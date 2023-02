Horóscopo semanal de Mhoni Vidente del lunes 6 al viernes 10 de febrero del 2023

Mhoni Vidente te dice qué es lo que te espera en el horóscopo semanal en el amor, cómo te irá en el trabajo y la fortuna en esta segunda semana de febrero, en lo que corresponde del lunes 6 al viernes 10 de febrero del 2023.

Aries

Obtuviste la carta de “El Loco” en el horóscopo del tarot, lo que significa nuevas aventuras y el comienzo de una nueva era, es decir, te despojarás de los miedos y el “qué dirán” y te volverás un triunfador. Te ayudará a que esta semana sea cabalística para todo lo que quieras realizar. Tu mejor dia será el lunes, tus números mágicos serán 06 y 77 y tus colores de la prosperidad, amarillo y verde. Son tiempos de soltar lo que no era para ti, recuerda que no tendrás límites y resolverás cualquier asunto legal que tengas pendiente. Deberás poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes, menos laborales. A los Aries que están solteros, les vendrá un amor del signo de Capricornio o Libra que será muy compatible. En cuestiones de salud, hazte un chequeo médico para que no tengas ningún problema.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Carruaje”, la cual indica que es tiempo de lograr los objetivos que tengas en mente para este año y te realices en lo profesional. El que se enoja pierde, trata de ser tolerante y encuentra la mejor solución que puedas tener a ese problema. Tu mejor dia el martes y tus números mágicos 09 y 12; tus colores de la prosperidad son rojo y amarillo. Tu carta significa plenitud de vida y amor correspondido, además que deberás seguir con tus estudios y tomar un diplomado, eso te ayudará mucho a crecer más en lo laboral. Tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas, solo trata de no pensarlo y hazlo. Te buscará un amor del pasado para pedirte que vuelvan a estar juntos, dale vuelta a la página. A los Tauro que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo Leo o Virgo.

Géminis

La carta de “La Templanza” indica que seas paciente, pues tu recompensa en todo lo que deseas ya vendrá. Tu signo atravesará una etapa de cambios positivos que te dejarán más ingresos. El miércoles será tu mejor día y tus números mágicos 05 y 78; tus colores de la prosperidad son azul y blanco. Esta carta significa apertura a todo lo nuevo y buscar tu paz interior; deberás tener cuidado con las decisiones que tomes estos días. Vas por buen camino en cuestiones amorosas, la persona con la que estás es la indicada para formar una relación seria. A los Géminis que están solteros les vendrá un nuevo amor del signo Aries, Sagitario o Piscis, el cual será muy compatible contigo. Cuídate de problemas de salud, harás el trámite de un crédito para comprar casa o coche. Ten cuidado con las traiciones en el trabajo.

Cáncer

Leo

Te salió la carta de “El Ermitaño” en el horóscopo del tarot, la cual dice que te liberes del miedo, son momentos de arriesgar y ganar en cuestión laboral, que los astros estarán a tu favor para lograr tus objetivos. Tu día mágico será el viernes, tus números de la suerte 03 y 45 y tus colores, naranja y rojo. Podrás atraer con más facilidad la abundancia a tu vida y deja que todo fluya en tu espacio. También, esta carta indica que llegará un amor muy sincero a tu vida, que será del signo Sagitario o Aries, así que trata de estar con toda la disposición de enamorarte. Los Leo que están pareja tendrán algunas dificultades con su pareja por cuestiones de celos. Mandarás a arreglar tu coche o le tocará el mantenimiento. Ya no pelees tanto en el trabajo, recuerda que eres el “rey de la selva”, pero eso no te indica que siempre tengas la razón.

Virgo

En el horóscopo del tarot obtuviste la carta de “La Rueda de la Fortuna”, la cual significa que esta semana llegarán buenas sorpresas económicas y así podrás estar en paz. Cuídate de los chismes a tu alrededor, trata de no meterte en problemas que no son tuyos. Tu día mágico será el lunes, tus números son 04 y 55 y tus colores blanco y naranja. Tendrás que resolver cualquier asunto laboral que tenías pendiente, recuerda que estás en época de renacimiento de tu energía positiva y eso hace que tu buena suerte crezca más; te recomiendo que el día lunes pongas una vela de color blanco y pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas y verás cómo será cumplido rápidamente. Recibirás una invitación a salir de viaje e irte a trabajar fuera del país, trata de hacerlo, eso te ayudará a crecer más en lo profesional.

