irá muy bien.

Libra

El Colgado

Hay cambios que uno puede atajar y darle la vuelta, pero hay otros que no y esos hay que buscar la manera de adaptarse hasta que puedas buscar otro camino. Te va a tocar esperar un poco más para dar ese paso con pie firme. Tienes que cambiar esa actitud negativa frente a la vida. El hecho que pases por el trago amargo del desamor, no quiere decir que las puertas del amor se cierran para ti. No seas tan fuerte contigo misma, sana las heridas y luego que te sientas bien, sal al ruedo porque hay alguien esperando por ti. Esta semana disfruta con tus amigas, renueva tu vida social para que te sientas con mejor ánimo y siempre con actitud positiva.

Escorpio

La Emperatriz

Llegan noticias muy buenas en el plano profesional, viajes de negocios, reuniones con personas de poder, firma de contratos y las finanzas en su mejor momento, así que esta buena racha la debes aprovechar al máximo. La carta te indica, además, que esta semana estás en un periodo perfecto para el amor, que llegó el momento de abrir tu corazón. Prepárate porque le resultas atractiva a otra persona y no dudarán en hacértelo saber, la energía sexual que irradias es irresistible y esto te hará sentir como una reina.

Sagitario

La Torre

A veces es necesario que el mundo te sacuda de vez en cuando para que puedas recuperarte y buscar en qué estás fallando para enmendar los errores. Tu eres de las que quieres destacarte en lo profesional, así que toca aceptar los cambios que vienen para ti esta semana porque tiene muy buenas perspectivas. No son días para los celos y el conflicto; por el contrario, busca la reconciliación, aprovecha ese momento para avivar la llama de la pasión y resolver esas diferencias que no los deja disfrutarse el uno al otro. Piensen en lo que los llevo a estar juntos y las cosas cambiarán.

Capricornio

La Justicia

Estabas esperando esta semana para ver con tus propios ojos como hoy, después de tanto decirlo, la vida te da la razón. Sin embargo, debes ser cuidadosa con lo que dices y piensas porque quien está a tu alrededor está pendiente que te resbales para ocupar tu puesto y no lo puedes permitir. Nada más propicio esta semana que tener la sensualidad a flor de piel, estás buscando ese momento para crear el ambiente propicio y disfrutar del placer de estar con tu pareja, lejos de la rutina y la familia. Pues prepara ese momento y dale la sorpresa para que se desborde la pasión.

Acuario

La Luna

Tienes que cambiar esa actitud negativa ante todo lo que te sucede, lo malo o lo bueno son experiencias que te enseñan a dar pasos firmes para avanzar en cualquier ámbito de tu vida profesional y personal. No te dejes llevar por habladurías, sigue tu intuición y maneja el ambiente laboral como la buena líder que eres con prudencia y mano fuerte. Esta semana la confianza será la clave para superar algunos conflictos que tienes con tu pareja. Propicien una conversación, toquen el tema de las diferencias y la intimidad. Qué le gusta a uno y al otro para salvar la relación y encontrar aquello que los unió en algún momento y los llevó a consolidarse.

Piscis

La Fuerza

Enfrentas una complicación familiar con mucha valentía y liderazgo. Te respetan y lo que propongas como solución lo van a acatar al pie de la letra. Así que adelante y mucha fuerza de voluntad para avanzar y salir del atolladero donde están metidos. En el plano laboral, esta semana te entregaran un proyecto que esperabas, así que esfuérzate en sacarlo adelante. Tienes que ser más tolerante y compasiva con tu pareja, porque están en un periodo de crecimiento para alcanzar un equilibrio que les permite expandirse. En la convivencia lo mejor es la confianza para lograr la armonía.