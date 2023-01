5 innovaciones que prueban que en Colombia la sostenibilidad no es una camisa de fuerza

En Colombiatex 2023 se vieron los avances más ingeniosos, tanto externos como internos, en cuanto a tecnología para mejorar los procesos de la industria de la moda y su relación con el medio ambiente. Y lejos de seguir parámetros inflexibles, sectores como la academia, la empresa privada y las instituciones han creado, desde sus saberes, formas de ver y contribuir a un conocimiento más cercano de una palabra tan manida- pero tan real, justo ahora- como la sostenibilidad.

Y no, no se trata de comprar prendas carísimas que sólo se podría procurar el 1 por ciento más rico del país o el hecho de no comprar fast fashion. Hay tecnologías y materiales que van más allá y que dan otro punto de partida.

Biblioteca de Materiales, Inexmoda

La institución de moda más importante del país se encargó de difundir el conocimiento sobre materiales textiles como PIÑATEX y BANANATEX, así como desarrollos con fique y cáñamo, entre otros materiales, para que los actores clave de la industria piensen en cómo hacerlos mucho menos especializados. " En los materiales comercializables sostenibles se hace testeo todavía. Tienen costos todavía muy altos en términos de producción y,para desarrollar un material así se tienen que inventar las máquinas y el proceso. Igualmente, hay un desarrollo complejo que en gran parte de la industria no se ha entendido bien”, le explica a PUBLIMETRO Maité Cantero, Coordinadora de Investigación de Inexmoda.

Cantero insiste en que hay empresas que han hecho inversiones, pero que aún se necesita de más colaboración entre empresas privadas, inversionistas y otros elementos de la industria. " Podemos ser más conscientes de los recursos a los que podemos acceder como región y las técnicas que implementamos con estos materiales desde la misma”, concluye.

Revolución 4T desde la educación

Si bien ya se ha hablado desde algunas empresas de tecnologías que permiten hacer más eficiente y con menos desperdicio el proceso de producción de ropa, desde lugares como la Colegiatura Colombiana de Diseño ya se han creado softwares donde se integra el diseño físico y virtual.

“A través de un software, se adapta a lo virtual todo lo que hacemos en patronaje, estampado, corte y simetría, con los detalles exactos. Así ahorramos tiempo y evitamos el desperdicio en pre muestras, ya que digitalmente sabemos si va a servir el patrón y cuáles son sus modificaciones”, le explica Ángel Parra, estudiante de la Colegiatura, a PUBLIMETRO.

Tecnología adaptativa que alarga la vida de las prendas

Uno de los problemas de las piezas elásticas es que debido a las lavadas, la temperatura y los cambios del cuerpo. Es por eso que compañías como LYCRA llegaron con tecnologías como LYCRA® ADAPTIV, para precisamente adaptar la prenda al cuerpo que sea. Asimismo, la tecnología Xtra Life sirve para ajustar de manera más duradera piezas como los trajes de baño. Esto, debido a que resiste de 5 a 10 veces más que los elastanos convencionales. “Los hilos de las piezas hechas con esta tecnología proporcionan un fit personalizado que viste personalmente cada tipo de cuerpo. Es un hilo hecho con un nuevo polímero y con una nueva receta de elastano. Así revolucionaremos el mercado de la moda”, le explica a PUBLIMETRO María Luiza Amaro, vocera de The LYCRA Company.

Grupo Crystal: un enfoque hacia la circularidad en todas las áreas

Desde su planta central en Marinilla, Antioquia , el grupo que engloba a GEF, Punto Blanco y Baby Fresh tiene varios procesos en lo ambiental, económico y social. Por ejemplo, la última marca, dedicada al sector infantil, ha donado no sólo tapabocas a las familias más vulnerables en la pandemia, sino que, a través de su ‘Círculo de la Generosidad’ busca donar ropa en cada uno de sus puntos de venta en Medellín, Bogotá y Popayán para alargar su vida útil. Las prendas serán usadas por las familias beneficiarias del Minuto de Dios. Igualmente, el mobiliario reciclado en sus puntos físicos apoya la circularidad y también tienen una alianza con Unicef en la que apoyan y educan a más de 700 niños en el Chocó.

Ahora bien, como añadido tienen procesos de ahorro de agua, de energía y reforestación en su planta principal, también trabajan para optimizar procesos con nuevas cortadoras que desperdician menos, con digitalización en el desarrollo del producto y con uso de material reciclado en varias de sus marcas. Asimismo, con su programa ‘Hilos de Esperanza’ se aprovechan 7600 kilos de tirilla y excedentes que transforman más de 180 mujeres cabezas de familia que han encontrado una nueva forma de ingresos.

“Cuando hablamos de producción sostenible pensamos en el planeta y en las personas, no sólo en lo económico. Estas inversiones están en pro de generar un menor consumo. Nosotros estamos en el camino de aprender economía circular, porque trae muchas variables adicionales. Por esta razón, estamos generando prendas no solamente de un día para otro, sino que tenemos que tener recorrido perfecto: ese es el punto donde apenas hemos comenzado con el proceso de reúso, pero para las prendas seguiremos insistiendo. Además, queremos que con la tecnología, nuestro trabajo especializado y manual sea cada vez más autónomo y eso genera valor agregado a la marca”, le explica a PUBLIMETRO Catalina Posada Salazar, líder de Innovación y Sostenibilidad de Grupo Crystal.