Libra

En el horóscopo te salió la carta “As de Bastos”, representa el poder que tendrás para poder lograr un mejor puesto laboral, solo trata de no platicar tus planes para que no te llenes de malas energías. Tu mejor día será martes, tus números de la suerte son 11 y 23 y tus colores el azul y verde. No olvides que tu destino está en tus manos, es tiempo de hacer cambios positivos para vivir mejor y ser grande como persona. Recuerda que tu signo siempre ve por los demás y eso te desgasta, así que trata de no darle importancia a cosas que no son para ti. Los Libra solteros tendrán un amor de Cáncer o Capricornio que será muy compatible. Habrá dudas estos días por saber con quién te vas a quedar en la vida, sobre todo en cuestiones de dos amores con los que estás saliendo, debes de quedarte con el que te hace sonreír.

Escorpión

Tu carta para esta semana es “El Mundo”, es momento de tener opciones y buscar nuevos horizontes que te den más estabilidad económica. Los Escorpión que están con una pareja reciben noticia de un embarazo. Tus números mágicos son 19 y 50, tus colores el verde y rojo y tu día mágico el miércoles. Te liberarás de energías negativas que cargabas de tu pasado para dar continuidad a tu proyecto de vida. Ten cuidado con dolores de cabeza y pecho, trata de ir con tu médico. Compras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja, los mejores momentos de tu vida son cuando lo disfrutas con el amor. Sigue con la dieta y piensas en hacerte una cirugía estética que saldrá bien. Recuerda que hay que darle tiempo al tiempo, más en el amor para que no te sientas deprimido, lo que sucede es porque te conviene en la vida.

Sagitario

En esta semana tu día mágico es el jueves, tus números mágicos son el 19 y 88 y tus colores el rojo y azul. En el horóscopo te salió la carta de “El Sol”, es tiempo de brillar con luz propia y quitar de tu vida a las personas que solo te ven por interés, así que limpia tu entorno y brilla más fuerte que nunca. Serán días de fluidez para las energías positivas y la llegada de la abundancia a tu vida, podrás realizar cualquier cambio laboral porque la fuerza espiritual estará de tu a lado y debes de aprovecharla. Semana para salir de viaje por cuestiones de negocios, serán días de muchas ocupaciones y exámenes, trata de salir bien en todos estos asuntos. Ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti, tú sigue así de original y verás que serás más feliz. Conocerás un amor del signo Acuario o Libra.

Capricornio

Durante esta semana procura no pelear con tu pareja, trata de buscar la mejor solución. Los Capricornio solteros conocerán un amor de Aries o Libra, a tu signo lo dominada mucho el sexo y eso es parte importante de tu vida de pareja. En el horóscopo te salió la carta de “La Estrella” indica que vas a tener el éxito que deseas en el trabajo o asuntos universitarios. Debes de dejar el pasado atrás, concentrarte en tu presente y empezar a formar un futuro prometedor. Tu día mágico será el martes, tus colores el amarillo y naranja y tus números de la suerte el 13 y 30. Las caídas y tropiezos son experiencias de vida, nunca te dejes vencer porque tu signo está hecho para superar cualquier situación. Eres muy bueno para ayudar a los demás, pero a veces abusan de tu buena persona, trata de diferenciar quienes son tus amigos.

Acuario

“El Emperador” es tu carta del tarot, eres el mejor líder empresarial y por eso te harán una propuesta para ocupar un mejor puesto en tu trabajo, no desaproveches esa corriente de energía positiva que te ayudará a crecer. Sigues de cumpleaños y decides irte de viaje para festejarte con amigos y familia. Tu fuerza interior se hará más fuerte y tu poder de convencimiento estará presente. Significa que tu lado persuasivo estará muy elevado y vas a presentir todo lo que viene para tu futuro. Te llegará un reconocimiento laboral que te hará sentir de lo mejor. Trata de mantener esa sonrisa que cautiva a los demás y verás cómo se te abrirán todas las puertas. Días de festejos y regalos sorpresa. Tu punto débil es el estómago. Los Acuario que están solteros conseguirán un amor de Tauro, Virgo o Aries

Piscis

En el horóscopo te salió la carta “As de Oros”, te dice que recibirás dinero extra que no esperabas. No debes tener miedo a los cambios porque tendrás el poder de esta carta a tu favor para enfrentar cualquier situación. Tus números de la suerte son 18 y 60, tu mejor día el martes y tus colores de la abundancia azul y verde. Días para salir de viaje, recuerda que tu buena energía depende de estar en constante movimiento. Pagas cuentas atrasadas y dejas en orden tu economía. No seas rencoroso con familiares y amigos, aprende a olvidar y no darle importancia a situaciones pasajeras. En el amor, los Piscis que están solteros conocerán un amor de Escorpión, Libra o Aries. No confíes mucho en tus compañeros de trabajo, uno de ellos te quieren traicionar, así que trata de no platicar tus asuntos personales.