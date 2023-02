Horóscopo de Los Ángeles: Cuál es el consejo que te ayudará en la semana del 31 de enero al 6 de febrero

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Miguel

Los rencores y el odio solo te hacen daño a ti y no a quien provocó esta situación de conflicto que hay a tu alrededor. No busques culpables, busca soluciones e inicia un nuevo ciclo desde la generosidad en un mes donde el amor está en el ambiente. Pídele al ángel poderoso Miguel que te guie para pasar la página del pasado y seguir adelante.

Tauro

Arcángel Rafael

Inicias un mes cargado de buenos augurios, de momentos de unión y amor entre los tuyos, momentos donde todos aportan para solucionar y para llegar a un punto de armonía que los libere de los pensamientos negativos que los invadieron por tanto tiempo. Invoca al ángel Rafael para que sea tu guardián te ilumine con su luz divina y llene de amor y generosidad el mundo que te rodea.

Géminis

Arcángel Uriel

Hay que tomar decisiones drásticas para que los proyectos e ideas que tienes para mejorar tu economía no escapen de tus manos. Tienes una responsabilidad enorme en tu espalda de sacar a todos adelante. Llénate de buena vibra y fortaleza. Invoca al ángel Uriel para que tengas fuerza espiritual para lograr todo lo que te propongas con éxito.

Cáncer

Arcángel Raziel

No dejes que la rabia y el conflicto estén presentes constantemente en tu vida. Eso te llena de rencores y hace daño a tu corazón que necesita con urgencia olvidar el pasado y tener un presente en armonía. El ángel Raziel te pide reflexiones esta situación para que cambies de actitud y puedas seguir adelante.

Leo

Arcángel Metatrón

No permitas que en este mes que inicia, el desánimo y la actitud negativa invadan tu corazón. Sacúdete de esos pensamientos, movilízate, traza estrategias para que el amor y la generosidad estén siempre presentes. Metatrón es el ángel de la fortaleza que te invita a reflexionar y a prepararte para vencer cada obstáculo que se te presente.

Virgo

Arcángel Haniel

El estrés y las preocupaciones, lo que están generando en ti son problemas de salud. Lleva la vida con calma, recuerda que todos los problemas tienen solución y que solo tú debes poner de tu parte para seguir avanzando. El ángel Haniel estará contigo siempre, así que eleva oraciones para agradecer y recibir.

Libra

Arcángel Jeremiel

Las emociones están a flor de piel y eso te tiene muy descontrolada, tanto que repercute en tu desempeño profesional y ya debes buscar la manera de sacra de tu vida ese pasado que te mantiene atada. Desde el amor y la generosidad tu eres la única que puedes salir de ese ciclo. El ángel Jeremiel es la comunicación con Dios, pídele sabiduría para tomar la mejor decisión.

Escorpio

Arcángel Chamuel

No es que impongas tu voluntad, es que consultes con los tuyos si la decisión que vas a tomar es la más acertada y cuánto puede o no perjudicar la armonía y paz que existe en tu grupo familiar. No hagas cosas de las que después te puedas arrepentir. El ángel Chamuel te guía para que tomes el camino del entendimiento.

Sagitario

Arcángel Barachiel

Que otros te utilicen no sale de la nada, eres tú con tu manera de ser, que no pones límites a las cosas que permites que otros ofendan y maltraten. Basta de esa situación, llénate de fortaleza y sé muy firme en la decisión que debes tomar para lograr tu paz mental. El ángel Barachiel te guía desde el corazón para que pongas punto final a las intromisiones.

Capricornio

El arcángel Gabriel

Nada puede ser más importante para ti que el bienestar de tu familia. Si tu fracasas, ellos caen contigo. Si triunfas, serás el ejemplo para que ellos encuentren un camino de éxito, así que llego el momento de ser tu y de avanzar hacia el futuro. El ángel Gabriel será tu guardián y tu fortaleza espiritual, invócalo porque estará contigo en las buenas y en las malas.

Acuario

Arcángel Jehudiel

Quieres tomar decisiones, pro tu miedo y tu actitud negativa te frenan, No más, tu tienes el poder de cambiar eso en tu vida, así que ejecuta lo que tienes en mente y verás como cambia tu situación. No le des más vueltas a la cabeza y pide con fuerza al ángel Jehudiel para que te guíe y te abra los caminos del éxito.

Piscis

Arcángel Raziel

Si asumiste un compromiso de amor y de cuidar de ese ser que para ti se ha convertido en alguien importante, entonces en estos momentos que necesita más de tu apoyo no lo abandones. Pídele sabiduría y paciencia al ángel Raziel para que puedas asumir la responsabilidad que te espera.